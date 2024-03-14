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Sonicare

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  • Interaktīva Sonic tehnoloģijas pieredze.
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  • Interaktīva Sonic tehnoloģijas pieredze.
  • Interaktīva Sonic tehnoloģijas pieredze.
  • Interaktīva Sonic tehnoloģijas pieredze.
  • Interaktīva Sonic tehnoloģijas pieredze.
  • Interaktīva Sonic tehnoloģijas pieredze.
  • Interaktīva Sonic tehnoloģijas pieredze.
  • Interaktīva Sonic tehnoloģijas pieredze.
  • Interaktīva Sonic tehnoloģijas pieredze.
  • Interaktīva Sonic tehnoloģijas pieredze.
  • Interaktīva Sonic tehnoloģijas pieredze.
  • Interaktīva Sonic tehnoloģijas pieredze.
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Interaktīva Sonic tehnoloģijas pieredze.
  • Interaktīva Sonic tehnoloģijas pieredze.
  • Interaktīva Sonic tehnoloģijas pieredze.
  • Interaktīva Sonic tehnoloģijas pieredze.
  • Interaktīva Sonic tehnoloģijas pieredze.
  • Interaktīva Sonic tehnoloģijas pieredze.
  • Interaktīva Sonic tehnoloģijas pieredze.
  • Interaktīva Sonic tehnoloģijas pieredze.
  • Interaktīva Sonic tehnoloģijas pieredze.
  • Interaktīva Sonic tehnoloģijas pieredze.

Philips Sonicare For KidsElektriskā zobu birste bērniem

HX6322/04

4.8
| (1489) Atsauksmes | 97% ieteica šo produktu

Pieejams

Rozā
Rozā
Violeta
Violeta
Zaļa
Zaļa
Ūdens zila
Ūdens zila
Interaktīva Sonic tehnoloģijas pieredze.
Interesants veids, kā bērniem iemācīt tīrīt zobus. Philips Sonicare For Kids Bluetooth zobu birste mijiedarbojas ar jautru lietotni, kas palīdz bērniem tīrīt zobus labāk un pareizi. Bērniem ir interesanti, kamēr viņi apgūst vienmēr aktuālas tīrīšanas metodes.
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Reģistrē un izmēģini 30 dienas

Pagarinātā garantija +1 gads

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elektrisko zobu suku zīmols, ko zobārsti izmanto visbiežāk

Aizraujošs veids, kā sākt veselīgus ieradumus

Interaktīva Sonic tehnoloģijas pieredze.

  • Iebūvēts Bluetooth®

  • Apmācības lietotne

  • 2 zobu birstes uzgaļi

  • 2 režīmi

Interaktīvā lietotne piesaista bērnus zobu tīrīšanai

Interaktīvā lietotne piesaista bērnus zobu tīrīšanai

Interaktīva jautrība un Philips Sonicare tehnoloģija

98% vecāku apliecina, ka bērni tīra zobus ilgāk un labāk*

98% vecāku apliecina, ka bērni tīra zobus ilgāk un labāk*

Izmantojot Philips Sonicare For Kids zobu birsti un lietotni bērni var patstāvīgi uzzināt, kā pareizi tīrīt zobus. Lietotne tiek sinhronizēta ar bērna Sonic zobu birsti Bluetooth savienojuma veidā, lai demonstrētu pareizas tīrīšanas metodes un sekotu līdzi sniegumam. Bērni var arī uzzināt, cik labi viņi tīra zobus un saņemt apbalvojumu par labi paveiktu darbu. Izglītojoša un efektīva, 98% aptaujāto vecāku apliecina, ka ir vieglāk pierunāt bērnus tīrīt zobus ilgāk un labāk. Tas ir jautrs veids, kā palīdzēt bērniem izkopt veselīgas mutes kopšanas paradumus visai dzīvei.

Aizraujoši apbalvojumi par veiksmīgu zobu tīrīšanu

Aizraujoši apbalvojumi par veiksmīgu zobu tīrīšanu

Mūsu Philips Sonicare For Kids zobu birste un lietotne sniedz jaunu jautrības līmeni zobu tīrīšanai. Lietotnes galvenais personāžs ir piemīlīgais Sparkly, kuram ļoti patīk tīri zobi. Bērni rūpējas par Sparkly, kamēr lietotnes zobu tīrīšanas skolotājs aicina tīrīt zobus ilgāk un labāk. Katru reizi, kad zobi ir labi iztīrīti, Sparkly kļūst priecīgāks un bērni saņem balvas par veiksmīgām tīrīšanas reizēm. Bērni var atbloķēt piederumus, lai padarītu Sparkly izskatu sev tīkamāku, vai arī laimēt pārtiku Sparkly, kuram patīk ēst veselīgi. Vecāki var paši izvēlēties lietotnē pieejamās balvas.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

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4.8

no 5

1489

Atsauksmes

97%

ieteica šo produktu

14/03/2024

Latvija

Latvija

Viegli un ērti lietošanā

Ja jums ir grūtības pierunāt bērnu tīrīt zobus, tad šīs zobu birstes palīdzēs kopā ar savu draugu - aplikācijas Spārkliju. Padomi un jautrāka zobu tīrīšana garantēta :)

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par For Kids HX6322/04 Elektriskā zobu birste bērniem

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par For Kids HX6322/04 Elektriskā zobu birste bērniem

09/03/2024

Latvija

Latvija

Verificēts pircējs

Bērniem ir jauns labākais draugs!

Ļoti aizraujoša spēlīte,kas nāk komplektā ar SonicCare zobu birsti. Bērni vien nevar sagaidīt nākošo zobu tīrīšanas reizi 🎁

Plusi

Bērniem tagad jo īpaši patīk tīrīt zobus!

Mīnusi

Uzlimes atri līp nost, starta komplektam varēja būt vairāk eksta birstītes komplektā

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par For Kids HX6322/04 Elektriskā zobu birste bērniem

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par For Kids HX6322/04 Elektriskā zobu birste bērniem

26/01/2024

Latvija

Latvija

Verificēts pircējs

Loti apmierinats. Jau otru reizi pirkam !

Loti apmierinati un loti patik,bet uzgali ir diezgan dargi.

Plusi

Philips qvalitate

Mīnusi

Dargi uzgali

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par For Kids HX6352/42 Elektriskā zobu birste bērniem

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par For Kids HX6352/42 Elektriskā zobu birste bērniem

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Atrunas

  1. aptaujātie vecāki, salīdzinot ar zobu birstes izmantošanu vienatnē

  2. nekā parastā zobu birste

  3. katru dienu divas reizes tīrot zobus divas minūtes

  4. aptauja, kurā piedalījās ASV zobārsti ar 4-10 gadus veciem bērniem