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Sonicare

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  • Baltāki un veselīgāki zobi.
  • Baltāki un veselīgāki zobi.
  • Baltāki un veselīgāki zobi.
  • Baltāki un veselīgāki zobi.
  • Baltāki un veselīgāki zobi.
  • Baltāki un veselīgāki zobi.
  • Baltāki un veselīgāki zobi.
  • Baltāki un veselīgāki zobi.
  • Baltāki un veselīgāki zobi.
  • Baltāki un veselīgāki zobi.
  • Baltāki un veselīgāki zobi.
  • Baltāki un veselīgāki zobi.

Izbeigta ražošana

Philips Sonicare DiamondCleanElektriskā zobu birste

HX9312/04

4.7
| (1496) Atsauksmes | 93% ieteica šo produktu
Baltāki un veselīgāki zobi.
Philips Sonicare nozīmē labāko zobu balināšanu ar mūsu elegantāko Sonic elektrisko zobu birsti. Pārejiet uz Philips Sonicare.
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elektrisko zobu suku zīmols, ko zobārsti izmanto visbiežāk

Labākā Philips Sonicare balinošā Sonic zobu birste

Baltāki un veselīgāki zobi.

  • 5 režīmi

  • 2 zobu birstes uzgaļi

  • Lādētājs-glāze, ceļojumu futrālis

  • Rose gold speciālizlaidums

Baltāks smaids 1 nedēļas laikā ar DiamondClean zobu birstes uzgali*

Baltāks smaids 1 nedēļas laikā ar DiamondClean zobu birstes uzgali*

Noklikšķiniet uz DiamondClean zobu birstes uzgaļa, lai saudzīgi, bet efektīvi likvidētu plankumus uz zobu virsmas. Blīvi izvietotie centrālie plankumu noņemšanas sari nodrošina 2x baltāku smaidu tikai 7 dienās.*

Likvidē līdz pat 7x vairāk aplikuma nekā parastā zobu birste

Likvidē līdz pat 7x vairāk aplikuma nekā parastā zobu birste

Biezi izvietoti augstas kvalitātes sariņi likvidē līdz 7x vairāk aplikuma nekā parastā zobu birste.

Uzlabo smaganu veselību tikai 2 nedēļās*

Uzlabo smaganu veselību tikai 2 nedēļās*

DiamondClean optimālā tīrīšana 2 nedēļu laikā padara smaganas veselīgākas*. Tiek likvidēts līdz 7 reizēm vairāk aplikuma gar smaganu līniju nekā ar manuālo zobu suku*, un jūs iegūsiet veselīgāko smaidu.

Tehniskā specifikācija

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Daļas un piederumi

Atsauksmes

Šīs atsauksmes pārvalda Bazaarvoice, un tās atbilst Bazaarvoice autentiskuma politikai, kuru atbalsta krāpšanas apkarošanas tehnoloģija un cilvēka veikta analīze. Sīkāka informācija ir pieejama
Klientu viedokļi produktu un zvaigžņu vērtējumu veidā ir noderīgi visiem. Tie palīdz uzzināt vairāk par produktu un pieņemt pirkuma lēmumu. Ikviens klients, kurš ir iegādājies produktu tiešsaistē vai veikalā, var iesniegt atsauksmi

4.7

no 5

1496

Atsauksmes

93%

ieteica šo produktu

14/08/2019

Latvija

Latvija

Teicama zobu birste

Izcili iztīra zobus, zobu diegam mazāk darba. Iebūvētās programmas un taimeri atgādina ka jātīra vienmērīgi visas virsmas. Ar vienu uzlādi darbojas vairākas nedēļas.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par DiamondClean HX9382/04 Elektriskā zobu birste

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par DiamondClean HX9382/04 Elektriskā zobu birste

10/07/2019

Latvija

Latvija

Lieliska zobu birste

Zobu birste tīra lieliski, zobi kļuva baltāki, der arī jutīgiem zobiem. Higienists ir novērtējis mutes dobumu, pirms elektriskās birstes lietošanas un pēc. Noteikti iesaku.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par DiamondClean HX9312/04 Elektriskā zobu birste

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par DiamondClean HX9312/04 Elektriskā zobu birste

09/07/2019

Latvija

Latvija

Liela režīmu izvēle.

Perfekta zobubirste! Nevaru iedomāties dienas sākumu bez viņas.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par DiamondClean HX9392/39 Elektriskā zobu birste

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par DiamondClean HX9392/39 Elektriskā zobu birste

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
Atrunas

  1. pamatojoties uz divām divas minūtes ilgām tīrīšanas reizēm dienā, standarta režīms