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Philips Sonicare ProtectiveClean 5100 Sonic elektriskā zobu birste
Izbeigta ražošana
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HX6859/68
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Kā tīrīšanas laikā Sonicare lietotnē darbojas ieteikumi?
Kā iespējot vai atspējot Sonicare zobu sukas spiediena sensoru?
Kurās valstīs ir pieejama Sonicare lietotne?
Kāpēc starp sukas uzgali un rokturi ir sprauga?
Vai manu Sonicare lādētāju var izmantot citām sukām?
Zobu suku nevar savienot ar Sonicare lietotni.
Sonicare zobu suka nevibrē
Sonicare zobu suka neuzlādējas
Mana Sonicare zobu suka vibrē pārāk spēcīgi
Manas Sonicare zobu sukas vibrācija ir kļuvusi vājāka
Mana Sonicare zobu suka rada skaļu troksni
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