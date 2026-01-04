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  • Oriģināls Philips putekļu maisiņš
  • Oriģināls Philips putekļu maisiņš
  • Oriģināls Philips putekļu maisiņš
  • Oriģināls Philips putekļu maisiņš

Izbeigta ražošana

vienreizlietojamais putekļu maisiņš

HR6947/01

Oriģināls Philips putekļu maisiņš
Philips oriģinālie divslāņu putekļu maisiņi uztver vairāk netīrumu un kalpo ilgāk.
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Athena putekļsūcēju putekļu maisiņi

Oriģināls Philips putekļu maisiņš

  • 4 maisiņi

  • 1 AFS mikro filtrs

  • 1 motora aizsardzības filtrs

  • Saderīgs ar ia HR6815...49

Oriģinālais Philips putekļu maisiņš

Divi augstas kvalitātes filtra papīra slāņi

Tehniskā specifikācija

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  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.