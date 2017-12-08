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Sonicare

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  • Pilnīga smaganu kopšana
  • Pilnīga smaganu kopšana
  • Pilnīga smaganu kopšana
  • Pilnīga smaganu kopšana
  • Pilnīga smaganu kopšana
  • Pilnīga smaganu kopšana
  • Pilnīga smaganu kopšana
  • Pilnīga smaganu kopšana
  • Pilnīga smaganu kopšana
  • Pilnīga smaganu kopšana
  • Pilnīga smaganu kopšana
  • Pilnīga smaganu kopšana
  • Pilnīga smaganu kopšana
  • Pilnīga smaganu kopšana
  • Pilnīga smaganu kopšana
  • Pilnīga smaganu kopšana
  • Pilnīga smaganu kopšana
  • Pilnīga smaganu kopšana
  • Pilnīga smaganu kopšana
  • Pilnīga smaganu kopšana

Izbeigta ražošana

Philips Sonicare FlexCare+Elektriskā zobu birste

HX6972/10

4.7
| (33) Atsauksmes | 94% ieteica šo produktu
Pilnīga smaganu kopšana
Apvienojot patentētu Sonic tehnoloģiju un 5 tīrīšanas režīmus, FlexCare+ elektriskā zobu birste ir jūsu risinājums uzlabotai mutes veselībai. Turklāt varat uzlabot smaganu veselību tikai pēc 2 nedēļu ilgas lietošanas.
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elektrisko zobu suku zīmols, ko zobārsti izmanto visbiežāk

Zobu birste saudzīgai zobu un smaganu tīrīšanai

Pilnīga smaganu kopšana

  • 5 režīmi

  • 2 zobu birstes uzgaļi

  • Zobu birstes uzgaļa UV hig. līdz.

Sonicare dinamiskā tīrīšana ievada šķidrumu zobu starpās

Sonicare dinamiskā tīrīšana ievada šķidrumu zobu starpās

Sonic tehnoloģija raida ūdens plūsmu starp zobiem un tās birstes kustības atdala un notīra aplikumu, katru dienu nodrošinot izcilu tīrību.

Dabiski baltāki zobi ar patentētu Sonic tehnoloģiju

Dabiski baltāki zobi ar patentētu Sonic tehnoloģiju

Ir pierādīts, ka šīs zobu birstes dinamiskā tīrīšana un tieša, plašāka saskare ar katru zobu noņem ikdienas zobu aplikumu, palīdzot saglabāt zobu dabisko baltumu.

Uzlabo smaganu veselību tikai divās nedēļās

Uzlabo smaganu veselību tikai divās nedēļās

Philips Sonicare elektriskā zobu birste nodrošina optimālu tīrīšanu starp zobiem un gar smaganu līniju, uzlabojot smaganu veselību tikai divās nedēļās.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

Šīs atsauksmes pārvalda Bazaarvoice, un tās atbilst Bazaarvoice autentiskuma politikai, kuru atbalsta krāpšanas apkarošanas tehnoloģija un cilvēka veikta analīze. Sīkāka informācija ir pieejama
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4.7

no 5

33

Atsauksmes

94%

ieteica šo produktu

2

08/12/2017

Latvija

Latvija

Šis ir lielisks produkts

Šī zobu birste sniedz lielisku efektu: visu dienu ir sajūta ka zobi ir tīrīti tikko

Šī atsauksme tika uzrakstīta par FlexCare+ HX6972/03 Sonic electric toothbrush

Šī atsauksme tika uzrakstīta par FlexCare+ HX6972/03 Sonic electric toothbrush

06/09/2017

Eesti

Eesti

MÕNUS

Lihtne ja mõnus kasutada, senini olen küll kõigega rahul.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par FlexCare+ HX6972/10 Elektriline Sonic-hambahari

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par FlexCare+ HX6972/10 Elektriline Sonic-hambahari

03/05/2016

Polska

Polska

Verificēts pircējs

Bardzo dobra szczoteczka

Szczoteczka spełnia swoją rolę.Jestem zadowolony.Polecam

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par FlexCare+ HX6972/10 Szczoteczka soniczna

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par FlexCare+ HX6972/10 Szczoteczka soniczna

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Atrunas

  1. E coli, S. mutans un Herpes simplex

  2. pamatojoties uz divām tīrīšanas reizēm dienā divu minūšu ilgumā, tīrīšanas režīms