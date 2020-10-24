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Philips Sonicare For Kids Sonic elektriskā zobu birste
Izbeigta ražošana
Atbalsts
HX6311/07
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Videi draudzīga ražojuma pase - English (US)
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Kā tīrīšanas laikā Sonicare lietotnē darbojas ieteikumi?
Kurās valstīs ir pieejama Sonicare lietotne?
Kāpēc Philips Sonicare lietotnei ir nepieciešamas atļaujas?
Vai es varu nomainīt Sonicare zobu sukas akumulatoru?
Kurš uzgalis ir piemērots manai Sonicare zobu sukai?
Sukas uzgali ir grūti piestiprināt vai noņemt.
Zobu suku nevar savienot ar Sonicare lietotni.
Sonicare zobu suka nevibrē
Sonicare zobu suka neuzlādējas
Mana Sonicare zobu suka vibrē pārāk spēcīgi