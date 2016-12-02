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Sonicare

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  • Izcili tīras zobstarpas
  • Izcili tīras zobstarpas
  • Izcili tīras zobstarpas
  • Izcili tīras zobstarpas
  • Izcili tīras zobstarpas
  • Izcili tīras zobstarpas
  • Izcili tīras zobstarpas
  • Izcili tīras zobstarpas
  • Izcili tīras zobstarpas
  • Izcili tīras zobstarpas

Izbeigta ražošana

Philips Sonicare FlexCare PlatinumSonic elektriskā zobu birste

HX9112/02

4.8
| (65) Atsauksmes | 97% ieteica šo produktu

1 godalga

Izcili tīras zobstarpas
Ar deviņām unikālām tīrīšanas opcijām, intuitīvu spiediena sensoru un mūsdienīgu birstes uzgaļa tehnoloģiju Philips Sonicare FlexCare Platinum pārspēj tradicionālas tīrīšanas rezultātus, lai nodrošinātu nepārspējamu aplikuma likvidēšanu un uzlabotu smaganu veselību.
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elektrisko zobu suku zīmols, ko zobārsti izmanto visbiežāk

Likvidē līdz 7x vairāk aplikuma starp zobiem*

Izcili tīras zobstarpas

  • 3 režīmi, 3 intens. pakāpes

  • 2 zobu birstes uzgaļi

  • Ar spiediena sensoru

Noņemiet līdz pat 7 reizēm vairāk aplikuma ar InterCare birstes uzgali*

Noņemiet līdz pat 7 reizēm vairāk aplikuma ar InterCare birstes uzgali*

Izmantojot InterCare birstes uzgali, uzlabojiet smaganu veselību tikai 2 nedēļu laikā. Īpaši garie sari ļauj notīrīt vairāk aplikuma grūti aizsniedzamās vietās un zobu starpās, nodrošinot smaganu veselību.

Uzlabo smaganu veselību tikai 2 nedēļās

Uzlabo smaganu veselību tikai 2 nedēļās

FlexCare optimālā tīrīšana 2 nedēļu laikā padara smaganas veselīgākas. Tiek likvidēts līdz 7 reizēm vairāk aplikuma gar smaganu līniju nekā ar parasto zobu birsti, un jūs iegūsiet veselīgāko smaidu.

Izvēlieties kādu no 3 režīmiem un 3 intensitātes iestatījumiem

Izvēlieties kādu no 3 režīmiem un 3 intensitātes iestatījumiem

FlexCare Platinum nodrošina patiešām dziļu tīrīšanu. Ar 3 intensitātes iestatījumiem zobus var tīrīt intensīvāk, savukārt 3 darbības režīmi ļauj pielāgot tīrīšanas procesu individuālām vajadzībām. Tīrīšanas režīms rūpīgai ikdienas tīrīšanai, baltināšana — plankumu likvidēšanai uz zobu virsmām un dziļā tīrīšana — īpaši pamatīgai ikdienas tīrīšanai.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

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Godalgas

  • Award image AWARD-961264

Atsauksmes

Šīs atsauksmes pārvalda Bazaarvoice, un tās atbilst Bazaarvoice autentiskuma politikai, kuru atbalsta krāpšanas apkarošanas tehnoloģija un cilvēka veikta analīze. Sīkāka informācija ir pieejama
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4.8

no 5

65

Atsauksmes

97%

ieteica šo produktu

3

02/12/2016

Polska

Polska

polecam produkt

Bateria wystarcza na wiele dni pracy. Wodoszczelna obudowa

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par FlexCare Platinum HX9142/31 Sonic electric toothbrush - Trial

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par FlexCare Platinum HX9142/31 Sonic electric toothbrush - Trial

05/10/2016

Polska

Polska

NAJLEPSZA Z NAJLEPSZYCH

NAJLEPSZA SZCZOTECZKA JAKĄ DO TEJ PORY MIAŁAM.ZĘBY NAPRAWDĘ CZYSTE.BARDZO PRZYDATNA PRZY APARACIE ORTODONTYCZNYM

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par FlexCare Platinum HX9112/02 Szczoteczka soniczna

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par FlexCare Platinum HX9112/02 Szczoteczka soniczna

17/02/2015

Polska

Polska

idealna ... w trosce o zdrowy usmiech :)

Skutecznie i bardzo dokładnie czyści wszystkie przestrzenie miedzy zębowe jak i same ząbki, które już po pierwszym użyciu są dużo bardziej wyczyszczone niż tradycyjna szczoteczką. Niezwykłe i długotrwałe uczucie świeżości i czystości jamy ustnej. Przy pierwszym jej użyciu bardzo łaskocze ale już przy kolejnych nie ma tego wrażenia. Szczerze ja polecam bo ja już jej nie zamienię na nic innego do czyszczenia i dania o zdrowy i czysty uśmiech :)

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par FlexCare Platinum HX9112/02 Szczoteczka soniczna

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par FlexCare Platinum HX9112/02 Szczoteczka soniczna

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Atrunas

  1. pamatojoties uz divām tīrīšanas reizēm dienā divu minūšu ilgumā, tīrīšanas režīms

  2. Salīdzinājumā ar standarta zobu birsti