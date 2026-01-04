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Putekļsūcēja un mazg. birstes piederumi
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vienreizlietojamais putekļu maisiņš
Izbeigta ražošana
HR6947/01
4 maisiņi
1 AFS mikro filtrs
1 motora aizsardzības filtrs
Saderīgs ar ia HR6815...49
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