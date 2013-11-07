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Izbeigta ražošana

5.1 mājas kinozāle

HTS3551/12

4

| (2) Atsauksmes

Kinematogrāfiska telpiska skaņa

Kinoteātra cienīgi efekti jūsu mājās! Jaudīgi skaļruņi ar dubultu zemās frekvences skaņas sistēmu un augstas izšķirtspējas HDMI 1080p mērogošanu ar Blu-ray disku atskaņošanu uzlabo izklaides iespējas jūsu mājās .

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ar Blu-ray

Kinematogrāfiska telpiska skaņa

  • Blu-ray

Viegli piekļūstiet iecienītiem YouTube video un Picasa fotoattēliem

Viegli piekļūstiet iecienītiem YouTube video un Picasa fotoattēliem

Piekļūstiet YouTube video un Picasa fotoattēliem savā televizorā jau tūlīt. Izbaudiet lielu tiešsaistes videoklipu kolekciju lielākā ekrānā, pat neieslēdzot datoru. Vienkārši pārliecinieties, vai jūsu Blu-ray atskaņotājs vai mājas kinozāles sistēma ir pievienota internetam, vai nu bezvadu tīklā, izmantojot Wi-Fi, vai ar vadu pie LAN savienotāja – pēc tam iekārtojieties ērtāk un izbaudiet labāko no YouTube un Picasa.

Jaudīgi skaļruņi ar divkāršu zemās frekvences skaņas sistēmu lieliskam skanējumam

Jaudīgi skaļruņi ar divkāršu zemās frekvences skaņas sistēmu lieliskam skanējumam

Jaudīgi skaļruņi ar zemās frekvences pastiprināšanas sistēmu un divkāršu zemās frekvences skaņu sistēmu uzlabo zemās frekvences un atskaņo izteiktus un piesātinātus zemo frekvenču toņus. Sadzirdēsiet gan vismaigāko sanēšanu, gan vispiesātinātāko dārdoņu.

Dolby TrueHD un DTS-HD precīzai telpiskai skaņai

Dolby TrueHD un DTS-HD precīzai telpiskai skaņai

Dolby TrueHD un DTS-HD Master Audio Essential atskaņo kvalitatīvāko skaņu no Blu-ray diskiem. Atveidotās skaņas ir gandrīz neiespējami atšķirt no studijā ierakstītajām, līdz ar to jūs dzirdat tieši to, ko izpildītāji ir iecerējuši. Dolby TrueHD un DTS-HD Master Audio Essential papildina jūsu augstas izšķirtspējas izklaides piedzīvojumu.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.0

no 5

2

Atsauksmes

5
3
2
1

07/11/2013

Polska

Polska

Ten produkt jest trochę niedopracowany.

Mam mieszane uczucia przy ocenie tego modelu kina domowego. Z jednej strony zapewnia dobry dźwięk i obraz, odtwarza dużo formatów nagrań. Obudowa jest mała i łatwo ją zmieścić. Ale z drugiej strony ma wady, które teraz zauważam jako dokuczliwe. Długi czas włączania, pilot z nieintuicyjnymi opisami klawiszy. I najważniejszy problem, to zakłócenia dźwięku na początku utworów przy odtwarzaniu niektórych płyt CD. Płyty są nowe, wyjęte z opakowania, na innych odtwarzaczach są odtwarzane poprawnie. A na tym modelu na początku każdej piosenki jest jakby chwila "czkawki". Co najdziwniejsze, efekt ten występuje tylko na niektórych płytach.

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HTS3551 Zestaw kina domowego 5.1

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HTS3551 Zestaw kina domowego 5.1

01/09/2013

Česká republika

Česká republika

Dobrý poměr ceny a vybavení výrobku.

Pro domácí použití výborný vrobek který splní požadavky variabilního využití.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HTS3551 Domácí kino 5.1

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HTS3551 Domácí kino 5.1

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Atrunas

  1. Lai uzlabotu piekļuvi YouTube un Picasa, apmeklējiet vietni www.philips.com/support

  2. Tikai modeļiem ar Wi-Fi savienojuma atbalstu. Papildinformāciju skatiet izstrādājuma tehniskajos datos.