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Izbeigta ražošana

NIVEAskuvekļa galviņas

HS85/60

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| (1) Apskats

Saglabājiet gludu skuvumu

Viena gada laikā jūsu skuvekļa galviņas nogriež 4,5 miljonus matiņu uz jūsu sejas. Nomainiet skuvekļa galviņas katru gadu, lai iegūtu vislabākos rezultātus.

Skatīt visas priekšrocības

Lai iegūtu vislabākos rezultātus, mainiet galviņas ik pēc 12 mēnešiem

Saglabājiet gludu skuvumu

  • Nivea for Men

Super Lift & Cut skūšanās tehnoloģijas ar dubultā asmens sistēmu

Super Lift & Cut skūšanās tehnoloģijas ar dubultā asmens sistēmu

Philips skuvekļa dubultā asmens sistēma: pirmais asmens paceļ, otrais noskuj, iegūstot ērtu, pietuvinātu skūšanu.

Flex Tracker sistēma

Flex Tracker sistēma

Flex Tracker automātiski nosaka Jūsu sejas izliekumus un palīdz aizsargāt no ādas kairinājuma.

Slīdošie gredzeni

Slīdošie gredzeni

Skūšanās galviņām ir unikāli slīdošie gredzeni, kas palīdz skuveklim gludi slīdēt pa sejas ādu.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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1.0

no 5

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Apskats

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23/10/2019

Česká republika

Česká republika

náhradní díly jsou problém

nehorazni ceny nahradnich dilu, kdyz je sezenete a nejdrazsi jsou prave na www.philips.cz

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HS85/40 holicí hlavy

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HS85/40 holicí hlavy

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