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Sonicare
Pieejams
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Pagarinātā garantija +1 gads
elektrisko zobu suku zīmols, ko zobārsti izmanto visbiežāk
Iebūvēts Bluetooth®
Apmācības lietotne
2 zobu birstes uzgaļi
2 režīmi
Interaktīva jautrība un Philips Sonicare tehnoloģija
Izmantojot Philips Sonicare For Kids zobu birsti un lietotni bērni var patstāvīgi uzzināt, kā pareizi tīrīt zobus. Lietotne tiek sinhronizēta ar bērna Sonic zobu birsti Bluetooth savienojuma veidā, lai demonstrētu pareizas tīrīšanas metodes un sekotu līdzi sniegumam. Bērni var arī uzzināt, cik labi viņi tīra zobus un saņemt apbalvojumu par labi paveiktu darbu. Izglītojoša un efektīva, 98% aptaujāto vecāku apliecina, ka ir vieglāk pierunāt bērnus tīrīt zobus ilgāk un labāk. Tas ir jautrs veids, kā palīdzēt bērniem izkopt veselīgas mutes kopšanas paradumus visai dzīvei.
Mūsu Philips Sonicare For Kids zobu birste un lietotne sniedz jaunu jautrības līmeni zobu tīrīšanai. Lietotnes galvenais personāžs ir piemīlīgais Sparkly, kuram ļoti patīk tīri zobi. Bērni rūpējas par Sparkly, kamēr lietotnes zobu tīrīšanas skolotājs aicina tīrīt zobus ilgāk un labāk. Katru reizi, kad zobi ir labi iztīrīti, Sparkly kļūst priecīgāks un bērni saņem balvas par veiksmīgām tīrīšanas reizēm. Bērni var atbloķēt piederumus, lai padarītu Sparkly izskatu sev tīkamāku, vai arī laimēt pārtiku Sparkly, kuram patīk ēst veselīgi. Vecāki var paši izvēlēties lietotnē pieejamās balvas.
4.8
no 5
1489
Atsauksmes
97%
ieteica šo produktu
Godiga
14/03/2024
Latvija
Akcijas daļa
Viegli un ērti lietošanā
Ja jums ir grūtības pierunāt bērnu tīrīt zobus, tad šīs zobu birstes palīdzēs kopā ar savu draugu - aplikācijas Spārkliju. Padomi un jautrāka zobu tīrīšana garantēta :)
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par For Kids HX6322/04 Elektriskā zobu birste bērniem
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par For Kids HX6322/04 Elektriskā zobu birste bērniem
Manpatikauni
09/03/2024
Latvija
Verificēts pircējs
Bērniem ir jauns labākais draugs!
Ļoti aizraujoša spēlīte,kas nāk komplektā ar SonicCare zobu birsti. Bērni vien nevar sagaidīt nākošo zobu tīrīšanas reizi 🎁
Plusi
Bērniem tagad jo īpaši patīk tīrīt zobus!
Mīnusi
Uzlimes atri līp nost, starta komplektam varēja būt vairāk eksta birstītes komplektā
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par For Kids HX6322/04 Elektriskā zobu birste bērniem
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par For Kids HX6322/04 Elektriskā zobu birste bērniem
Stormproof
26/01/2024
Latvija
Verificēts pircējs
Loti apmierinats. Jau otru reizi pirkam !
Loti apmierinati un loti patik,bet uzgali ir diezgan dargi.
Plusi
Philips qvalitate
Mīnusi
Dargi uzgali
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par For Kids HX6352/42 Elektriskā zobu birste bērniem
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par For Kids HX6352/42 Elektriskā zobu birste bērniem
aptaujātie vecāki, salīdzinot ar zobu birstes izmantošanu vienatnē
nekā parastā zobu birste
katru dienu divas reizes tīrot zobus divas minūtes
aptauja, kurā piedalījās ASV zobārsti ar 4-10 gadus veciem bērniem