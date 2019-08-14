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Sonicare
Izbeigta ražošana
elektrisko zobu suku zīmols, ko zobārsti izmanto visbiežāk
5 režīmi
2 zobu birstes uzgaļi
Lādētājs-glāze, ceļojumu futrālis
ar pulēšanas režīmu
Biezi izvietoti augstas kvalitātes sariņi likvidē līdz 7x vairāk aplikuma nekā parastā zobu birste.
Noklikšķiniet uz DiamondClean zobu birstes uzgaļa, lai saudzīgi, bet efektīvi likvidētu plankumus uz zobu virsmas. Blīvi izvietotie centrālie plankumu noņemšanas sari nodrošina 2x baltāku smaidu tikai 7 dienās.*
DiamondClean optimālā tīrīšana 2 nedēļu laikā padara smaganas veselīgākas*. Tiek likvidēts līdz 7 reizēm vairāk aplikuma gar smaganu līniju nekā ar manuālo zobu suku*, un jūs iegūsiet veselīgāko smaidu.
4.7
no 5
1496
Atsauksmes
93%
ieteica šo produktu
Agrisp
14/08/2019
Latvija
Teicama zobu birste
Izcili iztīra zobus, zobu diegam mazāk darba. Iebūvētās programmas un taimeri atgādina ka jātīra vienmērīgi visas virsmas. Ar vienu uzlādi darbojas vairākas nedēļas.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par DiamondClean HX9382/04 Elektriskā zobu birste
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par DiamondClean HX9382/04 Elektriskā zobu birste
LAI1234
10/07/2019
Latvija
Lieliska zobu birste
Zobu birste tīra lieliski, zobi kļuva baltāki, der arī jutīgiem zobiem. Higienists ir novērtējis mutes dobumu, pirms elektriskās birstes lietošanas un pēc. Noteikti iesaku.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par DiamondClean HX9312/04 Elektriskā zobu birste
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par DiamondClean HX9312/04 Elektriskā zobu birste
Riita
09/07/2019
Latvija
Liela režīmu izvēle.
Perfekta zobubirste! Nevaru iedomāties dienas sākumu bez viņas.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par DiamondClean HX9392/39 Elektriskā zobu birste
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par DiamondClean HX9392/39 Elektriskā zobu birste
Likvidē līdz 7 reizēm vairāk aplikuma nekā parastā zobu birste
pamatojoties uz divām tīrīšanas reizēm dienā divu minūšu ilgumā, tīrīšanas režīms