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Izbeigta ražošana

5.1 mājas kinozāle

HTS5593/12

4

| (1) Apskats | 100% ieteica šo produktu

Spēcīgs kinematogrāfisks skanējums ar dziļu zem.frekvences skaņu

Uzlabojiet savu mājas izklaidi ar Philips mājas kinozāles sistēmu HTS5593. Skaļruņi divkāršu zemās frekvences skaņas sistēmu, kas nodrošina spēcīgu 1000 W telpisku skaņu, un 3D Blu-ray disku atskaņošana.

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Pārņemti ar skaņu

Spēcīgs kinematogrāfisks skanējums ar dziļu zem.frekvences skaņu

  • Divkāršs basa skanējums

  • 3D Blu-ray

Jaudīgi skaļruņi ar divkāršu zemās frekvences skaņas sistēmu lieliskam skanējumam

Jaudīgi skaļruņi ar divkāršu zemās frekvences skaņas sistēmu lieliskam skanējumam

Jaudīgi skaļruņi ar zemās frekvences pastiprināšanas sistēmu un divkāršu zemās frekvences skaņu sistēmu uzlabo zemās frekvences un atskaņo izteiktus un piesātinātus zemo frekvenču toņus. Sadzirdēsiet gan vismaigāko sanēšanu, gan vispiesātinātāko dārdoņu.

Dolby TrueHD un DTS-HD precīzai telpiskai skaņai

Dolby TrueHD un DTS-HD precīzai telpiskai skaņai

Dolby TrueHD un DTS-HD Master Audio Essential atskaņo kvalitatīvāko skaņu no Blu-ray diskiem. Atveidotās skaņas ir gandrīz neiespējami atšķirt no studijā ierakstītajām, līdz ar to jūs dzirdat tieši to, ko izpildītāji ir iecerējuši. Dolby TrueHD un DTS-HD Master Audio Essential papildina jūsu augstas izšķirtspējas izklaides piedzīvojumu.

1000 W RMS jauda nodrošina lielisku filmu un mūzikas skanējumu

1000 W RMS jauda nodrošina lielisku filmu un mūzikas skanējumu

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Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.0

no 5

1

Apskats

100%

ieteica šo produktu

5
3
2
1

30/12/2013

Polska

Polska

Produkt dobry, ale wymaga kilku poprawek.

Produkt dający radość podczas słuchania muzyki i oglądania filmów. Męczący jest zbyt ciemny wyświetlacz pomimo ustawienia go na 100% oraz pilot ze zbyt ciemnymi opisami jego przycisków. Aby je rozpoznać trzeba mieć przy sobie latarkę lub oglądać film przy włączonym świetle. W produkcie występują problemy z przełączaniem się odpowiedniego sygnału przy podłączeniu przez HDMI ARC. Poza tym kino daje wiele możliwości ustawień przeróżnych parametrów. Radzę zapoznać się z instrukcją użytkowania w celu dostosowania kina do swoich wymogów i przede wszystkim poznania możliwości produktu.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HTS5593 Zestaw kina domowego 5.1

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HTS5593 Zestaw kina domowego 5.1

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā