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Izbeigta ražošana

Mikro mūzikas sistēma

MCM2300/12

4.7
| (12) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu
Atpūtieties ar lielisku mūziku
Klausieties savu iecienīto mūziku ar šo kompakto un universālo Philips mūzikas sistēmu, kas aprīkota ar USB, audio ieeju un CD atskaņotāju. Baudiet jaudīgu mūzikas skanējumu ar Bass Reflex skaļruņiem un digitālo skaņas kontroli optimāliem skaņas iestatījumiem.
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Pārņemti ar skaņu

Atpūtieties ar lielisku mūziku

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • USB ports uzlādei

  • 15 W maks.

15 W maksimālā izejas jauda

Zemās frekvences skaņu atstarojoša skaļruņu sistēma nodrošina jaudīgu un dziļāku zemās frekvences skaņu

Zemās frekvences skaņu atstarojoša skaļruņu sistēma nodrošina jaudīgu un dziļāku zemās frekvences skaņu

Zemās frekvences skaņu atstarojošā skaļruņu sistēma sniedz dziļu zemās frekvences skaņas skanējumu no kompaktas skandu sistēmas. Tā atšķiras no tradicionālās skandu sistēmas ar pievienotu zemās frekvences skaņas kanālu, kas akustiski pielāgots zemo frekvenču skaļrunim, tādējādi optimizējot sistēmas zemās frekvences skaņas atbalsošanos. Rezultāts ir dziļāka zemās frekvences skaņa un mazāk izkropļojumu. Sistēma darbojas, rezonējot gaisa masu zemās frekvences skaņas kanālā, lai vibrētu tāpat kā standarta zemo frekvenču skaļrunis. Apvienojumā ar zemo frekvenču skaļruņa reakciju sistēma paplašina visaptverošu zemo frekvenču skaņu diapazonu, radot pilnībā jaunu dziļo zemās frekvences skaņu dimensiju.

Digitālā regulēšana ar iepriekš iestatītām stacijām papildus ērtībai

Digitālā regulēšana ar iepriekš iestatītām stacijām papildus ērtībai

Vienkārši noregulējiet ierīci uz staciju, kuru vēlaties iestatīt kā iepriekšēju iestatījumu, nospiediet un turiet iepriekšējās iestatīšanas pogu, lai saglabātu frekvenci atmiņā. Ar iepriekš iestatītām radiostacijām, ko iespējams saglabāt atmiņā, varat ātri piekļūt savai iecienītajai radiostacijai, katru reizi manuāli nemeklējot vajadzīgo frekvenci.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

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Atsauksmes

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4.7

no 5

12

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

3
2
1

23/07/2022

Polska

Polska

Verificēts pircējs

Produkt jest rewelacyjny - nie ma słabych punktów

Jest dostosowany do mniejszego metrażu. Wspaniałe głośniki!

Plusi

Prosta i wygodna obsługa.

Mīnusi

nie ma

Šī atsauksme tika uzrakstīta par MCM2300 Mikrowieża

Šī atsauksme tika uzrakstīta par MCM2300 Mikrowieża

16/07/2020

Magyarország

Magyarország

Ár/érték arányban kiváló.

Konyhába vettem kiegészítő hangrendszernek.Nem atomerőmű,de tisztán,szépen szól.

Plusi

Meglepően tiszta hangzás.

Mīnusi

Nincs benne RDS.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par MCM2300 Mikro zenei rendszer

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par MCM2300 Mikro zenei rendszer

29/06/2019

Slovenija

Slovenija

v redu je

Uspel sem popravit nastalo napako, samo, da se cd še vedno ustavlja, kljub temu, da sem ga posodobil. Namreč, treba je biti pozoren pri googlanju, za določen model nisem opazil, da je gogole namesto modela mcm 2300 vrgel model mcm 3350, tako da sem moral najti ustrezno tipko za usb pogon ( v tem primeru sourrse na enoti.) Tako, da je dobil nazaj ustrezne podatke. Sedaj normalno dela, toda cd se še vedno ustavlja.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par MCM2300 Mikro glasbeni sistem

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par MCM2300 Mikro glasbeni sistem

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  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.