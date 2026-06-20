ProduktiAtbalsts

10% atlaide pirmajam pasūtījumam

30 dienu atgriešana

Piegāde 3-4 darba dienu laikā

Interneta veikals

Visas sērijas

  • Mūsu rūpīgās tīrīšanas birstes uzgalis
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Mūsu rūpīgās tīrīšanas birstes uzgalis
  • Mūsu rūpīgās tīrīšanas birstes uzgalis
  • Mūsu rūpīgās tīrīšanas birstes uzgalis
  • Mūsu rūpīgās tīrīšanas birstes uzgalis
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Mūsu rūpīgās tīrīšanas birstes uzgalis
  • Mūsu rūpīgās tīrīšanas birstes uzgalis
  • Mūsu rūpīgās tīrīšanas birstes uzgalis

Izbeigta ražošana

Philips Sonicare C3 Premium Plaque DefenceStandarta zobu birstes uzgaļi

HX9042/17

4.9
| (244) Atsauksmes | 97% ieteica šo produktu

Pieejams

Balta
Balta
Melna
Melna
Mūsu rūpīgās tīrīšanas birstes uzgalis
Izvēlieties savam unikālajam smaidam piemērotu tīrīšanu. C3 Premium Plaque Defence birstes uzgalis pielāgojas jūsu zobu un smaganu formai, pateicoties tā mīkstajiem, lokanajiem sāniem, un nodrošina 4 reizes lielāku saskari ar virsmu nekā parastais birstes uzgalis** ērtai un dziļai tīrīšanai.
Skatīt visas priekšrocības
Savietojamie produkti
DiamondClean 9000

DiamondClean 9000
Elektriskā zobu birste

HX991W

HX9911/19

DiamondClean 9000

DiamondClean 9000
Elektriskā zobu birste

HX991R

HX9911/23

DiamondClean 9000

DiamondClean 9000
Elektriskā zobu birste

HX991B_BK

HX9914/69

Likvidē līdz pat 10 reizēm vairāk aplikuma*, nodrošinot lielisku rezultātu

Mūsu rūpīgās tīrīšanas birstes uzgalis

  • Komplektā 2 gab.

  • Standarta izmērs

  • Uzspraužams

  • BrushSync savienošanas funkcija

Likvidē līdz pat 10x vairāk aplikuma nekā parastā zobu birste

Likvidē līdz pat 10x vairāk aplikuma nekā parastā zobu birste

Zobu sukas uzgaļa elastīgais dizains ļauj notīrīt līdz pat 10 reizēm vairāk aplikuma grūti aizsniedzamās vietās*, nodrošinot īpaši pamatīgu tīrīšanu gar smaganu līniju un zobstarpās.

Līdz pat 4 reizēm vairāk saskares ar virsmu** rūpīgam tīrīšanas rezultātam bez liekām pūlēm

Līdz pat 4 reizēm vairāk saskares ar virsmu** rūpīgam tīrīšanas rezultātam bez liekām pūlēm

Ar mūsu adaptīvās tīrīšanas tehnoloģiju tīrīšanas process katru reizi ir individuāli pielāgots tieši jums. Premium Plaque Defence elastīgo gumijas sānu malu dēļ uzgalis pielāgojas jūsu smaganu un zobu formai, noņem lieku spiedienu uz zobiem un uzlabo Sonic tīrīšanas jaudu. Sukas sari pielāgojas jūsu zobu un smaganu formai, nodrošinot 4 reizes lielāku virsmas kontaktu nekā parasts birstes uzgalis**, nodrošinot intensīvāku tīrīšanu grūti aizsniedzamās vietās.

Automātiski izvēlas optimālu darbības režīmu vislabākajiem rezultātiem***

Automātiski izvēlas optimālu darbības režīmu vislabākajiem rezultātiem***

Birstes uzgaļu ērtā BrushSync™ savienošanas funkcija ļauj bez liekām pūlēm nodrošināt optimālu tīrīšanas rezultātu*. Philips Sonicare C3 Premium Plaque Defence birstes uzgalis savienojas ar Philips Sonicare zobu sukas rokturi, kas atbalsta BrushSync™ viedo savienošanos****, tas automātiski izvēlas tīrīšanai piemērotāko darbības režīmu un intensitātes līmeni. Jums atliek tikai sākt zobu tīrīšanu.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

Šīs atsauksmes pārvalda Bazaarvoice, un tās atbilst Bazaarvoice autentiskuma politikai, kuru atbalsta krāpšanas apkarošanas tehnoloģija un cilvēka veikta analīze. Sīkāka informācija ir pieejama
Klientu viedokļi produktu un zvaigžņu vērtējumu veidā ir noderīgi visiem. Tie palīdz uzzināt vairāk par produktu un pieņemt pirkuma lēmumu. Ikviens klients, kurš ir iegādājies produktu tiešsaistē vai veikalā, var iesniegt atsauksmi

4.9

no 5

244

Atsauksmes

97%

ieteica šo produktu

2

20/06/2026

Polska

Polska

DOSKONAŁA

Super końcówka ! mam szczoteczkę soniczną 2 lata, ale dopiero teraz taka końcówka spowodowała, że mycie taką szczoteczką to nie tylko higiena, ale także przyjemność.

Šī atsauksme tika uzrakstīta par C3 Premium Plaque Defence HX9044/33 Końcówki Usuwanie Płytki Nazębnej

Date of Use 2026-06-01

Šī atsauksme tika uzrakstīta par C3 Premium Plaque Defence HX9044/33 Końcówki Usuwanie Płytki Nazębnej

Date of Use 2026-06-01

14/04/2024

Polska

Polska

Verificēts pircējs

Super myje

Bardzo polecam dbającym o dziąsła i dobrą higienizację

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par C3 Premium Plaque Defence HX9042/33 Końcówki Usuwanie Płytki Nazębnej

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par C3 Premium Plaque Defence HX9042/33 Końcówki Usuwanie Płytki Nazębnej

22/11/2022

Polska

Polska

Główki się szybko nie zużywają

Ekonomiczne i wydajne główki, które się nie rozcapierzają po tygodniu użytkowania. Włosie nie rani dziąseł ani języka, a główka jest tak wyprofilowana, że dokładnie czyści zęby i przestrzeń wokół nich.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par C3 Premium Plaque Control HX9044/17 Końcówki Usuwanie Płytki Nazębnej

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par C3 Premium Plaque Control HX9044/17 Końcówki Usuwanie Płytki Nazębnej

Pieraksties Philips jaunumiem un saņem ekskluzīvus piedāvājumus

  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.

Vēlos saņemt reklāmas paziņojumus par Philips produktiem, pakalpojumiem, notikumiem un akcijām – balstoties uz manām izvēlēm un uzvedību. Varu jebkurā laikā viegli atteikties!

  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
Atrunas

  1. Likvidē līdz 7 reizēm vairāk aplikuma nekā parastā zobu birste

  2. salīdz. ar DiamondClean birstes uzgali

  3. BrushSync™ savienošanas funkcija ir saderīga tikai ar zobu suku uzgaļiem, kas atbalsta Philips Sonicare BrushSync™