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Izbeigta ražošana
HS8440/23
Precīzs trimmeris
NIVEA FOR MEN balzams caur skūšanas galviņām tiek uzklāts tieši uz ādas, tādējādi mitrinot ādu skūšanās laikā. Balzams satur Natural Microtec, kas aizsargā ādu pret kairinājumu.
Maigi pielāgojas sejas kontūrām, lai nodrošinātu gludu skuvumu pat grūti aizsniedzamās vietās
Skūšanas galviņām ir unikāli gredzeni ar ādas pastiepšanas un matiņu pacelšanas funkciju, kas nodrošina nevainojamu skuvumu
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