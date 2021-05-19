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800 W
29 funkcijas
Disks “divi vienā”
Citrusaugļu spiede
Mūsu jaudīgais motors var viegli apstrādāt dažādas sastāvdaļas: maizes mīklu, cietus dārzeņus, sieru vai šokolādi. Tas arī viegli griež šķēlēs un smalcina.
PowerChop tehnoloģija ir asmens formas, griešanas leņķa un iekšējās bļodas apvienojums, kas garantē lielisku griešanas rezultātu gan mīkstiem, gan cietiem produktiem. Tā ir ideāli piemērota arī biezeņu pagatavošanai un kūku mīklas jaukšanai.
Pateicoties vairāk nekā 29 funkcijām, iespējas pagatavot dažādus ēdienus ir neierobežotas: dažādas maltītes, maize, sulas, mērces un daudz kas cits. Izmanto ierīces kvalitatīvos daudzfunkcionālos piederumus, lai sasmalcinātu, sakultu biezenī un samaltu sastāvdaļas (S formas asmens), vai vienkārši sagriez šķēlēs un sarīvē tās (disks “divi vienā”). Viss, ko vien vēlies!
4.5
no 5
54
Atsauksmes
90%
ieteica šo produktu
Purpurs
19/05/2021
Latvija
Philips darbinieks
Lielisks palīgs virtuvē
[Employee of philipsglobal] Darbojas ļoti labi, ar drošību, lai neko neizdarītu nepareizi
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR7520/00 kompaktais virtuves kombains
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR7520/00 kompaktais virtuves kombains
Spalis
20/01/2023
Lietuva
Verificēts pircējs
Naudoju kasdien
Labai vertingas daiktas virtuvėje. Naudoju kasdien. Pjaustau daržoves, malu mėsą, plaku kokteilius, blynų tešlą ir pan.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR7510/10 Kompaktiškas virtuvinis kombainas
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR7510/10 Kompaktiškas virtuvinis kombainas
Spider777
28/12/2021
Україна
Компактний та функціональний
Задоволені даним виробом. Приємно здивував відносно низький рівень робочого шуму. Компактний корпус не займає багато місця у робочій зоні. Присоски замість стандартних ніжок - дуже корисна опція.
Plusi
компактний, тихий, функціональний
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR7510/00 Компактний кухонний комбайн
Date of Use 2020-11-28
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR7510/00 Компактний кухонний комбайн
Date of Use 2020-11-28