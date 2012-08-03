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Izbeigta ražošana

5.1 mājas kinozāle

HTS3531/12

4.5

| (2) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu

Spēcīga telpiska skaņa

Kinoteātra efekti jūsu mājās! Uzlabojiet savu mājas izklaides pieredzi ar atvērtiem skaļruņu draiveriem, kas nodrošina spēcīgu telpisku skaņu, un DVD mērogošanu līdz 1080p, izmantojot HDMI, lai iegūtu gandrīz HD kvalitātes attēlus.

Skatīt visas priekšrocības

no kompaktiem skaļruņiem

Spēcīga telpiska skaņa

  • DVD disks

300 W RMS jauda nodrošina lielisku filmu un mūzikas skanējumu

300 W RMS jauda nodrošina lielisku filmu un mūzikas skanējumu

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Dolby Digital nepārspējamam filmu baudījumam

Dolby Digital nepārspējamam filmu baudījumam

Tāpēc, ka Dolby Digital, pasaulē vadošie digitālā daudzkanālu audio standarti, darbojas atbilstoši cilvēka auss dabiskajai skaņas apstrādei, jūs varat baudīt nepārspējamas kvalitātes visaptverošas skaņas audio ar reālistiskiem telpiskiem akcentiem.

Izvirzītie skandu skaļruņi spēcīgai telpiskajai skaņai

Izvirzītie skandu skaļruņi spēcīgai telpiskajai skaņai

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.5

no 5

2

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

3
2
1

03/08/2012

Polska

Polska

W pełni udany zestaw.

Bardzo dobra jakośc dźwięku i obrazu. Wystarczająca ilość gniazd i złączy. Atrakcyjny wygląd zestawu ze względu na swoją prostotę, a w szczególności niepowtarzalny design głośników.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HTS3531 Zestaw kina domowego 5.1

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HTS3531 Zestaw kina domowego 5.1

15/05/2012

Polska

Polska

Dobry dzwięk, prosta obsługa, estetyczny i elegancki wygląd

Dobre i mocne brzmienie w małych gabarytowo głośnikach. Elegancki wyglad oraz prostota obsługi. Bardzo dobry zestaw do niewielkich pomieszczen.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HTS3531 Zestaw kina domowego 5.1

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HTS3531 Zestaw kina domowego 5.1

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā