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Mitrina gaisu līdz 32 m² lielās telpās
Mitrināšanas ātrums 200 ml/h
Par līdz 99 % mazāk baktēriju
Automātiski mitruma iestatījumi
Unikālā NanoCloud tehnoloģija izmanto dabisko iztvaikošanu, lai izdalītu tīru ūdens tvaiku. NanoCloud īpaši smalkais izsmidzinātais ūdens ir neredzams, un tajā tikpat kā nevar būt baktēriju vai nosēdumu, jo gaisa mitrināšanas laikā no šī gaisa mitrinātāja izplūst par līdz pat 99 % mazāk baktēriju salīdzinājumā ar standarta ultraskaņas mitrinātājiem. (1)
360 grādu difuzors vienmērīgi sadala mitrinātu gaisu visā telpā. Īpaši smalks NanoCloud tvaiks izplatās tālāk un novērš pārsātinājumu, tādējādi nodrošinot efektīvu mitrināšanu, it īpaši lielākās telpās.
3 ventilatora ātruma režīmi un automātiskie iestatījumi nodrošina izvēlēto veiktspēju un komfortu. Ar jaudu līdz 200 ml/h iekārta efektīvi mitrina jebkuru telpu ar platību līdz 32 m2. (2,3)
4.6
no 5
51
Atsauksmes
90%
ieteica šo produktu
Лэди Орхидея
24/03/2023
Україна
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
2000 Series HU2716/10 Зволожувач повітря
Зволожувач повітря дуже сподобався: гарний вигляд, показники вогогості показує корректно... Три дні роботи зволожувача, він повітря зволожив до заданної відмітки, я зрозуміла, що моэ довкілля потребувало вологи... Працює дійсно без мокрих слідів та білих нальотів. Необхідно часто підливати воду, особливо коли прилад працює на 2й і більше швидкості. Користуюсь очищеною водою, і повітря реально відчувається, як гірське. Мне этот очиститель воздуха очень нравится.
Plusi
Гарний дизайн, вигляд елегантний, пластик дуже якісний, Працює дійсно без мокрих слідів та білих нальотів.
Mīnusi
Необхідно часто підливати воду, особливо коли прилад працює на 2й і більше швидкості.
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Chayka77
27/04/2022
Україна
Akcijas daļa
Прилад для комфорту
Нещодавно в нашій родині відбулося поповнення. І як турботливі батьки, ми з чоловіком придбали цей зволожувач. Коли народилася наша перша донечка у нас був звичайний, проте нам порадили зупинитися саме на цій фірмі. І ми не помилилася у виборі. Їх технологія холодного пару - це дещо! Ніякого конденсату на підлозі, ніякого осаду на меблях. Зручне керування, дуже тихий у нічному режимі.
Plusi
Функціонал
Mīnusi
Немає
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24/04/2022
Україна
Philips darbinieks
Маленький помічник
[Employee of philipsglobal] Користуюсь цим зволожувачем уже цілий рік. Добре справляється зі своєю роботою. Чудова фільтрація. Гарний дизайн, компактний. Тихий. Рекомендую.
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(1) Salīdzinājumā ar standarta ultraskaņas mitrinātāja moduļiem, kuros nav papildu tehnoloģiju baktēriju izplatīšanās samazināšanai; testēts neatkarīgā laboratorijā
(2) Testēts trešās puses laboratorijā atbilstoši standartam GB/T 23332-2018. Sākotnējā temperatūra 23±2 °C un relatīvais mitrums 30±2 % RH
(3) Aprēķināts, izmantojot AHAM HU-1-2016 7.3. punktu, pamatojoties uz mitrināšanas veiktspēju, kas pārbaudīta saskaņā ar GB/T 23332-2018 trešās puses laboratorijā
(4) Minerālu nogulsnēšanos uz mēbelēm 3 stundu periodā testējusi neatkarīga trešās puses laboratorija saskaņā ar standartu DIN 44973, IUTA e.V.
(5) Testējusi GB 21551.3-2010 trešās puses laboratorijā. Ozona, TVOC, PM10 un UV intensitāte ir zemāka par robežvērtību.
(6) Aprēķināts, izmantojot pilnu 2 L ūdens tvertni, darbību pirmā ātruma režīmā un mitrināšanas ātrumu 130 ml/h.