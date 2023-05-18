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Izbeigta ražošana
HX710A
HX7108/01
HX710A
HX7108/02
HX710A
HX7109/01
HX711A
HX7110/01
HX711A
HX7110/02
HX711A
HX7119/01
4 uzgaļu komplekts
Standarta izmērs
Uzspraužams
BrushSync savienošanas funkcija
Biezi izvietoti augstas kvalitātes sariņi likvidē līdz 7x vairāk aplikuma nekā parastā zobu birste.
DiamondClean uzgalis plankumu noņemšanai ir gatavots no blīvi izvietotiem rombveida sariņiem un likvidē ēdienu un dzērienu radītus plankumus no zobu virsmas. Jūs pamanīsiet, ka zobi ir par 100 %* baltāki jau pēc 7 dienām.
Birstes uzgaļu viedā savienošanas funkcija BrushSync™ ļauj bez liekām pūlēm nodrošināt optimālu tīrīšanas rezultātu**. Philips Sonicare W2 Optimal White birstes uzgalis savienojas ar Philips Sonicare zobu sukas rokturi, kas atbalsta BrushSync™ viedo savienošanos**, un automātiski izvēlas tīrīšanai piemērotāko darbības režīmu un intensitātes līmeni. Jums atliek tikai tīrīt.
4.8
no 5
299
Atsauksmes
99%
ieteica šo produktu
Beatakam1234
18/05/2023
Polska
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
Szczoteczki W2 optimal white
W końcu mam uczucie doczyszczonych zębów. Żeby białe. Robią wrażenie wybielonych.
Plusi
Skutecznie czyści zęby
Mīnusi
Jeszcze nie widzę
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par W2 Optimal White HX6064/10 Końcówka Bielsze Zęby do szczoteczki
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par W2 Optimal White HX6064/10 Końcówka Bielsze Zęby do szczoteczki
Zuzakoper
30/10/2020
Polska
Najlepszy produkt!
Najlepszy sprzęt do mycia zębów, końcówki idealnie czyszczą zęby i docierają w trudno dostępne miejsca. Jestem totalnie zachwycona :)
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par W2 Optimal White HX6062/10 Końcówka Bielsze Zęby do szczoteczki
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par W2 Optimal White HX6062/10 Końcówka Bielsze Zęby do szczoteczki
Monika Box
21/10/2020
Polska
Świetne
Świetne, doskonale czyszczące końcówki. Nie mam żadnych zastrzeżeń.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par W2 Optimal White HX6062/10 Końcówka Bielsze Zęby do szczoteczki
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par W2 Optimal White HX6062/10 Końcówka Bielsze Zęby do szczoteczki
Likvidē līdz 7 reizēm vairāk aplikuma nekā parastā zobu birste
BrushSync™ savienošanas funkcija ir saderīga tikai ar zobu suku uzgaļiem, kas atbalsta Philips Sonicare BrushSync™