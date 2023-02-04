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3000. sērijaGaisa mitrinātājs

HU3918/10

4.9
| (91) Atsauksmes | 99% ieteica šo produktu
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Piepildi savu mājokli ar patīkamu, tīru gaisu. NanoCloud tehnoloģija mitrina bez baltiem putekļiem vai slapjiem plankumiem, un līdz 99% mazāk baktēriju (1). Viedie sensori un vienmērīga gaisa sadale nodrošina ideālu mitrumu visā telpā.
Skatīt visas priekšrocības

Mitrina sausu gaisu un automātiski pielāgojas

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  • Mitrina gaisu līdz 45 m² lielās telpās

  • Mitrināšanas ātrums 300 ml/h

  • Par līdz 99 % mazāk baktēriju

  • Automātiski mitruma iestatījumi

Līdz 99 % mazāk baktēriju, izmantojot NanoCloud tehnoloģiju (1)

Līdz 99 % mazāk baktēriju, izmantojot NanoCloud tehnoloģiju (1)

Unikālā NanoCloud tehnoloģija izmanto dabisko iztvaikošanu, lai izdalītu tīru ūdens tvaiku. NanoCloud īpaši smalkais izsmidzinātais ūdens ir neredzams, un tajā tikpat kā nevar būt baktēriju vai nosēdumu, jo gaisa mitrināšanas laikā no šī gaisa mitrinātāja izplūst par līdz pat 99 % mazāk baktēriju salīdzinājumā ar standarta ultraskaņas mitrinātājiem. (1)

Efektīva darbība telpās ar platību līdz 45 m2 (3)

Efektīva darbība telpās ar platību līdz 45 m2 (3)

3 ventilatora ātruma režīmi un automātiskie iestatījumi nodrošina izvēlēto veiktspēju un komfortu. Ar jaudu līdz 300 ml/h iekārta efektīvi mitrina jebkuru telpu ar platību līdz 45 m2. (2,3)

Vienmērīga un efektīva cirkulācija visā telpā

Vienmērīga un efektīva cirkulācija visā telpā

360 grādu difuzors vienmērīgi sadala mitrinātu gaisu visā telpā. Īpaši smalks NanoCloud tvaiks izplatās tālāk un novērš pārsātinājumu, tādējādi nodrošinot efektīvu mitrināšanu, it īpaši lielākās telpās.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.9

no 5

91

Atsauksmes

99%

ieteica šo produktu

2
1

04/02/2023

Україна

Україна

Чудово зволожує

В мене через опалення низька волоність, слизова оболонка дуже пересихає через що погано сплю. Цей прилад вирішив мою проблему. Тільки через низьку вологість його дуже часто треба заливати, а води туди влазить багато близько 3л

Plusi

Усуває сухість повітря

Mīnusi

В В тихому режимі не показує що відсутня вода на дисплеї

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 3000 HU3918/10 Зволожувач повітря

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 3000 HU3918/10 Зволожувач повітря

10/11/2021

Україна

Україна

Чудова функция

Рекомендую , вся ваша продукция мне очень нравится, очень хорошо чистит воздух

Plusi

Мощность, хорошее очищение

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 3000 HU3918/10 Зволожувач повітря

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 3000 HU3918/10 Зволожувач повітря

09/11/2021

Україна

Україна

Вибір “number one”

Дуже чудова і потрібна річ, супер дизайн, цифровий дісплей , індикатор рівня води , мінімальний рівень шуму вночі , рівномірно зволожує повітря!

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 3000 HU3918/10 Зволожувач повітря

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 3000 HU3918/10 Зволожувач повітря

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Atrunas

  1. (1) Salīdzinājumā ar standarta ultraskaņas mitrinātāja moduļiem, kuros nav papildu tehnoloģiju baktēriju izplatīšanās samazināšanai; testēts neatkarīgā laboratorijā

  2. (2) Testēts trešās puses laboratorijā atbilstoši standartam GB/T 23332-2018. Sākotnējā temperatūra 23±2 °C un relatīvais mitrums 30±2 % RH

  3. (3) Aprēķināts, izmantojot AHAM HU-1-2016 7.3. punktu, pamatojoties uz mitrināšanas veiktspēju, kas pārbaudīta saskaņā ar GB/T 23332-2018 trešās puses laboratorijā

  4. (4) Minerālu nogulsnēšanos uz mēbelēm 3 stundu periodā testējusi neatkarīga trešās puses laboratorija saskaņā ar standartu DIN 44973, IUTA e.V.

  5. (5) Testējusi GB 21551.3-2010 trešās puses laboratorijā. Ozona, TVOC, PM10 un UV intensitāte ir zemāka par robežvērtību.

  6. (6) Aprēķināts, izmantojot pilnu 3 L ūdens tvertni, darbību pirmā ātruma režīmā un mitrināšanas ātrumu 150 ml/h.