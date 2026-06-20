30 dienu atgriešana
Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Izbeigta ražošana
Komplektā 2 gab.
Standarta izmērs
Uzspraužams
BrushSync savienošanas funkcija
Zobu sukas uzgaļa elastīgais dizains ļauj notīrīt līdz pat 10 reizēm vairāk aplikuma grūti aizsniedzamās vietās*, nodrošinot īpaši pamatīgu tīrīšanu gar smaganu līniju un zobstarpās.
Ar mūsu adaptīvās tīrīšanas tehnoloģiju tīrīšanas process katru reizi ir individuāli pielāgots tieši jums. Premium Plaque Defence elastīgo gumijas sānu malu dēļ uzgalis pielāgojas jūsu smaganu un zobu formai, noņem lieku spiedienu uz zobiem un uzlabo Sonic tīrīšanas jaudu. Sukas sari pielāgojas jūsu zobu un smaganu formai, nodrošinot 4 reizes lielāku virsmas kontaktu nekā parasts birstes uzgalis**, nodrošinot intensīvāku tīrīšanu grūti aizsniedzamās vietās.
Birstes uzgaļu ērtā BrushSync™ savienošanas funkcija ļauj bez liekām pūlēm nodrošināt optimālu tīrīšanas rezultātu*. Philips Sonicare C3 Premium Plaque Defence birstes uzgalis savienojas ar Philips Sonicare zobu sukas rokturi, kas atbalsta BrushSync™ viedo savienošanos****, tas automātiski izvēlas tīrīšanai piemērotāko darbības režīmu un intensitātes līmeni. Jums atliek tikai sākt zobu tīrīšanu.
4.9
no 5
244
Atsauksmes
97%
ieteica šo produktu
Andrea !
20/06/2026
Polska
DOSKONAŁA
Super końcówka ! mam szczoteczkę soniczną 2 lata, ale dopiero teraz taka końcówka spowodowała, że mycie taką szczoteczką to nie tylko higiena, ale także przyjemność.
Šī atsauksme tika uzrakstīta par C3 Premium Plaque Defence HX9044/33 Końcówki Usuwanie Płytki Nazębnej
Date of Use 2026-06-01
Šī atsauksme tika uzrakstīta par C3 Premium Plaque Defence HX9044/33 Końcówki Usuwanie Płytki Nazębnej
Date of Use 2026-06-01
wiolet
14/04/2024
Polska
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
Super myje
Bardzo polecam dbającym o dziąsła i dobrą higienizację
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par C3 Premium Plaque Defence HX9042/33 Końcówki Usuwanie Płytki Nazębnej
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par C3 Premium Plaque Defence HX9042/33 Końcówki Usuwanie Płytki Nazębnej
werciak
22/11/2022
Polska
Główki się szybko nie zużywają
Ekonomiczne i wydajne główki, które się nie rozcapierzają po tygodniu użytkowania. Włosie nie rani dziąseł ani języka, a główka jest tak wyprofilowana, że dokładnie czyści zęby i przestrzeń wokół nich.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par C3 Premium Plaque Control HX9044/17 Końcówki Usuwanie Płytki Nazębnej
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par C3 Premium Plaque Control HX9044/17 Końcówki Usuwanie Płytki Nazębnej
Likvidē līdz 7 reizēm vairāk aplikuma nekā parastā zobu birste
salīdz. ar DiamondClean birstes uzgali
BrushSync™ savienošanas funkcija ir saderīga tikai ar zobu suku uzgaļiem, kas atbalsta Philips Sonicare BrushSync™