HX3673/14
HX367BK
elektrisko zobu suku zīmols, ko zobārsti izmanto visbiežāk
Sonic tehnoloģija
Spiediena sensors
QuadPacer un SmarTimer
Plāns ergonomisks dizains
Spēcīgas saru vibrācijas nogādā mikroburbuļus dziļi starp zobiem un gar smaganu līniju, sniedzot atsvaidzinošu pieredzi. Jūs iegūsiet divu mēnešu manuālu zobu tīrīšanu vien 2 minūtēs.** 31 000 birstes kustību minūtē saudzīgi tīra zobus, atdala aplikumu un aizslauka to prom, gādājot par izcilu tīrību ikdienā.
Ir klīniski pierādīts, ka Sonicare elektriskā zobu birste ar uzlabotu Sonicare tehnoloģiju likvidē līdz 3 x vairāk aplikuma, salīdzinot ar parasto zobu birsti. Tā notīra aplikumu no zobiem un gar smaganu līniju, tajā pašā laikā aizsargājot jūsu smaganas.
Iebūvēts spiediena sensors automātiski nosaka lietoto spiedienu, jūs brīdina un automātiski samazina zobu birstes vibrācijas, lai pasargātu jūsu smaganas. Zobu birste rada pulsējošu skaņu, atgādinot par spiediena samazināšanu. 7 no 10 cilvēkiem šī funkcija palīdzēja uzlabot zobu tīrīšanu.
4.8
no 5
147
96%
96 ieteica šo produktu
Zobmīle
02/05/2024
Latvia
Verificēts pircējs
Elektriskā zobu birste - neaizstājama
Neaizstājama ikdienas mutes higiēnas sastāvdaļa. Lieliski tīra. Nodrošina visas nepieciešamās funkcijas. Ilgnoturīga baterija, uzlāde jānodrošina reizi nedēļā. Zobu birstes futlāris un USB ports uzlādei aizņem mazāk vietas un ir ērts ceļojumos.
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 3100 series HX3673/14 Sonic elektriskā zobu birste
Pinkberry
20/10/2023
Estonia
Verificēts pircējs
Mugav
Ostsin hambaharja teismelisele. Ta ütles, et ta hambad pole veel iialgi nii puhtad olnud :)
Plusi
Mugav, efektiivne, vaikne
Mīnusi
-
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 3100 series HX3673/13 Elektriline Sonic-hambahari
DagaZ1
06/02/2026
Poland
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
Rewelacyjny zakup ; ))
Szczoteczka kupiona na prezent dla córki. Zmieniła tradycyjną na soniczną philips i jest bardzo zadowolona. Szczoteczka doskonale domywa zęby, jednocześnie masując dziąsła. Posiadamy (rodzice) również szczoteczki soniczne philips (posiadają dodatkowo funkcję masażu oraz wybielania) od wielu lat i jesteśmy bardzo zadowoleni : )))
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 3100 series HX3673/11 Szczoteczka soniczna
salīdzinot ar parastu zobu birsti labākais zobu un smaganu veselībai
Individuāli rezultāti var atšķirties
Nepublicēti dati
pamatojoties uz divām divas minūtes ilgām tīrīšanas reizēm dienā, izmantojot standarta režīmu