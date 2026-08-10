ProduktiAtbalsts

10% atlaide pirmajam pasūtījumam

30 dienu atgriešana

Piegāde 3-4 darba dienu laikā

Interneta veikals

Visas sērijas

Go to promotion

Reģistrējies jaunumiem un laimē!

20

d

Dienas

02

h

Stundas

:

22

m

Minūtes

:

01

s

Sekundes

Uzzināt vairāk

  • Atsevišķa produkta uzņēmums
  • Galvenais fotoattēls ar produktu lietojumā
  • Alternatīvs produkta fotoattēls
  • Alternatīvs produkta fotoattēls
  • Alternatīvs produkta fotoattēls
  • Produkts kā dzīvesstila elements
  • Atsevišķa produkta uzņēmums
  • Galvenais fotoattēls ar produktu lietojumā
  • Alternatīvs produkta fotoattēls
  • Alternatīvs produkta fotoattēls
  • Alternatīvs produkta fotoattēls
  • Produkts kā dzīvesstila elements

Philips Sonicare For KidsElektriskā zobu birste bērniem

HX6352/42

4.8

| (1493) Atsauksmes | 97% ieteica šo produktu

Pieejams

Rozā
Rozā
Violeta
Violeta
Zaļa
Zaļa
Ūdens zila
Ūdens zila

Interaktīva Sonic tehnoloģija. Lielāka jautrība, labāka tīrīšana

Interesants veids, kā bērniem iemācīt tīrīt zobus. Philips Sonicare For Kids Bluetooth zobu birste mijiedarbojas ar jautru lietotni, kas palīdz bērniem tīrīt zobus labāk un pareizi. Bērniem ir interesanti, kamēr viņi apgūst vienmēr aktuālas tīrīšanas metodes.

Skatīt visas priekšrocības

Reģistrē un izmēģini 30 dienas

Pagarinātā garantija +1 gads

Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

zobārstniecības speciālistu ieteiktākais sonic tehnoloģijas zīmols pasaulē1

Aizraujošs veids, kā sākt veselīgus ieradumus

Interaktīva Sonic tehnoloģija. Lielāka jautrība, labāka tīrīšana

  • Iebūvēts Bluetooth®

  • Apmācības lietotne

  • 2 birstes galviņas un 8 uzlīmes

  • 2 režīmi

Jautras uzlīmes palīdz bērniem pārvērst zobu birsti par draugu

Jautras uzlīmes palīdz bērniem pārvērst zobu birsti par draugu

Veselīgus ieradumus ir vieglāk saglabāt, ja varat tos individuāli pielāgot. Mūsu sērija “Izveidojiet savu briesmonīti” ļauj bērniem pārvērst zobu birstes rokturi par draudzīgu briesmonīti, izmantojot maināmas uzlīmes. Viņi var radīt jaunu tēlu, kad vien to vēlas. Kad zobu tīrīšanā palīdz draudzīgs briesmonītis, jūsu bērniem ir vieglāk priecāties par procesu un vienlaikus iegūt rūpīgu Sonicare tīrīšanu.

Palīdz bērniem tīrīt zobārstu ieteikto laiku

Palīdz bērniem tīrīt zobārstu ieteikto laiku

Sonicare bērniem palīdz bērniem tīrīt ieteiktās divas minūtes un nosedz visas mutes zonas, izmantojot 2 minūšu taimeri un 30 sekunžu tempa turētāju. Tas ir vienkāršs veids, kā palīdzēt bērniem attīstīt veselīgus zobu tīrīšanas paradumus.

Veic dziļu tīrīšanu arī tad, ja bērni tikai vēl mācās

Veic dziļu tīrīšanu arī tad, ja bērni tikai vēl mācās

Jūs varat būt pārliecināti, ka bērns iegūst vislabāko iespējamo tīrīšanu pat tad, ja viņa tehnika vēl tikai attīstās. Sonicare tehnoloģija izmanto maigus impulsus, lai iztīrītu zobstarpas un vietas gar smaganu līniju, tādējādi kompensējot mazās kļūdiņas, ko bērni pieļauj, kamēr vēl tikai mācās tīrīt zobus.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

Šīs atsauksmes pārvalda Bazaarvoice, un tās atbilst Bazaarvoice autentiskuma politikai, kuru atbalsta krāpšanas apkarošanas tehnoloģija un cilvēka veikta analīze. Sīkāka informācija ir pieejama
Klientu viedokļi produktu un zvaigžņu vērtējumu veidā ir noderīgi visiem. Tie palīdz uzzināt vairāk par produktu un pieņemt pirkuma lēmumu. Ikviens klients, kurš ir iegādājies produktu tiešsaistē vai veikalā, var iesniegt atsauksmi

4.8

no 5

1493

Atsauksmes

97%

ieteica šo produktu

10/08/2026

Latvija

Latvija

Bērniem patīk

Bērniem ļoti patīk mazgāt zobus ar šo zobu birsti un vairs vakaros nav jaciņas par zobu mazgāšanu. Izmantojam arī aplikāciju kas visu padara vēl vieglāk jo bērnam ir liela interese.

Šī atsauksme tika uzrakstīta par For Kids HX6352/42 Elektriskā zobu birste bērniem

Izmantošanas datums 2024-09-10

Šī atsauksme tika uzrakstīta par For Kids HX6352/42 Elektriskā zobu birste bērniem

Izmantošanas datums 2024-09-10

14/03/2024

Latvija

Latvija

Viegli un ērti lietošanā

Ja jums ir grūtības pierunāt bērnu tīrīt zobus, tad šīs zobu birstes palīdzēs kopā ar savu draugu - aplikācijas Spārkliju. Padomi un jautrāka zobu tīrīšana garantēta :)

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par For Kids HX6322/04 Elektriskā zobu birste bērniem

Izmantošanas datums 2022-03-14

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par For Kids HX6322/04 Elektriskā zobu birste bērniem

Izmantošanas datums 2022-03-14

09/03/2024

Latvija

Latvija

Verificēts pircējs

Bērniem ir jauns labākais draugs!

Ļoti aizraujoša spēlīte,kas nāk komplektā ar SonicCare zobu birsti. Bērni vien nevar sagaidīt nākošo zobu tīrīšanas reizi 🎁

Plusi

Bērniem tagad jo īpaši patīk tīrīt zobus!

Mīnusi

Uzlimes atri līp nost, starta komplektam varēja būt vairāk eksta birstītes komplektā

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par For Kids HX6322/04 Elektriskā zobu birste bērniem

Izmantošanas datums 2023-02-09

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par For Kids HX6322/04 Elektriskā zobu birste bērniem

Izmantošanas datums 2023-02-09

Pieraksties Philips jaunumiem un saņem ekskluzīvus piedāvājumus

  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.

Vēlos saņemt reklāmas paziņojumus par Philips produktiem, pakalpojumiem, notikumiem un akcijām – balstoties uz manām izvēlēm un uzvedību. Varu jebkurā laikā viegli atteikties!

  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
Atrunas

  1. Studie 

  1. aptaujātie vecāki, salīdzinot ar zobu birstes izmantošanu vienatnē

  2. nekā parastā zobu birste

  3. katru dienu divas reizes tīrot zobus divas minūtes