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HX6352/42
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Data Act Document
Vai es varu nomainīt Sonicare zobu sukas akumulatoru?
Kā var reģistrēt savu Sonicare zobu suku?
Kādi ir Sonicare zobu sukai pieejamie zobu tīrīšanas režīmi?
Kā lādēt Sonicare zobu suku?
Kurš uzgalis ir piemērots manai Sonicare zobu sukai?
Ko norāda Sonicare zobu sukas akumulatora statusa lampiņas?
Kurās valstīs ir pieejama Sonicare lietotne?
Kā tīrīšanas laikā Sonicare lietotnē darbojas ieteikumi?
Kā tīrīt Philips Sonicare zobu suku?
Kā savienot zobu suku ar Sonicare lietotni?
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