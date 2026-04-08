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Sonicare

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  • Ikdienas skalošanas uzgalis
  • Ikdienas skalošanas uzgalis
  • Ikdienas skalošanas uzgalis
  • Ikdienas skalošanas uzgalis
  • Ikdienas skalošanas uzgalis
  • Ikdienas skalošanas uzgalis
  • Ikdienas skalošanas uzgalis
  • Ikdienas skalošanas uzgalis
  • Ikdienas skalošanas uzgalis
  • Ikdienas skalošanas uzgalis
  • Ikdienas skalošanas uzgalis
  • Ikdienas skalošanas uzgalis

Philips Sonicare F1 Standard nozzleIrigatora uzgalis

HX3042/00

5
| (15) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu
Ikdienas skalošanas uzgalis
Ar standarta uzgali skalošana ir jaudīga un efektīva. Tāpēc var teicami iztīrīt starp zobiem un gar smaganu līniju. Lieliski izskalo pārtikas paliekas.
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Notīra līdz 99,9% aplikuma attiecīgajā zonā*.

Ikdienas skalošanas uzgalis

  • Notīra līdz 99,9% aplikuma attiecīgajā zonā*.

  • Ikdienas tīrīšanai

  • 2 uzgaļi

  • Saderīgs tikai ar Philips Sonicare Power Flosser skalotājiem

Ar standarta uzgali no zobu starpām var teicami izskalot pārtikas paliekas

Ar standarta uzgali no zobu starpām var teicami izskalot pārtikas paliekas

Ar vienas plūsmas standarta uzgali no zobu starpām un gar smaganu līniju var teicami izskalot pārtikas paliekas.

360° kustība, lai tīrītu grūti sasniedzamās vietas

360° kustība, lai tīrītu grūti sasniedzamās vietas

Uzgali var grozīt par 360 grādiem, tāpēc var piekļūt grūti sasniedzamām vietām, piemēram, mutes aizmugurē.

Izstrādāts, lai lietotu ikdienā

Izstrādāts, lai lietotu ikdienā

Vajadzības gadījumā uzgaļus var ļoti ērti nomainīt. Ar vienu klikšķi noņemiet, ar otru — uzlieciet atpakaļ. Lai gādātu par labu higiēnu, mainiet irigatora uzgaļus ik pēc sešiem mēnešiem.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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5.0

no 5

15

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

08/04/2026

Україна

Україна

Якісні

Задоволена своїм вибором насадок, бо завжди маю можливість швидко замовити змінні, в комплекті 2 шт., це дуже важливо та зручно.

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Насадки для іригатора 2 шт HX3042/00 Серії Standard

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Насадки для іригатора 2 шт HX3042/00 Серії Standard

08/04/2026

Україна

Україна

Насадки зручні, пластик якісний, обертаються повністю на 360 градусів. Зубний наліт видаляє на сто відсотків.

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Насадки для іригатора 2 шт HX3042/00 Серії Standard

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Насадки для іригатора 2 шт HX3042/00 Серії Standard

07/04/2026

Україна

Україна

Насадки HX3042/00 Якісні насадки, які легко, проте ефективно видаляють наліт, де щітці не впоратися. Покупкою задоволений.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Насадки для іригатора 2 шт HX3042/00 Серії Standard

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Насадки для іригатора 2 шт HX3042/00 Серії Standard

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