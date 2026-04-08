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Putekļsūcēja un mazg. birstes piederumi
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vienreizlietojamais putekļu maisiņš
Izbeigta ražošana
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HR6947/01
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Philips oriģinālie divslāņu putekļu maisiņi uztver vairāk netīrumu un kalpo ilgāk.
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