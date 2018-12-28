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Izbeigta ražošana
2 režīmi
1 zobu birstes galviņa
8 uzlīmes
Šai Philips Sonicare elektriskajai zobu birstei ir divu izmēru birstes uzgaļi, kas īpaši paredzēti saudzīgai tīrīšanai un zobu aizsardzībai augšanas laikā
Lai palīdzētu bērniem izkopt pareizus ikdienas zobu tīrīšanas paradumus, šī elektriskā zobu birste lēnām palielina tīrīšanas laiku 90 dienu laikā, līdz tiek sasniegtas zobārstu ieteiktās 2 minūtes - dabiski veicinot pareizus zobu tīrīšanas paradumus.
Izmantojot divus bērniem pielāgotus jaudas režīmus, šī zobu birste garantē atbilstošu tīrīšanu dažādos vecumos: mazas jaudas režīms jaunākiem bērniem un jaudīgāks režīms vecākiem bērniem.
4.8
no 5
143
Atsauksmes
95%
ieteica šo produktu
Annija
28/12/2018
Latvija
Lieliska zobubirste
Lieliska zobu birste, ar kuru bērni tīra zobus ar prieku un bez atgādināšanas.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par For Kids HX6311/07 Sonic electric toothbrush
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par For Kids HX6311/07 Sonic electric toothbrush
relakse
03/01/2018
Latvija
Ļoti laba zobu birste
Ļoti patīkama un labi notīra zobus. Nav ļoti skaļa. Ļoti maiga zobu birstes vibrācija, tomēr izcili notīra aplikumu.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par For Kids HX6311/07 Sonic electric toothbrush
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par For Kids HX6311/07 Sonic electric toothbrush
Egle
22/08/2017
Lietuva
Akcijas daļa
Džiaugsmas vaikui
Padovanojus šį dantų šepetėlį dukrai, dantų valymas jai tapo tikra pramoga. Vakarais vaikai net lenktyniauja, kuris pirmas eis į vonią. Gerokai ilgiau joje ir užtrunka, nes ir prieš, ir po dantų plovimo dar su šepetėliu ir pažaidžia. O pačio šepetėlio sukamieji judesiai itin palengvina gležnų rankyčių vargą.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par For Kids HX6311/07 Sonic electric toothbrush
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par For Kids HX6311/07 Sonic electric toothbrush
nekā parastā zobu birste
grūti sasniedzamām vietām
Philips Sonicare veiktajā aptaujā starp ASV zobārstiem ar bērniem 4-10 gadu vecumā
katru dienu divas reizes tīrot zobus divas minūtes