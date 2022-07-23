30 dienu atgriešana
Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Izbeigta ražošana
CD, MP3-CD, USB, FM
USB ports uzlādei
15 W maks.
Zemās frekvences skaņu atstarojošā skaļruņu sistēma sniedz dziļu zemās frekvences skaņas skanējumu no kompaktas skandu sistēmas. Tā atšķiras no tradicionālās skandu sistēmas ar pievienotu zemās frekvences skaņas kanālu, kas akustiski pielāgots zemo frekvenču skaļrunim, tādējādi optimizējot sistēmas zemās frekvences skaņas atbalsošanos. Rezultāts ir dziļāka zemās frekvences skaņa un mazāk izkropļojumu. Sistēma darbojas, rezonējot gaisa masu zemās frekvences skaņas kanālā, lai vibrētu tāpat kā standarta zemo frekvenču skaļrunis. Apvienojumā ar zemo frekvenču skaļruņa reakciju sistēma paplašina visaptverošu zemo frekvenču skaņu diapazonu, radot pilnībā jaunu dziļo zemās frekvences skaņu dimensiju.
Vienkārši noregulējiet ierīci uz staciju, kuru vēlaties iestatīt kā iepriekšēju iestatījumu, nospiediet un turiet iepriekšējās iestatīšanas pogu, lai saglabātu frekvenci atmiņā. Ar iepriekš iestatītām radiostacijām, ko iespējams saglabāt atmiņā, varat ātri piekļūt savai iecienītajai radiostacijai, katru reizi manuāli nemeklējot vajadzīgo frekvenci.
4.7
no 5
12
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Rerut
23/07/2022
Polska
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
Produkt jest rewelacyjny - nie ma słabych punktów
Jest dostosowany do mniejszego metrażu. Wspaniałe głośniki!
Plusi
Prosta i wygodna obsługa.
Mīnusi
nie ma
Šī atsauksme tika uzrakstīta par MCM2300 Mikrowieża
Šī atsauksme tika uzrakstīta par MCM2300 Mikrowieża
sprinter0093
16/07/2020
Magyarország
Ár/érték arányban kiváló.
Konyhába vettem kiegészítő hangrendszernek.Nem atomerőmű,de tisztán,szépen szól.
Plusi
Meglepően tiszta hangzás.
Mīnusi
Nincs benne RDS.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par MCM2300 Mikro zenei rendszer
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par MCM2300 Mikro zenei rendszer
zekson99999
29/06/2019
Slovenija
v redu je
Uspel sem popravit nastalo napako, samo, da se cd še vedno ustavlja, kljub temu, da sem ga posodobil. Namreč, treba je biti pozoren pri googlanju, za določen model nisem opazil, da je gogole namesto modela mcm 2300 vrgel model mcm 3350, tako da sem moral najti ustrezno tipko za usb pogon ( v tem primeru sourrse na enoti.) Tako, da je dobil nazaj ustrezne podatke. Sedaj normalno dela, toda cd se še vedno ustavlja.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par MCM2300 Mikro glasbeni sistem
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par MCM2300 Mikro glasbeni sistem