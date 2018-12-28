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  • Sonic jauda uzlabo bērnu ikdienas zobu tīrīšanas efektivitāti
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  • Sonic jauda uzlabo bērnu ikdienas zobu tīrīšanas efektivitāti
  • Sonic jauda uzlabo bērnu ikdienas zobu tīrīšanas efektivitāti
  • Sonic jauda uzlabo bērnu ikdienas zobu tīrīšanas efektivitāti
  • Sonic jauda uzlabo bērnu ikdienas zobu tīrīšanas efektivitāti
  • Sonic jauda uzlabo bērnu ikdienas zobu tīrīšanas efektivitāti
  • Sonic jauda uzlabo bērnu ikdienas zobu tīrīšanas efektivitāti
  • Sonic jauda uzlabo bērnu ikdienas zobu tīrīšanas efektivitāti
  • Sonic jauda uzlabo bērnu ikdienas zobu tīrīšanas efektivitāti
  • Sonic jauda uzlabo bērnu ikdienas zobu tīrīšanas efektivitāti
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  • Sonic jauda uzlabo bērnu ikdienas zobu tīrīšanas efektivitāti
  • Sonic jauda uzlabo bērnu ikdienas zobu tīrīšanas efektivitāti
  • Sonic jauda uzlabo bērnu ikdienas zobu tīrīšanas efektivitāti
  • Sonic jauda uzlabo bērnu ikdienas zobu tīrīšanas efektivitāti
  • Sonic jauda uzlabo bērnu ikdienas zobu tīrīšanas efektivitāti
  • Sonic jauda uzlabo bērnu ikdienas zobu tīrīšanas efektivitāti
  • Sonic jauda uzlabo bērnu ikdienas zobu tīrīšanas efektivitāti
  • Sonic jauda uzlabo bērnu ikdienas zobu tīrīšanas efektivitāti

Izbeigta ražošana

Philips Sonicare For KidsSonic elektriskā zobu birste

HX6311/07

4.8
| (143) Atsauksmes | 95% ieteica šo produktu
Sonic jauda uzlabo bērnu ikdienas zobu tīrīšanas efektivitāti
Philips Sonicare For Kids ir elektriskā zobu birste bērniem vecumā no 7 gadiem. Tā nodrošina maksimālu aplikuma notīrīšanu, Sonic tehnoloģiju, pielāgojamas uzlīmes un izglītošanas rīkus, lai padarītu pareizu zobu tīrīšanu par jautru nodarbi tagad un turpmāk.
Skatīt visas priekšrocības

Elektriskā zobu birste bērniem

Sonic jauda uzlabo bērnu ikdienas zobu tīrīšanas efektivitāti

  • 2 režīmi

  • 1 zobu birstes galviņa

  • 8 uzlīmes

Pieejami 2 birstes uzgaļu izmēri

Pieejami 2 birstes uzgaļu izmēri

Šai Philips Sonicare elektriskajai zobu birstei ir divu izmēru birstes uzgaļi, kas īpaši paredzēti saudzīgai tīrīšanai un zobu aizsardzībai augšanas laikā

KidTimer palīdz palielināt zobu tīrīšanas ilgumu

KidTimer palīdz palielināt zobu tīrīšanas ilgumu

Lai palīdzētu bērniem izkopt pareizus ikdienas zobu tīrīšanas paradumus, šī elektriskā zobu birste lēnām palielina tīrīšanas laiku 90 dienu laikā, līdz tiek sasniegtas zobārstu ieteiktās 2 minūtes - dabiski veicinot pareizus zobu tīrīšanas paradumus.

2 bērniem saudzīgi jaudas režīmi nodrošina saudzīgu un efektīvu tīrīšanu

2 bērniem saudzīgi jaudas režīmi nodrošina saudzīgu un efektīvu tīrīšanu

Izmantojot divus bērniem pielāgotus jaudas režīmus, šī zobu birste garantē atbilstošu tīrīšanu dažādos vecumos: mazas jaudas režīms jaunākiem bērniem un jaudīgāks režīms vecākiem bērniem.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.8

no 5

143

Atsauksmes

95%

ieteica šo produktu

28/12/2018

Latvija

Latvija

Lieliska zobubirste

Lieliska zobu birste, ar kuru bērni tīra zobus ar prieku un bez atgādināšanas.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par For Kids HX6311/07 Sonic electric toothbrush

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par For Kids HX6311/07 Sonic electric toothbrush

03/01/2018

Latvija

Latvija

Ļoti laba zobu birste

Ļoti patīkama un labi notīra zobus. Nav ļoti skaļa. Ļoti maiga zobu birstes vibrācija, tomēr izcili notīra aplikumu.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par For Kids HX6311/07 Sonic electric toothbrush

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par For Kids HX6311/07 Sonic electric toothbrush

22/08/2017

Lietuva

Lietuva

Džiaugsmas vaikui

Padovanojus šį dantų šepetėlį dukrai, dantų valymas jai tapo tikra pramoga. Vakarais vaikai net lenktyniauja, kuris pirmas eis į vonią. Gerokai ilgiau joje ir užtrunka, nes ir prieš, ir po dantų plovimo dar su šepetėliu ir pažaidžia. O pačio šepetėlio sukamieji judesiai itin palengvina gležnų rankyčių vargą.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par For Kids HX6311/07 Sonic electric toothbrush

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par For Kids HX6311/07 Sonic electric toothbrush

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Atrunas

  1. nekā parastā zobu birste

  2. grūti sasniedzamām vietām

  3. Philips Sonicare veiktajā aptaujā starp ASV zobārstiem ar bērniem 4-10 gadu vecumā

  4. katru dienu divas reizes tīrot zobus divas minūtes