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Sonicare
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Quad Stream tehnoloģija
Saudzīgi noņem līdz 99% aplikuma zem smaganu līnijas*
Aplikumu tīra līdz 2 reizēm efektīvāk par zobstarpu tīrīšanas sukām**
2 skalošanas režīmi un 3 spiediena iestatījumi
Akumulatora kalpošanas laiks — 40 dienas****
Tehnoloģija Quad Stream ar unikālo X veida uzgali ļauj saudzīgi tīrīt plašāku zonu, kas ir ērtāk. Maigās, taču efektīvās ūdens plūsmas virzās precīzā leņķī, tāpēc tīra vietas, ko nevar sasniegt ar zobu suku, proti, kabatas, kuras ir 6 mm zem smaganu līnijas un kurās var krāties aplikums; bez pūlēm un saudzīgi var notīrīt līdz 99% aplikuma*.
Ir klīniski pierādīts, ka ar tehnoloģiju Quad Stream var panākt izcilu smaganu veselību. Sonicare Cordless Power Flosser 3000. sērijas elektriskais skalotājs līdz 2 reizēm efektīvāk notīra aplikumu**, ja salīdzina ar starpzobu birstītēm. Smaganu veselība uzlabojas jau 2 nedēļās**.
Noņemamo 250 ml ūdens tvertni var ērti uzpildīt, un ūdens pietiek pilnai 60 sekunžu sesijai vai 90 sekunžu sesijai režīmā Deep Clean. Tātad var tīrīt bez pārtraukuma. Pirms nākamās lietošanas reizes tvertni pagrieziet, lai noņemtu un uzpildītu no augšas vai pa sānu atveri. Pēc lietošanas atstājiet to atvērtu, lai tvertne izžūtu ātrāk.
4.5
no 5
170
Atsauksmes
88%
ieteica šo produktu
Skatuve
20/01/2025
Latvija
Izcila izvēle mutes dobuma kopšanai!
Mana ierīces lietošanas pieredze ir lieliska un katru reizi jūtos kā pēc higiēnista apmeklējuma. Tā kā bieži esmu ceļā, man ir svarīgi, ka savu Power Flosser varu ielikt somiņā un paņemt līdzi uz koncertiem un ceļojumiem, tāpēc tas ir piemērots tiem kas meklē kompaktas ierīces. Viegli un intuitīvi lietojams, bez sarežģītām instrukcijām vai norādēm. Dažādi spiediena režīmi, lai pielāgotos lietotāja vēlmēm. Esmu apmierināta un iesaku ierīci arī citiem.
Plusi
Viegls, ērti lietojams, kompakts produkts.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Cordless Power Flosser 3000 HX3826/31 Mutes dobuma irigators
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Cordless Power Flosser 3000 HX3826/31 Mutes dobuma irigators
Maddie77
19/12/2024
Latvija
Neatņemama ikdienas sastāvdaļa
Biju pat pārsteigta par to, cik irigators tiešām prasmīgi iztīra visas grūti aizsniedzamās vietas un zobu starpas. Ņemot vērā to, ka man ir zobu implanti, tad mutes higiēnai pievēršu papildu rūpes un šis irigators tiešām ļoti atvieglo manu ikdienu. Viegli regulējama intensitāte un ļoti patīk arī tas, ka komplektā bija divi dažādi uzgaļi.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Cordless Power Flosser 3000 HX3826/31 Mutes dobuma irigators
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Cordless Power Flosser 3000 HX3826/31 Mutes dobuma irigators
kaķītismjau
05/11/2024
Latvija
Sākumā biju skeptiska, tagad vairs bez tā nevaru
Sākumā man likās, ka irigatoram nav jēgas, bet tagad nevaru iztēloties zobu kopšanas rutīnu bez irigatora. Katru reizi sajūta kā pēc higiēnista. Ļoti patīk, ka var mainīt strūklas intensitāti.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Cordless Power Flosser 3000 HX3826/33 Mutes dobuma irigators
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Cordless Power Flosser 3000 HX3826/33 Mutes dobuma irigators
Laboratorijas pētījumā ar Quad Stream uzgali, līdz 6 mm dziļas periodonta kabatas
Pētījums Amerikas Savienotajās Valstīs ar 372 personām 2022. gadā
Clean režīmā
1 minūti ilgā 1 zobstarpu tīrīšanas sesijā dienā
In vitro pētījums. Faktiskie rezultāti var atšķirties
Salīdzinot ar Classic Jet Tip uzgali; laboratorijā iegūti rezultāti; faktiskie rezultāti var atšķirties
Deep Clean režīmā