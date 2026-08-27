ProduktiAtbalsts

10% atlaide pirmajam pasūtījumam

30 dienu atgriešana

Piegāde 3-4 darba dienu laikā

Interneta veikals

Visas sērijas

Viva Collection Kompaktais virtuves kombains

Atbalsts

Viva CollectionKompaktais virtuves kombains

HR7510/10

Viva Collection Kompaktais virtuves kombains

Doties uz veikalu

Reģistrē savu produktu

Iegūstiet pagarināto garantiju

Reģistrējiet produktu 90 dienu laikā pēc iegādes un iegūstiet pagarināto garantiju (var tikt piemēroti īpaši noteikumi).

Reģistrēties tūlīt

Rokasgrāmatas un dokumentācija

EU Declaration of Conformity - English (US)

  • PDF fails, 298.8 kB
  • 27 August 2026

User Manual Philips Viva Collection Compact Food Processor

  • PDF fails, 17.6 MB
  • 13 March 2026

Sazinies ar mums

Mēs labprāt tev palīdzēsim