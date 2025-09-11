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Philips Sonicare DiamondClean Smart 9400 Elektriskā zobu suka ar īpašu lietotni

Izbeigta ražošana

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Philips Sonicare DiamondClean Smart 9400Elektriskā zobu suka ar īpašu lietotni

HX9917/89

HX992B

Philips Sonicare DiamondClean Smart 9400 Elektriskā zobu suka ar īpašu lietotni

Izbeigta ražošana

Pieejams

Balta
Balta
Melna
Melna

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Data Act Document

  • PDF fails, 305.3 kB
  • 11 September 2025

Apvienotās Karalistes atbilstības deklarācija - English (US)

  • PDF fails, 145.3 kB
  • 29 June 2026

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