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Izbeigta ražošana

SoundBar skaļrunis

HTL5140B/12

4.5

| (4) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu

Jaudīgs skanējums no jebkura televizora

HTL5140 ir plakans Soundbar skaļrunis ar 320W maksimālo izvadi. Augstākās klases metāla apdare izteiksmīgam stilam, un to iespējams uzstādīt pie sienas vai novietot uz galda. HDMI ARC, viena HDMI ieeja video un Bluetooth® ar aptX® un AAC mūzikai bezvadu tīklā.

Skatīt visas priekšrocības

ar bezvadu basu skaļruni

Jaudīgs skanējums no jebkura televizora

  • 2.1 kanālu bezvadu basu skaļrunis

  • Bluetooth® aptX, AAC un NFC

  • 1 HDMI ieeja un HDMI izeja ARC

  • 320 W

HDMI ARC, lai piekļūtu skaņai no televizora

Jaudīga 320 W skaņas izvade

Jaudīga 320 W skaņas izvade

Divas ierīces, katrā iebūvēti 4 basu skaļruņi un 2 augstfr. skaļruņi perfektam skaņas balansam. Kopā tie nodrošina 320 W skaņas izvadi, kas atbilst 17 l basu skaļruņa kārbai.

Mylar materiāla augstfrekv. skaļrunis augstas izšķirtsp. skaņai

Unikālais Mylar materiāls, kas izmantots augsto frekvenču skaļruņos, nodrošina neticamu skaņas izšķirtspēju. Pilns augsto frekvenču diapazons tiek perfekti atveidots, tāpēc mūzika un filmas skan atbilstoši to radītāju iecerēm. Augsto frekvenču skaļrunis - nozīmīga divvirzienu konstrukcijas daļa - uzlabo augstās frekvences, kopā ar skaļruni radot tīrāku, telpiskāku un precīzāku skanējumu. Klausieties atsevišķus instrumentus, skaidrāk sadzirdiet balsis, izbaudiet mūziku ar svaigām detaļām.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.5

no 5

4

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

3
2
1

30/06/2018

Polska

Polska

Dźwięk jednak robi różnicę

Jest dźwięk i jest DŹWIĘK. Tu jest ten drugi. Każdy film można odkrywać na nowo a do tego ten subwoofer .WOW.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HTL5140B Zestaw głośnikowy SoundBar

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HTL5140B Zestaw głośnikowy SoundBar

15/07/2015

Polska

Polska

udany zakup

Świetny dodatek do telewizora. Dźwięk jest świetny, subwoofer dobrze basuje. Przy dźwięku dobrej jakości ma się wrażenie dźwięku przestrzennego. Nie spodziewałem się tak dobrej jakości dźwięku. Jestem miło zaskoczonym posiadaczem tego cacka.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HTL5140B Zestaw głośnikowy SoundBar

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HTL5140B Zestaw głośnikowy SoundBar

06/01/2016

Eesti

Eesti

Verificēts pircējs

Toode on üllatavalt hea!

Õhukeses disainis hämmastavalt võimas heli!Surround mõjub kuidagi eriti võimsalt!

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par HTL5140B SoundBari kõlar

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HTL5140B SoundBari kõlar

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā