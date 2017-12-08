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Sonicare
Izbeigta ražošana
elektrisko zobu suku zīmols, ko zobārsti izmanto visbiežāk
5 režīmi
2 zobu birstes uzgaļi
Zobu birstes uzgaļa UV hig. līdz.
Sonic tehnoloģija raida ūdens plūsmu starp zobiem un tās birstes kustības atdala un notīra aplikumu, katru dienu nodrošinot izcilu tīrību.
Ir pierādīts, ka šīs zobu birstes dinamiskā tīrīšana un tieša, plašāka saskare ar katru zobu noņem ikdienas zobu aplikumu, palīdzot saglabāt zobu dabisko baltumu.
Philips Sonicare elektriskā zobu birste nodrošina optimālu tīrīšanu starp zobiem un gar smaganu līniju, uzlabojot smaganu veselību tikai divās nedēļās.
4.7
no 5
33
Atsauksmes
94%
ieteica šo produktu
Santa
08/12/2017
Latvija
Šis ir lielisks produkts
Šī zobu birste sniedz lielisku efektu: visu dienu ir sajūta ka zobi ir tīrīti tikko
Šī atsauksme tika uzrakstīta par FlexCare+ HX6972/03 Sonic electric toothbrush
Šī atsauksme tika uzrakstīta par FlexCare+ HX6972/03 Sonic electric toothbrush
snakeissnake
06/09/2017
Eesti
MÕNUS
Lihtne ja mõnus kasutada, senini olen küll kõigega rahul.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par FlexCare+ HX6972/10 Elektriline Sonic-hambahari
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par FlexCare+ HX6972/10 Elektriline Sonic-hambahari
TomekR1000
03/05/2016
Polska
Verificēts pircējs
Bardzo dobra szczoteczka
Szczoteczka spełnia swoją rolę.Jestem zadowolony.Polecam
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par FlexCare+ HX6972/10 Szczoteczka soniczna
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par FlexCare+ HX6972/10 Szczoteczka soniczna
E coli, S. mutans un Herpes simplex
pamatojoties uz divām tīrīšanas reizēm dienā divu minūšu ilgumā, tīrīšanas režīms