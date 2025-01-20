ProduktiAtbalsts

10% atlaide pirmajam pasūtījumam

30 dienu atgriešana

Piegāde 3-4 darba dienu laikā

Interneta veikals

Visas sērijas

Go to promotion

Reģistrē un izmēģini līdz 90 dienām

Sonicare

Uzzināt vairāk

  • Pilnīga aprūpe, arī zem smaganu līnijas
  • Pilnīga aprūpe, arī zem smaganu līnijas
  • Pilnīga aprūpe, arī zem smaganu līnijas
  • Pilnīga aprūpe, arī zem smaganu līnijas
  • Pilnīga aprūpe, arī zem smaganu līnijas
  • Pilnīga aprūpe, arī zem smaganu līnijas
  • Pilnīga aprūpe, arī zem smaganu līnijas
  • Pilnīga aprūpe, arī zem smaganu līnijas
  • Pilnīga aprūpe, arī zem smaganu līnijas
  • Pilnīga aprūpe, arī zem smaganu līnijas
  • Pilnīga aprūpe, arī zem smaganu līnijas
  • Pilnīga aprūpe, arī zem smaganu līnijas
  • Pilnīga aprūpe, arī zem smaganu līnijas
  • Pilnīga aprūpe, arī zem smaganu līnijas
  • Pilnīga aprūpe, arī zem smaganu līnijas
  • Pilnīga aprūpe, arī zem smaganu līnijas
  • Pilnīga aprūpe, arī zem smaganu līnijas
  • Pilnīga aprūpe, arī zem smaganu līnijas
  • Pilnīga aprūpe, arī zem smaganu līnijas
  • Pilnīga aprūpe, arī zem smaganu līnijas
  • Pilnīga aprūpe, arī zem smaganu līnijas
  • Pilnīga aprūpe, arī zem smaganu līnijas
  • Pilnīga aprūpe, arī zem smaganu līnijas
  • Pilnīga aprūpe, arī zem smaganu līnijas

Philips Sonicare Cordless Power Flosser 3000Mutes dobuma irigators

HX3826/31

4.5
| (170) Atsauksmes | 88% ieteica šo produktu
Pilnīga aprūpe, arī zem smaganu līnijas
Baudiet pilnīgu kopšanu ar 3000. sērijas Philips Sonicare bezvada irigatoru. Quad Stream tehnoloģija 2 nedēļu laikā uzlabo smaganu veselību. Ierīce dziļi iztīra spraugas starp zobiem un zem smaganu līnijas, likvidējot līdz 99% aplikuma un saudzējot smaganas*
Skatīt visas priekšrocības

Reģistrē un izmēģini 30 dienas

Pagarinātā garantija +1 gads

Noņem līdz 99% aplikuma zem smaganu līnijas*

Pilnīga aprūpe, arī zem smaganu līnijas

  • Quad Stream tehnoloģija

  • Saudzīgi noņem līdz 99% aplikuma zem smaganu līnijas*

  • Aplikumu tīra līdz 2 reizēm efektīvāk par zobstarpu tīrīšanas sukām**

  • 2 skalošanas režīmi un 3 spiediena iestatījumi

  • Akumulatora kalpošanas laiks — 40 dienas****

Tehnoloģija Quad Stream: saudzīga, taču efektīva aplikuma notīrīšana

Tehnoloģija Quad Stream: saudzīga, taču efektīva aplikuma notīrīšana

Tehnoloģija Quad Stream ar unikālo X veida uzgali ļauj saudzīgi tīrīt plašāku zonu, kas ir ērtāk. Maigās, taču efektīvās ūdens plūsmas virzās precīzā leņķī, tāpēc tīra vietas, ko nevar sasniegt ar zobu suku, proti, kabatas, kuras ir 6 mm zem smaganu līnijas un kurās var krāties aplikums; bez pūlēm un saudzīgi var notīrīt līdz 99% aplikuma*.

Līdz 2 reizēm efektīvāka aplikuma notīrīšana**

Līdz 2 reizēm efektīvāka aplikuma notīrīšana**

Ir klīniski pierādīts, ka ar tehnoloģiju Quad Stream var panākt izcilu smaganu veselību. Sonicare Cordless Power Flosser 3000. sērijas elektriskais skalotājs līdz 2 reizēm efektīvāk notīra aplikumu**, ja salīdzina ar starpzobu birstītēm. Smaganu veselība uzlabojas jau 2 nedēļās**.

