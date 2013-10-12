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Izbeigta ražošana

5.1 mājas kinozāle

HTS3583/12

4

| (1) Apskats | 100% ieteica šo produktu

Spēcīga telpiska skaņa

Uzlabojiet savu mājas izklaidi ar Philips mājas kinozāles sistēmu HTS3583. Izvirzīti skaļruņi, kas nodrošina spēcīgu 600 W telpisku skaņu, un 3D Blu-ray disku atskaņošana.

Skatīt visas priekšrocības

Ar Blu-ray 3D

Spēcīga telpiska skaņa

  • Smart TV

  • 3D Blu-ray

600 W RMS jauda nodrošina lielisku filmu un mūzikas skanējumu

600 W RMS jauda nodrošina lielisku filmu un mūzikas skanējumu

Full HD 3D Blu-ray patiesi valdzinošam 3D filmu baudījumam

Full HD 3D Blu-ray patiesi valdzinošam 3D filmu baudījumam

Ļaujieties 3D filmu valdzinājumam savā dzīvojamajā istabā Full HD 3D televizora ekrānā. Aktīvais 3D izmanto ātri mainīgo displeju jaunāko paaudzi, kas nodrošina dabisku dzidrumu un realitātes sajūtu 1080x1920 HD izšķirtspējā. Skatoties šos attēlus caur speciālajām brillēm, kas sinhroni ar mainīgajiem attēliem atver un aizver kreisās un labās puses lēcu, rodas Full-HD 3D skatīšanās baudījums. Labākās 3D filmas Blu-ray diskos piedāvā plašu un kvalitatīvu satura izvēli. Turklāt Blu-ray nodrošina nesaspiestu telpisko skaņu neticami reālistiskam audio baudījumam.

Dolby TrueHD un DTS-HD precīzai telpiskai skaņai

Dolby TrueHD un DTS-HD precīzai telpiskai skaņai

Dolby TrueHD un DTS-HD Master Audio Essential atskaņo kvalitatīvāko skaņu no Blu-ray diskiem. Atveidotās skaņas ir gandrīz neiespējami atšķirt no studijā ierakstītajām, līdz ar to jūs dzirdat tieši to, ko izpildītāji ir iecerējuši. Dolby TrueHD un DTS-HD Master Audio Essential papildina jūsu augstas izšķirtspējas izklaides piedzīvojumu.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.0

no 5

1

Apskats

100%

ieteica šo produktu

5
3
2
1

12/10/2013

Česká republika

Česká republika

Dodatok k mojej predošlej recenzii

Po návrate výrobku z reklamácie už prístroj funguje ako má. Reakcie v Smart TV sekcii su rychlejšie a už sa to dá aj používať. Menili komplet základnú dosku. Chýba mi možnosť nastaviť si kvalitu prehrávaných videí z Youtube. Taktiež zamrzí nemožnosť vyvolania Audio nastavení v SMART režime. Vždy musím odísť do hlavného menu nastaviť zvuk a opäť sa vrátiť. Taktiež zamrzí nemožnosť pripojiť do USB Bluetooth dongle a využívať klávesnicu a myš. Jediný problém mám v nastavení prenosu zvuku cez HDMI. Ak pozerám DVD, youtube,... cez domáce kino, zvuk ide aj z TV, čo je v poriadku, ale akonáhle pozerám TV tak zvuk musím prenášať cez koax. Taktiež by som vytkol Support Philips-u. Vždy ma buď odkazujú na servis, alebo manuál. Chválim, že sa neboja uverejňovať aj negatívne recenzie. V konečnom hodnotení sa prehrávač oplatí, ale ak máte dostatok financií odporúčam zainvestovať do vyššej triedy.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HTS3583 Domácí kino 5.1

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HTS3583 Domácí kino 5.1

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā