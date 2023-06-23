ProduktiAtbalsts

10% atlaide pirmajam pasūtījumam

30 dienu atgriešana

Piegāde 3-4 darba dienu laikā

Interneta veikals

Visas sērijas

All-in-One Trimmer Series 5000

Izbeigta ražošana

Atbalsts

All-in-One TrimmerSeries 5000

MG5940/15

All-in-One Trimmer Series 5000

Izbeigta ražošana

Doties uz veikalu

Izmantojiet visas sava produkta iespējas

  • Kā kopt, tīrīt un uzlādēt trimmeri. Philips universālais trimmeris, MG5000, MG7000, MG9000 sērija
    Kā kopt, tīrīt un uzlādēt trimmeri. Philips universālais trimmeris, MG5000, MG7000, MG9000 sērija
  • Kā apgriezt un ieveidot sejas apmatojumu. Philips universālais trimmeris, MG5000, MG7000, MG9000 sērija ar OneBlade
    Kā apgriezt un ieveidot sejas apmatojumu. Philips universālais trimmeris, MG5000, MG7000, MG9000 sērija ar OneBlade
  • Kā apgriezt un ieveidot sejas apmatojumu. Philips universālais trimmeris, MG5000, MG7000, MG9000 sērija
    Kā apgriezt un ieveidot sejas apmatojumu. Philips universālais trimmeris, MG5000, MG7000, MG9000 sērija
  • Kā gādāt par ķermeņa kopšanu. Philips universālais trimmeris, MG5000, MG7000, MG9000 sērija
    Kā gādāt par ķermeņa kopšanu. Philips universālais trimmeris, MG5000, MG7000, MG9000 sērija
  • Kā apgriezt matus. Philips universālais trimmeris, MG5000, MG7000, MG9000 sērija
    Kā apgriezt matus. Philips universālais trimmeris, MG5000, MG7000, MG9000 sērija

Reģistrē savu produktu

Iegūstiet pagarināto garantiju

Reģistrējiet produktu 90 dienu laikā pēc iegādes un iegūstiet pagarināto garantiju (var tikt piemēroti īpaši noteikumi).

Reģistrēties tūlīt

Rokasgrāmatas un dokumentācija

Apvienotās Karalistes atbilstības deklarācija - English (US)

  • ZIP fails, 440.9 kB
  • 2 June 2026

Lietotāja rokasgrāmata

  • PDF fails, 4.3 MB
  • 5 December 2024

Bieži uzdotie jautājumi

Daļas un piederumi

    HQ87 USB sienas adapteris

    CP0909/01
    • Sieviešu skuvekļi 8000/6000
    • Universālie trimmeri 9000/7000/5000
    • Skuvekļi 9000/8000/7000/5000/3000/1000
    • OneBlade
    • 2 kontaktu spraudnis ar 7,5 vatu adapteri ir piemērots ES valstīm

Problēmu novēršana

Garantija un apkalpošana

Pārbaudiet garantijas noteikumus un sāciet izstrādājuma maiņas vai remonta procesu

Atrast servisa centru

Atrodiet tuvākos servisa centrus, kuros veikt remontu, diagnostiku un iegādāties oriģinālās detaļas

Garantija

Mūsu izstrādājumu garantijas politikas

Sazinies ar mums

Mēs labprāt tev palīdzēsim