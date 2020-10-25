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Philips Sonicare DiamondClean Elektriskā zobu birste
Izbeigta ražošana
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HX9312/04
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Videi draudzīga ražojuma pase - English (US)
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Kā tīrīšanas laikā Sonicare lietotnē darbojas ieteikumi?
Kurās valstīs ir pieejama Sonicare lietotne?
Kā mainīt manas Sonicare zobu sukas intensitātes iestatījumus?
Kāpēc starp sukas uzgali un rokturi ir sprauga?
Kā var reģistrēt savu Sonicare zobu suku?
Philips SonicareUSB-A strāvas adapteris
Sukas uzgali ir grūti piestiprināt vai noņemt.
Zobu suku nevar savienot ar Sonicare lietotni.
Sonicare zobu suka nevibrē
Sonicare zobu suka neuzlādējas
Sukas uzgalis nokrīt no Sonicare zobu sukas
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