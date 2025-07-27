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  • Tīrāki zobi. Saudzīga tīrīšana.
  • Tīrāki zobi. Saudzīga tīrīšana.
  • Tīrāki zobi. Saudzīga tīrīšana.
  • Tīrāki zobi. Saudzīga tīrīšana.
  • Tīrāki zobi. Saudzīga tīrīšana.
  • Tīrāki zobi. Saudzīga tīrīšana.
  • Tīrāki zobi. Saudzīga tīrīšana.
  • Tīrāki zobi. Saudzīga tīrīšana.

Izbeigta ražošana

Philips Sonicare ProtectiveClean 4700Elektriskā zobu birste

HX6483/52

HX642A

4.2
| (5) Atsauksmes | 80% ieteica šo produktu
Tīrāki zobi. Saudzīga tīrīšana.
Izjūtiet atšķirību, ko rada saudzīga tīrīšana ar spiediena sensoru, kas likvidē līdz pat 10x vairāk aplikuma nekā parastā zobu birste
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elektrisko zobu suku zīmols, ko zobārsti izmanto visbiežāk

Likvidē līdz pat 10x vairāk aplikuma nekā parastā zobu birste

Tīrāki zobi. Saudzīga tīrīšana.

  • Iebūvēts spiediena sensors

  • 2 tīrīšanas režīmi

  • 1 BrushSync funkcija

Vairāk saskares ar virsmu aplikuma likvidēšanai

Vairāk saskares ar virsmu aplikuma likvidēšanai

C3 Premium Plaque Control birstes uzgalis sniedz mūsu dziļākās tīrīšanas iespēju. Pateicoties mīkstajām un elastīgajām sānu malām, sariņi pielāgojas katra zoba virsmas formai, nodrošinot 4 reizes lielāku saskarsmi ar virsmu**, un likvidē līdz pat 10 reizēm vairāk aplikuma no grūti aizsniedzamām vietām*.

Viegls atgādinājums tīrīt maigi un saudzīgi

Viegls atgādinājums tīrīt maigi un saudzīgi

Pacienti var pat nepamanīt, ka tīra zobus ar pārmērīgu spēku, bet to pamanīs viņu zobu birste. Līdzko uz smaganām tiks izdarīts pārmērīgs spiediens, zobu birste ar skaņas signālu aicinās spiedienu samazināt.

Clean režīms un smaganu kopšanas režīms Gum Care

Clean režīms un smaganu kopšanas režīms Gum Care

Neatkarīgi no tā, vai vēlaties pievērst īpašu uzmanību aplikuma likvidēšanai vai uzlabot smaganu veselību — šī zobu birste piedāvās optimālo režīmu ikvienai vajadzībai. Clean režīms nodrošina izcilu tīrīšanas rezultātu, savukārt Gum Care režīmā zobu birste papildus darbojas vienu minūti īpaši saudzīgā režīmā, ļaujot jums saudzīgi masēt smaganas.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

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4.2

no 5

5

Atsauksmes

80%

ieteica šo produktu

5
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JanaZ

27/07/2025

Česká republika

Akcijas daļa

Verificēts pircējs

Spokojenost

Čistí skutečně důkladně a přitom šetrně, mezi mým původním elektrickým kartáčkem a tímto je opravdu značný. Zakoupila jsem kartáček se třemi rozdílnými hlavicemi, ale v návodu bohužel není ani zmínka, jak nejlépe kterou hlavici použít.

Plusi

Čistí důkladně a přitom šetrně, není hlučný

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par ProtectiveClean 4700 HX6483/52 Sonický elektrický zubní kartáček

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par ProtectiveClean 4700 HX6483/52 Sonický elektrický zubní kartáček

Svatek

13/02/2024

Česká republika

Akcijas daļa

Verificēts pircējs

V této cenové hladině je i skvělý časovač.

Skvělý poměr cena/užitná hodnota, bezva bezkontaktní nabíjení.

Plusi

Viz výše

Mīnusi

Zpočátku musí být opatrnější klienti kteří mají citlivější dásně

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par ExpertClean 4700 HX6483/53 Sonický elektrický zubní kartáček

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par ExpertClean 4700 HX6483/53 Sonický elektrický zubní kartáček

moordavid

10/10/2022

Magyarország

Akcijas daļa

Verificēts pircējs

Praktikus és egyszerű használat

Sallangmentes. vagyis pont annyi funkciót kínál amennyi szükséges a rendszeres fogápoláshoz. Egyszerű használat, egyértelmű kezelés nem mellesleg üzemidő bajnok.

Plusi

A két fajta mód, a túl erős nyomásra figyelmeztetés, a brushync ami figyelmeztet a fej csere esedékességére, üzemidő.

Mīnusi

A brushync kompatibilis kefefejek magas ára.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par ProtectiveClean 4700 HX6483/52 Szónikus elektromos fogkefe

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par ProtectiveClean 4700 HX6483/52 Szónikus elektromos fogkefe

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
Atrunas

  1. Likvidē līdz 7 reizēm vairāk aplikuma nekā parastā zobu birste

  2. salīdzinājumā ar DiamondClean