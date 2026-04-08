ProduktiAtbalsts

10% atlaide pirmajam pasūtījumam

30 dienu atgriešana

Piegāde 3-4 darba dienu laikā

Interneta veikals

Visas sērijas

vienreizlietojamais putekļu maisiņš

Izbeigta ražošana

Atbalsts

vienreizlietojamais putekļu maisiņš

HR6947/01

vienreizlietojamais putekļu maisiņš

Izbeigta ražošana

Doties uz veikalu

Piesakieties vai izveidojiet kontu

Reģistrē savu produktu

Tev būs tūlītēja piekļuve rokasgrāmatām, īpaši tev pielāgotam atbalstam un citām iespējām. Turklāt tas ir ātri un vienkārši.

Reģistrēties tūlīt

Rokasgrāmatas un dokumentācija

Philips oriģinālie divslāņu putekļu maisiņi uztver vairāk netīrumu un kalpo ilgāk.

  • PDF fails
  • 8 April 2026

Sazinies ar mums

Mēs labprāt tev palīdzēsim