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  • Fotoattēls ar produktu lietojumā
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Izbeigta ražošana

5.1 mājas kinozāle

HTS5561/12

4

| (1) Apskats | 100% ieteica šo produktu

Izbaudiet jaudīgu mājas kinozāli ar 3D savērstajiem skaļruņiem

Uzlabojiet sava mājas kinoteātra skaņas pieredzi ar dinamiskajiem 3D virziena savērstajiem skaļruņiem! Atskaņojiet visu savu iecienīto izklaides saturu, tostarp 3D Blu-ray diskus šajā novatoriskajā Philips mājas kinozāles sistēmā HTS5561.

Skatīt visas priekšrocības

Pārņemti ar skaņu

Izbaudiet jaudīgu mājas kinozāli ar 3D savērstajiem skaļruņiem

  • 3D Blu-ray

  • Var lietot ar iPod/iPhone

3D savērstie skaļruņi vienmērīgi izkliedē skaņu visā telpā

3D savērstie skaļruņi vienmērīgi izkliedē skaņu visā telpā

3D savērstajiem skaļruņiem ir leņķī izvietoti skaļruņi, kas raida skaņu ne tikai uz priekšu, bet arī uz sāniem, radot plašāku harmonisko punktu, lai būtu iespējams baudīt visaptverošāku un kinematogrāfiskāku telpisko skanējumu.

Bezvadu aizmugurējo skaļruņu iespēja brīvam izvietojumam

Bezvadu aizmugurējo skaļruņu iespēja brīvam izvietojumam

Bezvadu aizmugurējie skaļruņi nodrošinu brīvu un mobilu skaļruņu izvietojumu. Izstrādāti, izmantojot tehnoloģiju bez traucējumiem, bezvadu skaļruņi sniedz pilnvērtīgu telpisku skanējumu bez nepievilcīgiem vadu savienojumiem.

Full HD 3D Blu-ray patiesi valdzinošam 3D filmu baudījumam

Full HD 3D Blu-ray patiesi valdzinošam 3D filmu baudījumam

Ļaujieties 3D filmu valdzinājumam savā dzīvojamajā istabā Full HD 3D televizora ekrānā. Aktīvais 3D izmanto ātri mainīgo displeju jaunāko paaudzi, kas nodrošina dabisku dzidrumu un realitātes sajūtu 1080x1920 HD izšķirtspējā. Skatoties šos attēlus caur speciālajām brillēm, kas sinhroni ar mainīgajiem attēliem atver un aizver kreisās un labās puses lēcu, rodas Full-HD 3D skatīšanās baudījums. Labākās 3D filmas Blu-ray diskos piedāvā plašu un kvalitatīvu satura izvēli. Turklāt Blu-ray nodrošina nesaspiestu telpisko skaņu neticami reālistiskam audio baudījumam.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.0

no 5

1

Apskats

100%

ieteica šo produktu

5
3
2
1

08/09/2013

Česká republika

Česká republika

Jsem s ním naprosto spokojený.

S kinem jsem naprosto spokojen. Určitě mohu doporučit.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HTS5561 Domácí kino 5.1

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HTS5561 Domácí kino 5.1

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Atrunas

  1. Mājas kinozāli iespējams pievienot arī citiem Philips televizoriem.

  2. Lai pārliecinātos, vai jūsu valstī ir pieejams video pēc pieprasījuma, lūdzu, apmeklējiet vietni www.philips.com/blu-ray.