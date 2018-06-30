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Jaudīgs skanējums no jebkura televizora
HTL5140 ir plakans Soundbar skaļrunis ar 320W maksimālo izvadi. Augstākās klases metāla apdare izteiksmīgam stilam, un to iespējams uzstādīt pie sienas vai novietot uz galda. HDMI ARC, viena HDMI ieeja video un Bluetooth® ar aptX® un AAC mūzikai bezvadu tīklā.
2.1 kanālu bezvadu basu skaļrunis
Bluetooth® aptX, AAC un NFC
1 HDMI ieeja un HDMI izeja ARC
320 W
Divas ierīces, katrā iebūvēti 4 basu skaļruņi un 2 augstfr. skaļruņi perfektam skaņas balansam. Kopā tie nodrošina 320 W skaņas izvadi, kas atbilst 17 l basu skaļruņa kārbai.
Unikālais Mylar materiāls, kas izmantots augsto frekvenču skaļruņos, nodrošina neticamu skaņas izšķirtspēju. Pilns augsto frekvenču diapazons tiek perfekti atveidots, tāpēc mūzika un filmas skan atbilstoši to radītāju iecerēm. Augsto frekvenču skaļrunis - nozīmīga divvirzienu konstrukcijas daļa - uzlabo augstās frekvences, kopā ar skaļruni radot tīrāku, telpiskāku un precīzāku skanējumu. Klausieties atsevišķus instrumentus, skaidrāk sadzirdiet balsis, izbaudiet mūziku ar svaigām detaļām.
4.5
no 5
4
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
TomekStep
30/06/2018
Polska
Dźwięk jednak robi różnicę
Jest dźwięk i jest DŹWIĘK. Tu jest ten drugi. Każdy film można odkrywać na nowo a do tego ten subwoofer .WOW.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par HTL5140B Zestaw głośnikowy SoundBar
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par HTL5140B Zestaw głośnikowy SoundBar
seba0
15/07/2015
Polska
udany zakup
Świetny dodatek do telewizora. Dźwięk jest świetny, subwoofer dobrze basuje. Przy dźwięku dobrej jakości ma się wrażenie dźwięku przestrzennego. Nie spodziewałem się tak dobrej jakości dźwięku. Jestem miło zaskoczonym posiadaczem tego cacka.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par HTL5140B Zestaw głośnikowy SoundBar
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par HTL5140B Zestaw głośnikowy SoundBar
Andy
06/01/2016
Eesti
Verificēts pircējs
Toode on üllatavalt hea!
Õhukeses disainis hämmastavalt võimas heli!Surround mõjub kuidagi eriti võimsalt!
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par HTL5140B SoundBari kõlar
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par HTL5140B SoundBari kõlar