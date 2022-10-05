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Sonicare

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  • Pilnīgas rūpes par jūsu mutes veselību
  • Pilnīgas rūpes par jūsu mutes veselību
  • Pilnīgas rūpes par jūsu mutes veselību
  • Pilnīgas rūpes par jūsu mutes veselību
  • Pilnīgas rūpes par jūsu mutes veselību
  • Pilnīgas rūpes par jūsu mutes veselību
  • Pilnīgas rūpes par jūsu mutes veselību
  • Pilnīgas rūpes par jūsu mutes veselību
  • Pilnīgas rūpes par jūsu mutes veselību
  • Pilnīgas rūpes par jūsu mutes veselību
  • Pilnīgas rūpes par jūsu mutes veselību
  • Pilnīgas rūpes par jūsu mutes veselību
  • Pilnīgas rūpes par jūsu mutes veselību
  • Pilnīgas rūpes par jūsu mutes veselību
  • Pilnīgas rūpes par jūsu mutes veselību
  • Pilnīgas rūpes par jūsu mutes veselību
  • Pilnīgas rūpes par jūsu mutes veselību
  • Pilnīgas rūpes par jūsu mutes veselību
  • Pilnīgas rūpes par jūsu mutes veselību
  • Pilnīgas rūpes par jūsu mutes veselību
  • Pilnīgas rūpes par jūsu mutes veselību

Izbeigta ražošana

Philips Sonicare DiamondClean Smart 9400Elektriskā zobu suka ar īpašu lietotni

HX9917/88

HX992W

4.6
| (113) Atsauksmes | 90% ieteica šo produktu

Pieejams

Balta
Balta
Melna
Melna
Pilnīgas rūpes par jūsu mutes veselību
DiamondClean Smart 9400 ir mūsu labākā zobu birste, kas nodrošina visaptverošu kopšanu. Efektīvas sukas galviņas sniedz iespēju pilnībā iztīrīt visu mutes dobumu, savukārt tehnoloģija Smart Sensor nodrošina personalizētu atgriezenisko saiti un norādījumus.
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elektrisko zobu suku zīmols, ko zobārsti izmanto visbiežāk

Saudzīgi likvidē līdz 20x vairāk aplikuma*

Pilnīgas rūpes par jūsu mutes veselību

  • Noņem 20x vairāk aplikuma*

  • Līdz 15 reizēm veselīgākas smaganas**

  • Vizuāls spiediena sensors

  • 4 režīmi un 3 intensitātes līmeņi

20x efektīvāka aplikuma noņemšana*, saudzīga pret smaganām

20x efektīvāka aplikuma noņemšana*, saudzīga pret smaganām

Katram ir savi zobu tīrīšanas paradumi – tieši tāpēc izstrādājām uzgali ar dažādos leņķos vērstiem sariņiem, kas nodrošina izcilu tīrīšanu neatkarīgi no tehnikas. A3 Premium All-in-One uzgalis sniedz efektīvākos rezultātus: līdz 20x efektīvāku aplikuma noņemšanu, līdz pat 15x veselīgākas smaganas 6 nedēļu laikā un līdz 100% baltāku smaidu jau pēc 2 dienām, salīdzinot ar manuālo zobu birsti.

Sonicare Fluid Action tehnoloģija

Sonicare Fluid Action tehnoloģija

Philips Sonicare nodrošina maigu, bet efektīvu tīrīšanu ar 62 000 sariņu kustībām minūtē, savukārt Sonicare Fluid Action tehnoloģija pastiprina šo darbību, virzot šķidrumu dziļi starp zobiem un gar smaganu līniju. Mikroburbuļi nonāk arī grūti aizsniedzamās vietās, nodrošinot rūpīgāku aplikuma noņemšanu un veselīgākas smaganas.

Mūsu spiediena sensors palīdzēs aizsargāt smaganas

Mūsu spiediena sensors palīdzēs aizsargāt smaganas

Sonicare elektriskās zobu sukas apakšā ir gaismas aplis, kas atgādina, ja tīrāt ar pārāk lielu spiedienu. Ja iedegas gaisma, pasargājiet smaganas un samaziniet spiedienu.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

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4.6

no 5

113

Atsauksmes

90%

ieteica šo produktu

05/10/2022

Latvija

Latvija

Verificēts pircējs

Diamond clean zobu birst

Ļoti patīk. Tīra ļoti, ļoti labi :) Aplikāciju sākumā arī lietoju, bet tagad slinkums slēgt iekšā katrreiz

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par DiamondClean Smart 9400 HX9917/89 Elektriskā zobu suka ar īpašu lietotni

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par DiamondClean Smart 9400 HX9917/89 Elektriskā zobu suka ar īpašu lietotni

14/01/2025

Eesti

Eesti

Nutikaim viis oma naeratuse eest hoolitseda

Tõeliselt muljetavaldav elektriline hambahari, mis tagab erakordselt puhtad hambad ja tervislikumad igemed. Sonic tehnoloogia koos mitme puhastusrežiimi ja nutika rakendusega teeb suuhügieeni lihtsaks ja efektiivseks. Elegantne disain, laadimisklaas ja USB-reisikarp lisavad kasutusmugavust eriti kui reisid tihti. Investeering tasub end ära suurepäraste tulemuste ja luksusliku kasutuskogemusega. Soovitan soojalt!

Plusi

AI mis annab märku kuidas tuleb õigesti harjata

Mīnusi

-

Šī atsauksme tika uzrakstīta par DiamondClean Smart HX9917/89 Laetav hambahari

Šī atsauksme tika uzrakstīta par DiamondClean Smart HX9917/89 Laetav hambahari

21/03/2023

Eesti

Eesti

Väga hea hambahari

Väga hea hambahari, 3 režimi, näitab millal on vaja vahetada otsik, akkunäidik. Komplektis on väga mugav laadimis dokk.

Plusi

Hamabahari

Mīnusi

Ei ole sinises värvis

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par DiamondClean Smart 9400 HX9917/88 Laetav hambahari

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par DiamondClean Smart 9400 HX9917/88 Laetav hambahari

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Atrunas

  1. salīdzinot ar parasto zobu suku.

  2. 6 nedēļu laikā, salīdzinot ar parasto zobu suku.

  3. mazāk nekā 2 dienu laikā, salīdzinot ar parasto zobu suku