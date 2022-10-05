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Sonicare
Izbeigta ražošana
HX9917/88
HX992W
elektrisko zobu suku zīmols, ko zobārsti izmanto visbiežāk
Noņem 20x vairāk aplikuma*
Līdz 15 reizēm veselīgākas smaganas**
Vizuāls spiediena sensors
4 režīmi un 3 intensitātes līmeņi
Katram ir savi zobu tīrīšanas paradumi – tieši tāpēc izstrādājām uzgali ar dažādos leņķos vērstiem sariņiem, kas nodrošina izcilu tīrīšanu neatkarīgi no tehnikas. A3 Premium All-in-One uzgalis sniedz efektīvākos rezultātus: līdz 20x efektīvāku aplikuma noņemšanu, līdz pat 15x veselīgākas smaganas 6 nedēļu laikā un līdz 100% baltāku smaidu jau pēc 2 dienām, salīdzinot ar manuālo zobu birsti.
Philips Sonicare nodrošina maigu, bet efektīvu tīrīšanu ar 62 000 sariņu kustībām minūtē, savukārt Sonicare Fluid Action tehnoloģija pastiprina šo darbību, virzot šķidrumu dziļi starp zobiem un gar smaganu līniju. Mikroburbuļi nonāk arī grūti aizsniedzamās vietās, nodrošinot rūpīgāku aplikuma noņemšanu un veselīgākas smaganas.
Sonicare elektriskās zobu sukas apakšā ir gaismas aplis, kas atgādina, ja tīrāt ar pārāk lielu spiedienu. Ja iedegas gaisma, pasargājiet smaganas un samaziniet spiedienu.
4.6
no 5
113
Atsauksmes
90%
ieteica šo produktu
Nezināms
05/10/2022
Latvija
Verificēts pircējs
Diamond clean zobu birst
Ļoti patīk. Tīra ļoti, ļoti labi :) Aplikāciju sākumā arī lietoju, bet tagad slinkums slēgt iekšā katrreiz
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par DiamondClean Smart 9400 HX9917/89 Elektriskā zobu suka ar īpašu lietotni
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par DiamondClean Smart 9400 HX9917/89 Elektriskā zobu suka ar īpašu lietotni
Naerumees
14/01/2025
Eesti
Nutikaim viis oma naeratuse eest hoolitseda
Tõeliselt muljetavaldav elektriline hambahari, mis tagab erakordselt puhtad hambad ja tervislikumad igemed. Sonic tehnoloogia koos mitme puhastusrežiimi ja nutika rakendusega teeb suuhügieeni lihtsaks ja efektiivseks. Elegantne disain, laadimisklaas ja USB-reisikarp lisavad kasutusmugavust eriti kui reisid tihti. Investeering tasub end ära suurepäraste tulemuste ja luksusliku kasutuskogemusega. Soovitan soojalt!
Plusi
AI mis annab märku kuidas tuleb õigesti harjata
Mīnusi
-
Šī atsauksme tika uzrakstīta par DiamondClean Smart HX9917/89 Laetav hambahari
Šī atsauksme tika uzrakstīta par DiamondClean Smart HX9917/89 Laetav hambahari
RayEE
21/03/2023
Eesti
Väga hea hambahari
Väga hea hambahari, 3 režimi, näitab millal on vaja vahetada otsik, akkunäidik. Komplektis on väga mugav laadimis dokk.
Plusi
Hamabahari
Mīnusi
Ei ole sinises värvis
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par DiamondClean Smart 9400 HX9917/88 Laetav hambahari
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par DiamondClean Smart 9400 HX9917/88 Laetav hambahari
salīdzinot ar parasto zobu suku.
6 nedēļu laikā, salīdzinot ar parasto zobu suku.
mazāk nekā 2 dienu laikā, salīdzinot ar parasto zobu suku