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Izbeigta ražošana
HS85/60
Saglabājiet gludu skuvumu
Viena gada laikā jūsu skuvekļa galviņas nogriež 4,5 miljonus matiņu uz jūsu sejas. Nomainiet skuvekļa galviņas katru gadu, lai iegūtu vislabākos rezultātus.
Nivea for Men
Philips skuvekļa dubultā asmens sistēma: pirmais asmens paceļ, otrais noskuj, iegūstot ērtu, pietuvinātu skūšanu.
Flex Tracker automātiski nosaka Jūsu sejas izliekumus un palīdz aizsargāt no ādas kairinājuma.
Skūšanās galviņām ir unikāli slīdošie gredzeni, kas palīdz skuveklim gludi slīdēt pa sejas ādu.
1.0
no 5
1
Apskats
Jode
23/10/2019
Česká republika
náhradní díly jsou problém
nehorazni ceny nahradnich dilu, kdyz je sezenete a nejdrazsi jsou prave na www.philips.cz
Šī atsauksme tika uzrakstīta par HS85/40 holicí hlavy
Šī atsauksme tika uzrakstīta par HS85/40 holicí hlavy