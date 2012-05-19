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Izbeigta ražošana

5.1 mājas kinozāle

HTS9520/12

4.6

| (5) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu

1 godalga

Visaptveroša telpiskā skaņa kā kinoteātrī

Vairāk nekā 70% no skaņas testa* dalībniekiem dod priekšroku Philips 360Sound. 360Sound skaļruņi ir izstrādāti ar skaļruņiem priekšpusē un sānos, lai vienmērīgi piepildītu telpu ar kinoteātra cienīgu skaņu.

Skatīt visas priekšrocības

Pārņemti ar skaņu

Visaptveroša telpiskā skaņa kā kinoteātrī

  • Blu-ray 3D atskaņošana

360Sound piepilda istabu ar visaptverošu skaņu

360Sound piepilda istabu ar visaptverošu skaņu

Ievērojami atšķiras no 5.1 mājas kinozāles sistēmas, 360Sound ir unikāli izstrādāta ar trim skaļruņiem katrā satelītskaļrunī – vienu priekšējo un diviem sānu skaļruņiem, kuri ir izvietoti leņķī, tādējādi radot ap jums visaptverošu skaņu. Papildus dipola principam Philips lieto patentētu algoritmu, kas vēl vairāk pastiprina telpiskā skanējuma iedarbību. Veidota no augstākās klases akustikas komponentiem, tādiem kā augsto frekvenču skaļruņi ar laidenu kupola membrānu, neodīmija magnēti un D klases digitāli pastiprinātāji, 360Sound raida izcilu skaņu no visiem leņķiem, kas nodrošina patiesi kinematogrāfisku baudījumu mājas apstākļos.

Full HD 3D Blu-ray patiesi valdzinošam 3D filmu baudījumam

Full HD 3D Blu-ray patiesi valdzinošam 3D filmu baudījumam

Ļaujieties 3D filmu valdzinājumam savā dzīvojamajā istabā Full HD 3D televizora ekrānā. Aktīvais 3D izmanto ātri mainīgo displeju jaunāko paaudzi, kas nodrošina dabisku dzidrumu un realitātes sajūtu 1080x1920 HD izšķirtspējā. Skatoties šos attēlus caur speciālajām brillēm, kas sinhroni ar mainīgajiem attēliem atver un aizver kreisās un labās puses lēcu, rodas Full-HD 3D skatīšanās baudījums. Labākās 3D filmas Blu-ray diskos piedāvā plašu un kvalitatīvu satura izvēli. Turklāt Blu-ray nodrošina nesaspiestu telpisko skaņu neticami reālistiskam audio baudījumam.

Philips Net TV ar Wi-Fi tiešsaistes pakalpojumiem televizorā

Philips Net TV ar Wi-Fi tiešsaistes pakalpojumiem televizorā

Izbaudiet bagātīgu tiešsaistes pakalpojumu klāstu ar Net TV. Baudiet filmas, attēlus, informāciju un izklaidi, kā arī citu tiešsaistes saturu tieši televizorā, kad vien to vēlaties. Jums tikai jāizveido tiešs mājas kinozāles savienojums ar mājas tīklu, izmantojot Ethernet savienojumu, pēc tam ar tālvadības pulti pārlūkojiet un atlasiet, ko vēlaties skatīties. Philips izvēlne nodrošina piekļuvi populāriem Net TV pakalpojumiem, kas atbilst jūsu televizora ekrānam. Turklāt, izmantojot DLNA sertificētu datortīklu, varat skatīties video vai piekļūt attēliem, kas saglabāti jūsu datorā, darbojoties ar tālvadības pulti.

Tehniskā specifikācija

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Godalgas

  • AWARD-1679550 attēls

Atsauksmes

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4.6

no 5

5

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

3
2
1

19/05/2012

Polska

Polska

Spełnił oczekiwania

Wygląd, jakość, klasa i wspaniały dźwięk ale tylko jako kino domowe. Muzyka z CD lub MP3 tylko 4.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HTS9520 Zestaw kina domowego 5.1

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HTS9520 Zestaw kina domowego 5.1

17/05/2012

Polska

Polska

fantastyczny dźwięk . fantastyczny obraz- co więcej można chcieć od kina domowego

To co napisałem podziela także cała moja rodzina . Syn Przemyslaw lat 27,syn Lechoslaw lat 25,ż o

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HTS9520 Zestaw kina domowego 5.1

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HTS9520 Zestaw kina domowego 5.1

15/01/2019

Slovenija

Slovenija

Odličen.

Top klasa hišni kino. Sicer je drag ampak vreden vsakega centa. Če imate televizijo Philips je ta kino pravi za vas.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HTS9520 5.1-kanalni domači kino

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HTS9520 5.1-kanalni domači kino

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Atrunas

  1. Pamatojoties uz Synovate veiktajiem patērētāju skaņas testiem 2010. gada novembrī Vācijā salīdzinājumā ar vadošo konkurentu. Dati ir failā.