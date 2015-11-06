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MCM2300/12
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iOS un Android ierīcēm
Atbalsta izvēlēto Philips Bluetooth skaļruņu, skaņas joslu, ballīšu skaļruņu, mikrosistēmu, CD audio sistēmu un pārnēsājamo radio vadību.
Aparātprogrammatūras vēsture - English (US)
Lietotāju licences līgums
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