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Sonicare

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  • Veselīgākas smaganas. Saudzīga tīrīšana.
  • Veselīgākas smaganas. Saudzīga tīrīšana.
  • Veselīgākas smaganas. Saudzīga tīrīšana.
  • Veselīgākas smaganas. Saudzīga tīrīšana.
  • Veselīgākas smaganas. Saudzīga tīrīšana.
  • Veselīgākas smaganas. Saudzīga tīrīšana.
  • Veselīgākas smaganas. Saudzīga tīrīšana.
  • Veselīgākas smaganas. Saudzīga tīrīšana.
  • Veselīgākas smaganas. Saudzīga tīrīšana.
  • Veselīgākas smaganas. Saudzīga tīrīšana.

Izbeigta ražošana

Philips Sonicare ProtectiveClean 5100Sonic elektriskā zobu birste

HX6859/68

4.9
| (212) Atsauksmes | 98% ieteica šo produktu
Veselīgākas smaganas. Saudzīga tīrīšana.
Izjūtiet atšķirību, pateicoties saudzīgai tīrīšanai ar spiediena sensoru, vienlaikus uzlabojot smaganu veselību līdz pat 100 % vairāk nekā ar parasto zobu suku
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elektrisko zobu suku zīmols, ko zobārsti izmanto visbiežāk

Uzlabo smaganu veselību līdz pat 100 % vairāk nekā parastā zobu suka

Veselīgākas smaganas. Saudzīga tīrīšana.

  • Iebūvēts spiediena sensors

  • 3 režīmi

  • 1 BrushSync funkcija

  • Ceļojumu futrālis

Padara zobus baltākus tikai vienas nedēļas laikā

Padara zobus baltākus tikai vienas nedēļas laikā

Uzlieciet W2 Optimal White birstes uzgali, lai notīrītu aplikumu un padarītu savu smaidu žilbinoši baltu. Birstes uzgaļa centrālajā daļā blīvi izvietotie sariņi noņem aplikumu, un ir klīniski pierādīts, ka tas spēj padarīt zobus baltākus tikai vienas nedēļas laikā.

Izvēlieties kādu no trīs režīmiem

Izvēlieties kādu no trīs režīmiem

Šo zobu birsti ir iespējams individuāli pielāgot jūsu vajadzībām, izvēloties kādu no trīs darbības režīmiem. Clean režīms ir nepārspējamas tīrīšanas standarts. White režīms ir ideāli piemērots aplikuma noņemšanai. Savukārt Gum Care režīmā zobu birste papildus darbojas vienu minūti īpaši saudzīgā režīmā, ļaujot jums saudzīgi masēt smaganas.

Drošs un saudzīgs, tīrot jutīgās zonas, zobu ortodontiskas ierīces un labotus zobus.

Drošs un saudzīgs, tīrot jutīgās zonas, zobu ortodontiskas ierīces un labotus zobus.

Varat būt pārliecināts, ka zobu tīrīšana ir droša — Philips Sonic tehnoloģija ir piemērota lietošanai breketēm, plombēm, kroņiem un venīriem, un tā palīdz novērst kariesa veidošanos un uzlabo smaganu veselību.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

Šīs atsauksmes pārvalda Bazaarvoice, un tās atbilst Bazaarvoice autentiskuma politikai, kuru atbalsta krāpšanas apkarošanas tehnoloģija un cilvēka veikta analīze. Sīkāka informācija ir pieejama
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4.9

no 5

212

Atsauksmes

98%

ieteica šo produktu

2

30/11/2023

Polska

Polska

Verificēts pircējs

świetne urządzenie

idealne funkcjonalności, ładnie oczyszcza, bateria bardzo długo trzyma

Plusi

lekka, długi czas na baterii, estetyczna

Mīnusi

Na razie brak

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par ProtectiveClean 5100 HX6850/57 Bielsze zęby, zdrowsze dziąsła

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par ProtectiveClean 5100 HX6850/57 Bielsze zęby, zdrowsze dziąsła

11/06/2023

Polska

Polska

Verificēts pircējs

Jakość, jakość, jakość!

Zgodnie z opisem szczoteczka pracuje z prędkością ponaddźwiękową, czuści dokładnie, a efekty wynkelenia były widoczne już po kilku dniach użytkowania

Plusi

Jakość wykonania, efektywnosć

Mīnusi

Cena

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par ProtectiveClean 5100 HX6850/57 Bielsze zęby, zdrowsze dziąsła

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par ProtectiveClean 5100 HX6850/57 Bielsze zęby, zdrowsze dziąsła

20/11/2022

Polska

Polska

Verificēts pircējs

Dokładne czyszczenie i bielsze zęby!

Świetna szczoteczka, czyści bardzo dokładnie a do tego jest delikatna i nie podrażnia dziąseł. Przesiadłem się ze szczoteczki konkurencji i się nie zawiodłem. Super jakość wykonania. Polecam!

Šī atsauksme tika uzrakstīta par ProtectiveClean 5100 HX6850/57 Bielsze zęby, zdrowsze dziąsła

Šī atsauksme tika uzrakstīta par ProtectiveClean 5100 HX6850/57 Bielsze zęby, zdrowsze dziąsła

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
Atrunas

  1. Likvidē līdz 7 reizēm vairāk aplikuma nekā parastā zobu birste