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Izbeigta ražošana
12 vienā: seja, galva un ķermenis
Pašuzasinoši tērauda asmeņi
BeardSense tehnoloģija
Šis universālais trimmeris piedāvā 12 rīkus visām ķermeņa kopšanas vajadzībām. Ērta sejas matiņu apgriešana un ieveidošana, matiņu apgriešana un ķermeņa kopšana.
Trimmeris un tā vairāku ķemmju komplekts piedāvā 11 garuma iestatījumus no 0,5 līdz 16 mm ar 1 mm precizitātes soli īsākas un garākas bārdas stiliem. Precīzā trimmera uzgaļa šaurā konstrukcija ļauj viegli izveidot precīzas malas un smalkas detaļas. Nobeigumā ar metāla trimmeri noskujiet vaigus, zodu un kaklu gludu.
Ērta skūšanās zem kakla līnijas ar mūsu ķermeņa skuvekļa uzgali. Unikāla ādas aizsardzības sistēma aizsargā jutīgas zonas, skujot pat 0,5 mm tuvumā. Varat apgriezt arī ķermeņa apmatojumu, izmantojot uzspraužamo ķemmi.
4.6
no 5
1800
Atsauksmes
93%
ieteica šo produktu
Nuganjau
07/12/2025
Latvija
Verificēts pircējs
Labs un kvalitatīvs produkts!
Ļoti ērti ieguļ rokā un labi un gludi noskuj. Iesaku, var pirkt.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par All-in-One Trimmer MG7920/15 Series 7000
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par All-in-One Trimmer MG7920/15 Series 7000
Grantosini
26/12/2024
Latvija
Verificēts pircējs
Ja
Ļoti patīk. Ērts un parocīgs ar daudz iespējām. Rekomendēju
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par All-in-One Trimmer MG5920/15 Series 5000
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par All-in-One Trimmer MG5920/15 Series 5000
Jānis Gabriels
17/11/2023
Latvija
Instruments, kas atbilst cenai
Izvēlējos šo modeli, jo cena ir optimāla. Šis ir jau trešais Philips trimeris. Visi ir kalpojuši godam. Šomēnes tikai iegādājos, nevaru spriest par ilgspējību, taču, spriežot pēc tā, kā kalpojuši ir iepriekšējie modeļi, domāju, vilšanās nebūs. Viss serviss, ieskaitot pasūtīšanu, piegādi, ir izcils.
Plusi
Dizains, funlcionalitāte, serviss, piegāde
Mīnusi
Īpaši nav ko teikt. Adaptera trūkums no tīkla.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par All-in-One Trimmer MG5920/15 Series 5000
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par All-in-One Trimmer MG5920/15 Series 5000
Pamatojoties uz sejas matiņu apgriešanu 2,3 reizes nedēļā, katru sesija vid. 11,5 minūtes