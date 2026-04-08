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Sonicare
HX3826/24
HX991W
HX3886/41
HX991B
HX3886/43
HX3826/31
HX3826/33
HX3911/40
Notīra līdz 99,9% aplikuma attiecīgajā zonā*.
Ikdienas tīrīšanai
2 uzgaļi
Saderīgs tikai ar Philips Sonicare Power Flosser skalotājiem
Ar vienas plūsmas standarta uzgali no zobu starpām un gar smaganu līniju var teicami izskalot pārtikas paliekas.
Uzgali var grozīt par 360 grādiem, tāpēc var piekļūt grūti sasniedzamām vietām, piemēram, mutes aizmugurē.
Vajadzības gadījumā uzgaļus var ļoti ērti nomainīt. Ar vienu klikšķi noņemiet, ar otru — uzlieciet atpakaļ. Lai gādātu par labu higiēnu, mainiet irigatora uzgaļus ik pēc sešiem mēnešiem.
5.0
no 5
15
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Іnesa13
08/04/2026
Україна
Akcijas daļa
Якісні
Задоволена своїм вибором насадок, бо завжди маю можливість швидко замовити змінні, в комплекті 2 шт., це дуже важливо та зручно.
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Насадки для іригатора 2 шт HX3042/00 Серії Standard
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Насадки для іригатора 2 шт HX3042/00 Серії Standard
Lllllll6191818
08/04/2026
Україна
Akcijas daļa
Насадки зручні, пластик якісний, обертаються повністю на 360 градусів. Зубний наліт видаляє на сто відсотків.
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Насадки для іригатора 2 шт HX3042/00 Серії Standard
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Насадки для іригатора 2 шт HX3042/00 Серії Standard
Maks7788
07/04/2026
Україна
Akcijas daļa
Насадки HX3042/00 Якісні насадки, які легко, проте ефективно видаляють наліт, де щітці не впоратися. Покупкою задоволений.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Насадки для іригатора 2 шт HX3042/00 Серії Standard
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Насадки для іригатора 2 шт HX3042/00 Серії Standard