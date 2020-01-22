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Izbeigta ražošana

Philips Fidelio SoundHub2.1 mājas kinozāle

HTS9241/12

3.3

| (3) Atsauksmes

Elpu aizraujoša skaņas detaļu precizitāte

Atklājiet kristāldzidru skaņu ar jauno SoundHub mājas kinozāles sistēmu HTS9241. Titāna augstfrekvenču skaļruņi sniedz satriecošu katras skaņas detaļas skaidrību. Sāciet izbaudīt iecienītās filmas un mūziku, tā, kā to paredzēts klausīties.

Skatīt visas priekšrocības

Pārņemti ar skaņu

Elpu aizraujoša skaņas detaļu precizitāte

  • 3D Blu-ray

  • Titāna augsto frekvenču skaļruņi

Titāna augsto frekvenču skaļruņi īpaši skaidram un neizkropļotam skanējumam

Titāna augsto frekvenču skaļruņi īpaši skaidram un neizkropļotam skanējumam

Kopā izstrādātie augsto frekvenču skaļruņi ir veidoti no titāna, un tie ir ļoti izturīgi un viegli un garantē skaņu bez kropļojumiem. To nepārspējamā izturība pret kropļojumiem un rezonansi visā dzirdamajā frekvenču diapazonā garantē izcilu visu skaņu detaļu skaidrību.

Augstākās D klases pastiprinātāji saglabā ikvienu skaņas detaļu

Augstākās D klases pastiprinātāji saglabā ikvienu skaņas detaļu

Philips patentētie augstākās D klases pastiprinātāji ir izstrādāti, lai lielākai audio signāla precizitātei saglabātu oriģinālo skaņu avotu un attiecīgi nodrošinātu akustisko detaļu atveidi mūzikā un filmās tieši tā, kā mākslinieks vai režisors to iecerējis.

Full HD 3D Blu-ray patiesi valdzinošam 3D filmu baudījumam

Full HD 3D Blu-ray patiesi valdzinošam 3D filmu baudījumam

Ļaujieties 3D filmu valdzinājumam savā dzīvojamajā istabā Full HD 3D televizora ekrānā. Aktīvais 3D izmanto ātri mainīgo displeju jaunāko paaudzi, kas nodrošina dabisku dzidrumu un realitātes sajūtu 1080x1920 HD izšķirtspējā. Skatoties šos attēlus caur speciālajām brillēm, kas sinhroni ar mainīgajiem attēliem atver un aizver kreisās un labās puses lēcu, rodas Full-HD 3D skatīšanās baudījums. Labākās 3D filmas Blu-ray diskos piedāvā plašu un kvalitatīvu satura izvēli. Turklāt Blu-ray nodrošina nesaspiestu telpisko skaņu neticami reālistiskam audio baudījumam.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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3.3

no 5

3

Atsauksmes

3
2

22/01/2020

Polska

Polska

Wspaniały sprzęt i łatwość obsługiwania

Łatwość obsługi , doskonały dzwięk oraz piękne wykonanie , Super Funkcjonalność i Wykonanie

Plusi

Wspaniały w każdym calu

Mīnusi

nie widzę wad

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SoundHub HTS9241 Zestaw kina domowego 2.1

Izmantošanas datums 2018-12-22

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SoundHub HTS9241 Zestaw kina domowego 2.1

Izmantošanas datums 2018-12-22

29/08/2013

Česká republika

Česká republika

Tento produkt má dobré vlastnosto.

Produkt má dobré vlastnosti. Není bez chyby, stává se, že film, který přehrál s připojeného hard disku bez problému před hodinou, za další hodinu označí za nepodporovaný formát. Musí se vypnout a za cca. 10 min. znovu zapnout nebo úplně restartovat.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SoundHub HTS9241 Domácí kino 2.1

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SoundHub HTS9241 Domácí kino 2.1

30/11/2017

Polska

Polska

ten produkt całkowicie nieprzydatny!!!

Niestety funkcja NET TV nie działa mimo prawidłowej konfiguracji sieci internetowej z tego co wiem aplikacja NET została wygaszona bardzo nieładnie wielu użytkowników zrazi się do firmy PHILIPS sprzęt praktycznie przestał być użyteczny!! Z tego co wiem nie jest to jedyny produkt Philipsa który stracił swoje walory użytkowe!!!

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SoundHub HTS9241 Zestaw kina domowego 2.1

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SoundHub HTS9241 Zestaw kina domowego 2.1

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Atrunas

  1. Mājas kinozāli iespējams pievienot arī citiem Philips televizoriem.

  2. Lai pārliecinātos, vai jūsu valstī ir pieejams video pēc pieprasījuma, lūdzu, apmeklējiet vietni www.philips.com/blu-ray.