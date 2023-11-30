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Sonicare
Izbeigta ražošana
elektrisko zobu suku zīmols, ko zobārsti izmanto visbiežāk
Iebūvēts spiediena sensors
3 režīmi
1 BrushSync funkcija
Ceļojumu futrālis
Uzlieciet W2 Optimal White birstes uzgali, lai notīrītu aplikumu un padarītu savu smaidu žilbinoši baltu. Birstes uzgaļa centrālajā daļā blīvi izvietotie sariņi noņem aplikumu, un ir klīniski pierādīts, ka tas spēj padarīt zobus baltākus tikai vienas nedēļas laikā.
Šo zobu birsti ir iespējams individuāli pielāgot jūsu vajadzībām, izvēloties kādu no trīs darbības režīmiem. Clean režīms ir nepārspējamas tīrīšanas standarts. White režīms ir ideāli piemērots aplikuma noņemšanai. Savukārt Gum Care režīmā zobu birste papildus darbojas vienu minūti īpaši saudzīgā režīmā, ļaujot jums saudzīgi masēt smaganas.
Varat būt pārliecināts, ka zobu tīrīšana ir droša — Philips Sonic tehnoloģija ir piemērota lietošanai breketēm, plombēm, kroņiem un venīriem, un tā palīdz novērst kariesa veidošanos un uzlabo smaganu veselību.
4.9
no 5
212
Atsauksmes
98%
ieteica šo produktu
Jan winnicki
30/11/2023
Polska
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
świetne urządzenie
idealne funkcjonalności, ładnie oczyszcza, bateria bardzo długo trzyma
Plusi
lekka, długi czas na baterii, estetyczna
Mīnusi
Na razie brak
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par ProtectiveClean 5100 HX6850/57 Bielsze zęby, zdrowsze dziąsła
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par ProtectiveClean 5100 HX6850/57 Bielsze zęby, zdrowsze dziąsła
Zębolud
11/06/2023
Polska
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
Jakość, jakość, jakość!
Zgodnie z opisem szczoteczka pracuje z prędkością ponaddźwiękową, czuści dokładnie, a efekty wynkelenia były widoczne już po kilku dniach użytkowania
Plusi
Jakość wykonania, efektywnosć
Mīnusi
Cena
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par ProtectiveClean 5100 HX6850/57 Bielsze zęby, zdrowsze dziąsła
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par ProtectiveClean 5100 HX6850/57 Bielsze zęby, zdrowsze dziąsła
Andrew38
20/11/2022
Polska
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
Dokładne czyszczenie i bielsze zęby!
Świetna szczoteczka, czyści bardzo dokładnie a do tego jest delikatna i nie podrażnia dziąseł. Przesiadłem się ze szczoteczki konkurencji i się nie zawiodłem. Super jakość wykonania. Polecam!
Šī atsauksme tika uzrakstīta par ProtectiveClean 5100 HX6850/57 Bielsze zęby, zdrowsze dziąsła
Šī atsauksme tika uzrakstīta par ProtectiveClean 5100 HX6850/57 Bielsze zęby, zdrowsze dziąsła
Likvidē līdz 7 reizēm vairāk aplikuma nekā parastā zobu birste