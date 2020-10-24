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Philips Sonicare FlexCare+ Elektriskā zobu birste
Izbeigta ražošana
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HX6972/10
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Videi draudzīga ražojuma pase - English (US)
Lietotāja rokasgrāmata - English (US)
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Kā tīrīšanas laikā Sonicare lietotnē darbojas ieteikumi?
Kurās valstīs ir pieejama Sonicare lietotne?
Kāpēc starp sukas uzgali un rokturi ir sprauga?
Kā var reģistrēt savu Sonicare zobu suku?
Kādi ir Sonicare zobu sukai pieejamie zobu tīrīšanas režīmi?
Sukas uzgali ir grūti piestiprināt vai noņemt.
Zobu suku nevar savienot ar Sonicare lietotni.
Sonicare zobu suka nevibrē
Sonicare zobu suka neuzlādējas
Sukas uzgalis nokrīt no Sonicare zobu sukas
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