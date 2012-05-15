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Kinoteātra efekti jūsu mājās! Jaudīgi skaļruņi ar zemās frekvences skaņas sistēmu un augstas izšķirtspējas HDMI 1080p mērogošanu uzlabotai mājas izklaides pieredzei
HDMI 1080p
Ar iebūvētu Dolby Digital dekodētāju, nav nepieciešams ārējais dekodētājs; tiek apstrādāti audio informācijas visi seši kanāli un tādējādi tiek nodrošināta telpiskas skaņa, kā arī satriecoši dabiska apkārtējās vides un dinamiska realitātes izjūta. Dolby Pro Logic II nodrošina telpiskās skaņas apstrādes piecus kanālus no jebkura stereo avota.
4.3
no 5
4
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
BePo
15/05/2012
Polska
idealne rozwiązanie dla małych pomieszczeń
Bardzo dobra jakość dźwięku i obrazu. Zestaw łatwy w obsłudze, idealny do niedużych pomieszczeń.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par HTS3520 Zestaw kina domowego 5.1
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par HTS3520 Zestaw kina domowego 5.1
zbys156
10/11/2013
Polska
Funkcje produktu bardzo łatwe w obsłudze
Produkt wykonany bardzo estetycznie,wielkość głośników bardzo zadowalająca,bardzo przydatna w ich umiejscowieniu.Jeśli chodzi o mnie to brak mi na wyświetlaczu zegara.Moc poniżej wartości podanej w opisie.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par HTS3520 Zestaw kina domowego 5.1
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par HTS3520 Zestaw kina domowego 5.1
stefan9
08/11/2013
Polska
JEST DOBRY
Urządzenie jest Dobre szkoda że są czasem problemy z odtworzeniem podstawowych formatów divix lub xvid
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par HTS3520 Zestaw kina domowego 5.1
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par HTS3520 Zestaw kina domowego 5.1