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Izbeigta ražošana
Visaptveroša telpiskā skaņa kā kinoteātrī
Vairāk nekā 70% no skaņas testa* dalībniekiem dod priekšroku Philips 360Sound. 360Sound skaļruņi ir izstrādāti ar skaļruņiem priekšpusē un sānos, lai vienmērīgi piepildītu telpu ar kinoteātra cienīgu skaņu.
Blu-ray 3D atskaņošana
Ievērojami atšķiras no 5.1 mājas kinozāles sistēmas, 360Sound ir unikāli izstrādāta ar trim skaļruņiem katrā satelītskaļrunī – vienu priekšējo un diviem sānu skaļruņiem, kuri ir izvietoti leņķī, tādējādi radot ap jums visaptverošu skaņu. Papildus dipola principam Philips lieto patentētu algoritmu, kas vēl vairāk pastiprina telpiskā skanējuma iedarbību. Veidota no augstākās klases akustikas komponentiem, tādiem kā augsto frekvenču skaļruņi ar laidenu kupola membrānu, neodīmija magnēti un D klases digitāli pastiprinātāji, 360Sound raida izcilu skaņu no visiem leņķiem, kas nodrošina patiesi kinematogrāfisku baudījumu mājas apstākļos.
Ļaujieties 3D filmu valdzinājumam savā dzīvojamajā istabā Full HD 3D televizora ekrānā. Aktīvais 3D izmanto ātri mainīgo displeju jaunāko paaudzi, kas nodrošina dabisku dzidrumu un realitātes sajūtu 1080x1920 HD izšķirtspējā. Skatoties šos attēlus caur speciālajām brillēm, kas sinhroni ar mainīgajiem attēliem atver un aizver kreisās un labās puses lēcu, rodas Full-HD 3D skatīšanās baudījums. Labākās 3D filmas Blu-ray diskos piedāvā plašu un kvalitatīvu satura izvēli. Turklāt Blu-ray nodrošina nesaspiestu telpisko skaņu neticami reālistiskam audio baudījumam.
Izbaudiet bagātīgu tiešsaistes pakalpojumu klāstu ar Net TV. Baudiet filmas, attēlus, informāciju un izklaidi, kā arī citu tiešsaistes saturu tieši televizorā, kad vien to vēlaties. Jums tikai jāizveido tiešs mājas kinozāles savienojums ar mājas tīklu, izmantojot Ethernet savienojumu, pēc tam ar tālvadības pulti pārlūkojiet un atlasiet, ko vēlaties skatīties. Philips izvēlne nodrošina piekļuvi populāriem Net TV pakalpojumiem, kas atbilst jūsu televizora ekrānam. Turklāt, izmantojot DLNA sertificētu datortīklu, varat skatīties video vai piekļūt attēliem, kas saglabāti jūsu datorā, darbojoties ar tālvadības pulti.
Godalgas
4.6
no 5
5
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
ocynk
19/05/2012
Polska
Spełnił oczekiwania
Wygląd, jakość, klasa i wspaniały dźwięk ale tylko jako kino domowe. Muzyka z CD lub MP3 tylko 4.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par HTS9520 Zestaw kina domowego 5.1
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par HTS9520 Zestaw kina domowego 5.1
Roman
17/05/2012
Polska
fantastyczny dźwięk . fantastyczny obraz- co więcej można chcieć od kina domowego
To co napisałem podziela także cała moja rodzina . Syn Przemyslaw lat 27,syn Lechoslaw lat 25,ż o
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par HTS9520 Zestaw kina domowego 5.1
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par HTS9520 Zestaw kina domowego 5.1
Damzi
15/01/2019
Slovenija
Odličen.
Top klasa hišni kino. Sicer je drag ampak vreden vsakega centa. Če imate televizijo Philips je ta kino pravi za vas.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par HTS9520 5.1-kanalni domači kino
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par HTS9520 5.1-kanalni domači kino
Pamatojoties uz Synovate veiktajiem patērētāju skaņas testiem 2010. gada novembrī Vācijā salīdzinājumā ar vadošo konkurentu. Dati ir failā.