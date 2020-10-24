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Philips Sonicare FlexCare Platinum Sonic elektriskā zobu birste
Izbeigta ražošana
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HX9112/02
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Kā tīrīšanas laikā Sonicare lietotnē darbojas ieteikumi?
Kā iespējot vai atspējot Sonicare zobu sukas spiediena sensoru?
Kurās valstīs ir pieejama Sonicare lietotne?
Kā mainīt manas Sonicare zobu sukas intensitātes iestatījumus?
Ko norāda Sonicare zobu sukas akumulatora statusa lampiņas?
Sukas uzgali ir grūti piestiprināt vai noņemt.
Zobu suku nevar savienot ar Sonicare lietotni.
Sonicare zobu suka nevibrē
Sonicare zobu suka neuzlādējas
Sukas uzgalis nokrīt no Sonicare zobu sukas
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