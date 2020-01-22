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Izbeigta ražošana
HTS9241/12
Elpu aizraujoša skaņas detaļu precizitāte
Atklājiet kristāldzidru skaņu ar jauno SoundHub mājas kinozāles sistēmu HTS9241. Titāna augstfrekvenču skaļruņi sniedz satriecošu katras skaņas detaļas skaidrību. Sāciet izbaudīt iecienītās filmas un mūziku, tā, kā to paredzēts klausīties.
3D Blu-ray
Titāna augsto frekvenču skaļruņi
Kopā izstrādātie augsto frekvenču skaļruņi ir veidoti no titāna, un tie ir ļoti izturīgi un viegli un garantē skaņu bez kropļojumiem. To nepārspējamā izturība pret kropļojumiem un rezonansi visā dzirdamajā frekvenču diapazonā garantē izcilu visu skaņu detaļu skaidrību.
Philips patentētie augstākās D klases pastiprinātāji ir izstrādāti, lai lielākai audio signāla precizitātei saglabātu oriģinālo skaņu avotu un attiecīgi nodrošinātu akustisko detaļu atveidi mūzikā un filmās tieši tā, kā mākslinieks vai režisors to iecerējis.
Ļaujieties 3D filmu valdzinājumam savā dzīvojamajā istabā Full HD 3D televizora ekrānā. Aktīvais 3D izmanto ātri mainīgo displeju jaunāko paaudzi, kas nodrošina dabisku dzidrumu un realitātes sajūtu 1080x1920 HD izšķirtspējā. Skatoties šos attēlus caur speciālajām brillēm, kas sinhroni ar mainīgajiem attēliem atver un aizver kreisās un labās puses lēcu, rodas Full-HD 3D skatīšanās baudījums. Labākās 3D filmas Blu-ray diskos piedāvā plašu un kvalitatīvu satura izvēli. Turklāt Blu-ray nodrošina nesaspiestu telpisko skaņu neticami reālistiskam audio baudījumam.
3.3
no 5
3
Atsauksmes
Pitaszek 1970
22/01/2020
Polska
Wspaniały sprzęt i łatwość obsługiwania
Łatwość obsługi , doskonały dzwięk oraz piękne wykonanie , Super Funkcjonalność i Wykonanie
Plusi
Wspaniały w każdym calu
Mīnusi
nie widzę wad
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SoundHub HTS9241 Zestaw kina domowego 2.1
Izmantošanas datums 2018-12-22
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SoundHub HTS9241 Zestaw kina domowego 2.1
Izmantošanas datums 2018-12-22
danielkon77
29/08/2013
Česká republika
Tento produkt má dobré vlastnosto.
Produkt má dobré vlastnosti. Není bez chyby, stává se, že film, který přehrál s připojeného hard disku bez problému před hodinou, za další hodinu označí za nepodporovaný formát. Musí se vypnout a za cca. 10 min. znovu zapnout nebo úplně restartovat.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SoundHub HTS9241 Domácí kino 2.1
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SoundHub HTS9241 Domácí kino 2.1
Jeremii
30/11/2017
Polska
ten produkt całkowicie nieprzydatny!!!
Niestety funkcja NET TV nie działa mimo prawidłowej konfiguracji sieci internetowej z tego co wiem aplikacja NET została wygaszona bardzo nieładnie wielu użytkowników zrazi się do firmy PHILIPS sprzęt praktycznie przestał być użyteczny!! Z tego co wiem nie jest to jedyny produkt Philipsa który stracił swoje walory użytkowe!!!
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SoundHub HTS9241 Zestaw kina domowego 2.1
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SoundHub HTS9241 Zestaw kina domowego 2.1
Mājas kinozāli iespējams pievienot arī citiem Philips televizoriem.
Lai pārliecinātos, vai jūsu valstī ir pieejams video pēc pieprasījuma, lūdzu, apmeklējiet vietni www.philips.com/blu-ray.