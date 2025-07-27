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Izbeigta ražošana
HX6483/52
HX642A
elektrisko zobu suku zīmols, ko zobārsti izmanto visbiežāk
Iebūvēts spiediena sensors
2 tīrīšanas režīmi
1 BrushSync funkcija
C3 Premium Plaque Control birstes uzgalis sniedz mūsu dziļākās tīrīšanas iespēju. Pateicoties mīkstajām un elastīgajām sānu malām, sariņi pielāgojas katra zoba virsmas formai, nodrošinot 4 reizes lielāku saskarsmi ar virsmu**, un likvidē līdz pat 10 reizēm vairāk aplikuma no grūti aizsniedzamām vietām*.
Pacienti var pat nepamanīt, ka tīra zobus ar pārmērīgu spēku, bet to pamanīs viņu zobu birste. Līdzko uz smaganām tiks izdarīts pārmērīgs spiediens, zobu birste ar skaņas signālu aicinās spiedienu samazināt.
Neatkarīgi no tā, vai vēlaties pievērst īpašu uzmanību aplikuma likvidēšanai vai uzlabot smaganu veselību — šī zobu birste piedāvās optimālo režīmu ikvienai vajadzībai. Clean režīms nodrošina izcilu tīrīšanas rezultātu, savukārt Gum Care režīmā zobu birste papildus darbojas vienu minūti īpaši saudzīgā režīmā, ļaujot jums saudzīgi masēt smaganas.
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4.2
no 5
5
Atsauksmes
80%
ieteica šo produktu
JanaZ
27/07/2025
Česká republika
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
Spokojenost
Čistí skutečně důkladně a přitom šetrně, mezi mým původním elektrickým kartáčkem a tímto je opravdu značný. Zakoupila jsem kartáček se třemi rozdílnými hlavicemi, ale v návodu bohužel není ani zmínka, jak nejlépe kterou hlavici použít.
Plusi
Čistí důkladně a přitom šetrně, není hlučný
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par ProtectiveClean 4700 HX6483/52 Sonický elektrický zubní kartáček
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par ProtectiveClean 4700 HX6483/52 Sonický elektrický zubní kartáček
Svatek
13/02/2024
Česká republika
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
V této cenové hladině je i skvělý časovač.
Skvělý poměr cena/užitná hodnota, bezva bezkontaktní nabíjení.
Plusi
Viz výše
Mīnusi
Zpočátku musí být opatrnější klienti kteří mají citlivější dásně
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par ExpertClean 4700 HX6483/53 Sonický elektrický zubní kartáček
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par ExpertClean 4700 HX6483/53 Sonický elektrický zubní kartáček
moordavid
10/10/2022
Magyarország
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
Praktikus és egyszerű használat
Sallangmentes. vagyis pont annyi funkciót kínál amennyi szükséges a rendszeres fogápoláshoz. Egyszerű használat, egyértelmű kezelés nem mellesleg üzemidő bajnok.
Plusi
A két fajta mód, a túl erős nyomásra figyelmeztetés, a brushync ami figyelmeztet a fej csere esedékességére, üzemidő.
Mīnusi
A brushync kompatibilis kefefejek magas ára.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par ProtectiveClean 4700 HX6483/52 Szónikus elektromos fogkefe
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par ProtectiveClean 4700 HX6483/52 Szónikus elektromos fogkefe
Likvidē līdz 7 reizēm vairāk aplikuma nekā parastā zobu birste
salīdzinājumā ar DiamondClean