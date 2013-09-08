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Izbaudiet jaudīgu mājas kinozāli ar 3D savērstajiem skaļruņiem
Uzlabojiet sava mājas kinoteātra skaņas pieredzi ar dinamiskajiem 3D virziena savērstajiem skaļruņiem! Atskaņojiet visu savu iecienīto izklaides saturu, tostarp 3D Blu-ray diskus šajā novatoriskajā Philips mājas kinozāles sistēmā HTS5561.
3D Blu-ray
Var lietot ar iPod/iPhone
3D savērstajiem skaļruņiem ir leņķī izvietoti skaļruņi, kas raida skaņu ne tikai uz priekšu, bet arī uz sāniem, radot plašāku harmonisko punktu, lai būtu iespējams baudīt visaptverošāku un kinematogrāfiskāku telpisko skanējumu.
Bezvadu aizmugurējie skaļruņi nodrošinu brīvu un mobilu skaļruņu izvietojumu. Izstrādāti, izmantojot tehnoloģiju bez traucējumiem, bezvadu skaļruņi sniedz pilnvērtīgu telpisku skanējumu bez nepievilcīgiem vadu savienojumiem.
Ļaujieties 3D filmu valdzinājumam savā dzīvojamajā istabā Full HD 3D televizora ekrānā. Aktīvais 3D izmanto ātri mainīgo displeju jaunāko paaudzi, kas nodrošina dabisku dzidrumu un realitātes sajūtu 1080x1920 HD izšķirtspējā. Skatoties šos attēlus caur speciālajām brillēm, kas sinhroni ar mainīgajiem attēliem atver un aizver kreisās un labās puses lēcu, rodas Full-HD 3D skatīšanās baudījums. Labākās 3D filmas Blu-ray diskos piedāvā plašu un kvalitatīvu satura izvēli. Turklāt Blu-ray nodrošina nesaspiestu telpisko skaņu neticami reālistiskam audio baudījumam.
4.0
no 5
1
Apskats
100%
ieteica šo produktu
RadanK
08/09/2013
Česká republika
Jsem s ním naprosto spokojený.
S kinem jsem naprosto spokojen. Určitě mohu doporučit.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par HTS5561 Domácí kino 5.1
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par HTS5561 Domácí kino 5.1
Mājas kinozāli iespējams pievienot arī citiem Philips televizoriem.
Lai pārliecinātos, vai jūsu valstī ir pieejams video pēc pieprasījuma, lūdzu, apmeklējiet vietni www.philips.com/blu-ray.