Quad Stream tehnoloģija
Impulsu viļņi vada jūsu kustības
Unikāls “X” formas Quad Stream uzgalis sadala plūsmu 4 ūdens strūklās, kas iedarbojas uz lielāku vietu starp zobiem un gar smaganu līniju. Iegūstiet ātrāku, rūpīgāku tīrīšanu bez zobu diega radītām problēmām.
Maigie ūdens impulsi palīdz tīrīt katru zobu ar rūpīgās tīrīšanas režīmu – tādēļ tīrīšana vienmēr būs pareiza.
Izvēlieties tīrīšanas veidu, kas atbilst jūsu smaidam. Tīrīšanas režīms nodrošina pastāvīgu ūdens plūsmu, sniedzot efektīvu tīrīšanu ikdienā. Rūpīgās tīrīšanas režīms nodrošina ūdens impulsus, sniedzot pilnīgāku tīrīšanu. Pielāgojamais intensitātes līmenis pielāgojas, gādājot par jūsu komfortu.
Izprotiet produktu atsauksmes
4.7
no 5
201
Atsauksmes
95%
ieteica šo produktu
Kašers
08/01/2024
Latvija
Izcils darba rīks!
Mutes irrigators ir perfekts palīgs veselīgam un mirdzošam smaidam! Izmantoju katru dienu un tas nav salīdzināms ar visiem citiem irrigatoriem, kurus biju lietojis iepriekš! Fantastisks dizains, funkcijas un super ērts! Iesaku!
Plusi
dizains; funkcijas; iedarbība
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Cordless Power Flosser 3000 HX3806/31 Mutes dobuma irigators
Aijiņa44
24/10/2023
Latvija
Jaunais ģimenes draugs
Ģimenē zobu higienai piešķiram lielu nozīmi. Arī bērnus no mazotnes radinām tīrīt zobus regulāri. Tagad mūsu mājās jau vairāk kā 3 nedēļas zobu higienu teicamā stāvoklī palīdz uzturēt Philips Sonicar Cordless Power Flosser 3000 irrigators, ieguvēji esam visi. Mazie brāļi vakaros pat steidzas uz vannasistabu, lai tiktu pirmie pie zobu starpu skalošanas. 😊Teicams palīgs visai ģimenei. Patīk maināmie ūdens spiediena režīmi. Puikas lieto trešo, man patīk otrais režīms.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Cordless Power Flosser 3000 HX3806/31 Mutes dobuma irigators
Džeina
12/01/2023
Latvija
Visai Ģimenei
Paldies! Šī ierīce ir ļoti viegli un praktiski lietojama! Maināmi režīmi ir tas, kas šo ierīci padara neaizvietojamu! Un tādēļ der lietošanā gan mazuļiem, gan pieaugušajiem! Ļoti patīk, ka pēc ēšanas var kvalitatīvi izskalot mutes dobumu, zobu starpas. Zobu labsajūta uzlabojusies pēc 2nedeļu lietošanas!
Plusi
Maināmi režīmi, labi tīra
Mīnusi
Nav ērta, ja dodas ceļojumos ar minimālu bagāžu.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Cordless Power Flosser 3000 HX3806/31 Mutes dobuma irigators
In vitro pētījums. Faktiskie rezultāti var atšķirties.