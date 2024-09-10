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Philips Sonicare ProtectiveClean 4700 Elektriskā zobu birste
Izbeigta ražošana
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HX6483/52
HX642A
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Kā Sonicare zobu sukai darbojas spiediena sensora norāde?
Kā iespējot vai atspējot Sonicare zobu sukas spiediena sensoru?
Manas Sonicare zobu sukas vibrācija ir kļuvusi vājāka
Sonicare zobu suka neuzlādējas
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