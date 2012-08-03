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Izbeigta ražošana
Spēcīga telpiska skaņa
Kinoteātra efekti jūsu mājās! Uzlabojiet savu mājas izklaides pieredzi ar atvērtiem skaļruņu draiveriem, kas nodrošina spēcīgu telpisku skaņu, un DVD mērogošanu līdz 1080p, izmantojot HDMI, lai iegūtu gandrīz HD kvalitātes attēlus.
DVD disks
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Tāpēc, ka Dolby Digital, pasaulē vadošie digitālā daudzkanālu audio standarti, darbojas atbilstoši cilvēka auss dabiskajai skaņas apstrādei, jūs varat baudīt nepārspējamas kvalitātes visaptverošas skaņas audio ar reālistiskiem telpiskiem akcentiem.
4.5
no 5
2
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Dede
03/08/2012
Polska
W pełni udany zestaw.
Bardzo dobra jakośc dźwięku i obrazu. Wystarczająca ilość gniazd i złączy. Atrakcyjny wygląd zestawu ze względu na swoją prostotę, a w szczególności niepowtarzalny design głośników.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par HTS3531 Zestaw kina domowego 5.1
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par HTS3531 Zestaw kina domowego 5.1
Zibi
15/05/2012
Polska
Dobry dzwięk, prosta obsługa, estetyczny i elegancki wygląd
Dobre i mocne brzmienie w małych gabarytowo głośnikach. Elegancki wyglad oraz prostota obsługi. Bardzo dobry zestaw do niewielkich pomieszczen.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par HTS3531 Zestaw kina domowego 5.1
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par HTS3531 Zestaw kina domowego 5.1