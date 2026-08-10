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Interaktīva Sonic tehnoloģija. Lielāka jautrība, labāka tīrīšana
Interesants veids, kā bērniem iemācīt tīrīt zobus. Philips Sonicare For Kids Bluetooth zobu birste mijiedarbojas ar jautru lietotni, kas palīdz bērniem tīrīt zobus labāk un pareizi. Bērniem ir interesanti, kamēr viņi apgūst vienmēr aktuālas tīrīšanas metodes.
Reģistrē un izmēģini 30 dienas
Pagarinātā garantija +1 gads
Iebūvēts Bluetooth®
Apmācības lietotne
2 birstes galviņas un 8 uzlīmes
2 režīmi
Veselīgus ieradumus ir vieglāk saglabāt, ja varat tos individuāli pielāgot. Mūsu sērija “Izveidojiet savu briesmonīti” ļauj bērniem pārvērst zobu birstes rokturi par draudzīgu briesmonīti, izmantojot maināmas uzlīmes. Viņi var radīt jaunu tēlu, kad vien to vēlas. Kad zobu tīrīšanā palīdz draudzīgs briesmonītis, jūsu bērniem ir vieglāk priecāties par procesu un vienlaikus iegūt rūpīgu Sonicare tīrīšanu.
Sonicare bērniem palīdz bērniem tīrīt ieteiktās divas minūtes un nosedz visas mutes zonas, izmantojot 2 minūšu taimeri un 30 sekunžu tempa turētāju. Tas ir vienkāršs veids, kā palīdzēt bērniem attīstīt veselīgus zobu tīrīšanas paradumus.
Jūs varat būt pārliecināti, ka bērns iegūst vislabāko iespējamo tīrīšanu pat tad, ja viņa tehnika vēl tikai attīstās. Sonicare tehnoloģija izmanto maigus impulsus, lai iztīrītu zobstarpas un vietas gar smaganu līniju, tādējādi kompensējot mazās kļūdiņas, ko bērni pieļauj, kamēr vēl tikai mācās tīrīt zobus.
4.8
no 5
1493
Atsauksmes
97%
ieteica šo produktu
LīvaPon
10/08/2026
Latvija
Bērniem patīk
Bērniem ļoti patīk mazgāt zobus ar šo zobu birsti un vairs vakaros nav jaciņas par zobu mazgāšanu. Izmantojam arī aplikāciju kas visu padara vēl vieglāk jo bērnam ir liela interese.
Šī atsauksme tika uzrakstīta par For Kids HX6352/42 Elektriskā zobu birste bērniem
Izmantošanas datums 2024-09-10
Šī atsauksme tika uzrakstīta par For Kids HX6352/42 Elektriskā zobu birste bērniem
Izmantošanas datums 2024-09-10
Godiga
14/03/2024
Latvija
Akcijas daļa
Viegli un ērti lietošanā
Ja jums ir grūtības pierunāt bērnu tīrīt zobus, tad šīs zobu birstes palīdzēs kopā ar savu draugu - aplikācijas Spārkliju. Padomi un jautrāka zobu tīrīšana garantēta :)
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par For Kids HX6322/04 Elektriskā zobu birste bērniem
Izmantošanas datums 2022-03-14
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par For Kids HX6322/04 Elektriskā zobu birste bērniem
Izmantošanas datums 2022-03-14
Manpatikauni
09/03/2024
Latvija
Verificēts pircējs
Bērniem ir jauns labākais draugs!
Ļoti aizraujoša spēlīte,kas nāk komplektā ar SonicCare zobu birsti. Bērni vien nevar sagaidīt nākošo zobu tīrīšanas reizi 🎁
Plusi
Bērniem tagad jo īpaši patīk tīrīt zobus!
Mīnusi
Uzlimes atri līp nost, starta komplektam varēja būt vairāk eksta birstītes komplektā
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par For Kids HX6322/04 Elektriskā zobu birste bērniem
Izmantošanas datums 2023-02-09
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par For Kids HX6322/04 Elektriskā zobu birste bērniem
Izmantošanas datums 2023-02-09
Studie
aptaujātie vecāki, salīdzinot ar zobu birstes izmantošanu vienatnē
nekā parastā zobu birste
katru dienu divas reizes tīrot zobus divas minūtes