Viegli uzpildāma 250 ml ūdens tvertne visaptverošai tīrīšanai 60 sekundēs***

Viegli uzpildāma 250 ml ūdens tvertne visaptverošai tīrīšanai 60 sekundēs***

Noņemamo 250 ml ūdens tvertni var ērti uzpildīt, un ūdens pietiek pilnai 60 sekunžu sesijai vai 90 sekunžu sesijai režīmā Deep Clean. Tātad var tīrīt bez pārtraukuma. Pirms nākamās lietošanas reizes tvertni pagrieziet, lai noņemtu un uzpildītu no augšas vai pa sānu atveri. Pēc lietošanas atstājiet to atvērtu, lai tvertne izžūtu ātrāk.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atrast rezerves daļas vai piederumus

Doties pie detaļām un piederumiem

Daļas un piederumi

Atsauksmes

Šīs atsauksmes pārvalda Bazaarvoice, un tās atbilst Bazaarvoice autentiskuma politikai, kuru atbalsta krāpšanas apkarošanas tehnoloģija un cilvēka veikta analīze. Sīkāka informācija ir pieejama
Klientu viedokļi produktu un zvaigžņu vērtējumu veidā ir noderīgi visiem. Tie palīdz uzzināt vairāk par produktu un pieņemt pirkuma lēmumu. Ikviens klients, kurš ir iegādājies produktu tiešsaistē vai veikalā, var iesniegt atsauksmi

4.5

no 5

170

Atsauksmes

88%

ieteica šo produktu

20/01/2025

Latvija

Latvija

Izcila izvēle mutes dobuma kopšanai!

Mana ierīces lietošanas pieredze ir lieliska un katru reizi jūtos kā pēc higiēnista apmeklējuma. Tā kā bieži esmu ceļā, man ir svarīgi, ka savu Power Flosser varu ielikt somiņā un paņemt līdzi uz koncertiem un ceļojumiem, tāpēc tas ir piemērots tiem kas meklē kompaktas ierīces. Viegli un intuitīvi lietojams, bez sarežģītām instrukcijām vai norādēm. Dažādi spiediena režīmi, lai pielāgotos lietotāja vēlmēm. Esmu apmierināta un iesaku ierīci arī citiem.

Plusi

Viegls, ērti lietojams, kompakts produkts.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Cordless Power Flosser 3000 HX3826/31 Mutes dobuma irigators

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Cordless Power Flosser 3000 HX3826/31 Mutes dobuma irigators

19/12/2024

Latvija

Latvija

Neatņemama ikdienas sastāvdaļa

Biju pat pārsteigta par to, cik irigators tiešām prasmīgi iztīra visas grūti aizsniedzamās vietas un zobu starpas. Ņemot vērā to, ka man ir zobu implanti, tad mutes higiēnai pievēršu papildu rūpes un šis irigators tiešām ļoti atvieglo manu ikdienu. Viegli regulējama intensitāte un ļoti patīk arī tas, ka komplektā bija divi dažādi uzgaļi.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Cordless Power Flosser 3000 HX3826/31 Mutes dobuma irigators

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Cordless Power Flosser 3000 HX3826/31 Mutes dobuma irigators

05/11/2024

Latvija

Latvija

Sākumā biju skeptiska, tagad vairs bez tā nevaru

Sākumā man likās, ka irigatoram nav jēgas, bet tagad nevaru iztēloties zobu kopšanas rutīnu bez irigatora. Katru reizi sajūta kā pēc higiēnista. Ļoti patīk, ka var mainīt strūklas intensitāti.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Cordless Power Flosser 3000 HX3826/33 Mutes dobuma irigators

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Cordless Power Flosser 3000 HX3826/33 Mutes dobuma irigators

Pieraksties Philips jaunumiem un saņem ekskluzīvus piedāvājumus

  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.

Vēlos saņemt reklāmas paziņojumus par Philips produktiem, pakalpojumiem, notikumiem un akcijām – balstoties uz manām izvēlēm un uzvedību. Varu jebkurā laikā viegli atteikties!

  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
Atrunas

  1. Laboratorijas pētījumā ar Quad Stream uzgali, līdz 6 mm dziļas periodonta kabatas

  2. Pētījums Amerikas Savienotajās Valstīs ar 372 personām 2022. gadā

  3. Clean režīmā

  4. 1 minūti ilgā 1 zobstarpu tīrīšanas sesijā dienā

  5. In vitro pētījums. Faktiskie rezultāti var atšķirties

  6. Salīdzinot ar Classic Jet Tip uzgali; laboratorijā iegūti rezultāti; faktiskie rezultāti var atšķirties

  7. Deep Clean režīmā