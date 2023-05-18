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  • Līdz pat 100 % baltāki zobi tikai vienas nedēļas laikā*
  • Līdz pat 100 % baltāki zobi tikai vienas nedēļas laikā*
  • Līdz pat 100 % baltāki zobi tikai vienas nedēļas laikā*
  • Līdz pat 100 % baltāki zobi tikai vienas nedēļas laikā*
  • Līdz pat 100 % baltāki zobi tikai vienas nedēļas laikā*

Izbeigta ražošana

Philips Sonicare W2 Optimal WhiteStandarta zobu birstes uzgaļi

HX6064/10

4.8
| (299) Atsauksmes | 99% ieteica šo produktu

Pieejams

Balta
Balta
Melna
Melna
Līdz pat 100 % baltāki zobi tikai vienas nedēļas laikā*
W2 Optimal White birstes uzgalis ir ideāli piemērots cilvēkiem, kas vēlas notīrīt plankumus no zobu virsmām spilgtam, baltākam smaidam. Šis birstes uzgalis arī lieliski saglabā smaida spilgtumu starp profesionālām zobu balināšanas procedūrām.
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Savietojamie produkti
Series 5300

Series 5300
Sonic elektriskā zobu suka

HX710A

HX7108/01

Series 5300

Series 5300
Sonic elektriskā zobu suka

HX710A

HX7108/02

Series 5300

Series 5300
Sonic elektriskā zobu suka

HX710A

HX7109/01

Series 5500

Series 5500
Sonic elektriskā zobu suka

HX711A

HX7110/01

Series 5500

Series 5500
Sonic elektriskā zobu suka

HX711A

HX7110/02

Series 5500

Series 5500
Sonic elektriskā zobu suka

HX711A

HX7119/01

Mūsdienīga tīrīšana aplikuma likvidēšanai un baltākiem zobiem

Līdz pat 100 % baltāki zobi tikai vienas nedēļas laikā*

  • 4 uzgaļu komplekts

  • Standarta izmērs

  • Uzspraužams

  • BrushSync savienošanas funkcija

Likvidē līdz pat 7x vairāk aplikuma nekā parastā zobu birste

Likvidē līdz pat 7x vairāk aplikuma nekā parastā zobu birste

Biezi izvietoti augstas kvalitātes sariņi likvidē līdz 7x vairāk aplikuma nekā parastā zobu birste.

Rombveida sariņi padara zobus par 100% baltākus 1 nedēļas laikā

Rombveida sariņi padara zobus par 100% baltākus 1 nedēļas laikā

DiamondClean uzgalis plankumu noņemšanai ir gatavots no blīvi izvietotiem rombveida sariņiem un likvidē ēdienu un dzērienu radītus plankumus no zobu virsmas. Jūs pamanīsiet, ka zobi ir par 100 %* baltāki jau pēc 7 dienām.

Automātiski izvēlas optimālu darbības režīmu vislabākajiem rezultātiem**

Automātiski izvēlas optimālu darbības režīmu vislabākajiem rezultātiem**

Birstes uzgaļu viedā savienošanas funkcija BrushSync™ ļauj bez liekām pūlēm nodrošināt optimālu tīrīšanas rezultātu**. Philips Sonicare W2 Optimal White birstes uzgalis savienojas ar Philips Sonicare zobu sukas rokturi, kas atbalsta BrushSync™ viedo savienošanos**, un automātiski izvēlas tīrīšanai piemērotāko darbības režīmu un intensitātes līmeni. Jums atliek tikai tīrīt.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.8

no 5

299

Atsauksmes

99%

ieteica šo produktu

3
2

18/05/2023

Polska

Polska

Verificēts pircējs

Szczoteczki W2 optimal white

W końcu mam uczucie doczyszczonych zębów. Żeby białe. Robią wrażenie wybielonych.

Plusi

Skutecznie czyści zęby

Mīnusi

Jeszcze nie widzę

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par W2 Optimal White HX6064/10 Końcówka Bielsze Zęby do szczoteczki

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par W2 Optimal White HX6064/10 Końcówka Bielsze Zęby do szczoteczki

30/10/2020

Polska

Polska

Najlepszy produkt!

Najlepszy sprzęt do mycia zębów, końcówki idealnie czyszczą zęby i docierają w trudno dostępne miejsca. Jestem totalnie zachwycona :)

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par W2 Optimal White HX6062/10 Końcówka Bielsze Zęby do szczoteczki

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par W2 Optimal White HX6062/10 Końcówka Bielsze Zęby do szczoteczki

21/10/2020

Polska

Polska

Świetne

Świetne, doskonale czyszczące końcówki. Nie mam żadnych zastrzeżeń.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par W2 Optimal White HX6062/10 Końcówka Bielsze Zęby do szczoteczki

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par W2 Optimal White HX6062/10 Końcówka Bielsze Zęby do szczoteczki

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  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
Atrunas

  1. Likvidē līdz 7 reizēm vairāk aplikuma nekā parastā zobu birste

  2. BrushSync™ savienošanas funkcija ir saderīga tikai ar zobu suku uzgaļiem, kas atbalsta Philips Sonicare BrushSync™