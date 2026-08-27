10% atlaide pirmajam pasūtījumam
30 dienu atgriešana
Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Interneta veikals
Ēdienu gatavošana
Visas sērijas
Viva Collection Kompaktais virtuves kombains
Atbalsts
HR7510/10
Doties uz veikalu
Reģistrē savu produktu
Reģistrējiet produktu 90 dienu laikā pēc iegādes un iegūstiet pagarināto garantiju (var tikt piemēroti īpaši noteikumi).
EU Declaration of Conformity - English (US)
User Manual Philips Viva Collection Compact Food Processor
Sazinies ar mums
Mēs labprāt tev palīdzēsim