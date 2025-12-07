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  • Viens rīks, nepārspējama precizitāte
  • Viens rīks, nepārspējama precizitāte
  • Viens rīks, nepārspējama precizitāte
  • Viens rīks, nepārspējama precizitāte
  • Viens rīks, nepārspējama precizitāte
  • Viens rīks, nepārspējama precizitāte
  • Viens rīks, nepārspējama precizitāte
  • Viens rīks, nepārspējama precizitāte
  • Viens rīks, nepārspējama precizitāte
  • Viens rīks, nepārspējama precizitāte
  • Viens rīks, nepārspējama precizitāte
  • Viens rīks, nepārspējama precizitāte
  • Viens rīks, nepārspējama precizitāte
  • Viens rīks, nepārspējama precizitāte
  • Viens rīks, nepārspējama precizitāte
  • Viens rīks, nepārspējama precizitāte
  • Viens rīks, nepārspējama precizitāte
  • Viens rīks, nepārspējama precizitāte
  • Viens rīks, nepārspējama precizitāte
  • Viens rīks, nepārspējama precizitāte
  • Viens rīks, nepārspējama precizitāte
  • Viens rīks, nepārspējama precizitāte

All-in-One Trimmer 7000 SeriesTrimmeris “piecpadsmit vienā”

MG7935/15

4.6
| (1800) Atsauksmes | 93% ieteica šo produktu
Viens rīks, nepārspējama precizitāte
Mūsu universālais trimmeris ir daudzveidīgs un precīzs, tam ir 15 kvalitatīvi piederumi sejas, galvas un ķermeņa kopšanai. Pašasinoši asmeņi saglabā asumu kā pirmajā dienā, un izcili precīzā griešanas ķemme palīdz sasniegt vajadzīgo izskatu un stilu.
Skatīt visas priekšrocības

Sejai, matiem un ķermenim

Viens rīks, nepārspējama precizitāte

  • 15 vienā: seja, galva un ķermenis

  • Augstākās kvalitātes precīzās griešanas ķemme

  • Pašuzasinoši tērauda asmeņi

  • BeardSense tehnoloģija

15 piederumi ķermeņa kopšanai

15 piederumi ķermeņa kopšanai

Mūsu trimmera komplektācijā ir 15 piederumi, ar kuriem ērti kopt ķermeni — ne tikai apgriezt un veidot sejas apmatojumu, bet arī apgriezt matus un ķermeņa apmatojumu.

Vienmērīgs griezums precīzā garumā ideālam izskatam

Vienmērīgs griezums precīzā garumā ideālam izskatam

Mūsu augstākās kvalitātes precīzās griešanas ķemmei ir 11 garuma iestatījumi ar 0,2 mm regulēšanas soli, lai iestatītu garumu no 1 mm līdz 3 mm. Tā nodrošina maksimāli precīzu griezumu, lai jūs iegūtu perfektu izskatu tieši izvēlētajā matiņu garumā.

Maksimāla precizitāte un nemainīga kvalitāte

Maksimāla precizitāte un nemainīga kvalitāte

Pašuzasinošie tērauda asmeņi ir ļoti izturīgi un nodrošinās maksimāli precīzu griezumu, turklāt tie saglabājas tikpat asi kā pirmajā dienā (asmeņu eļļa nav nepieciešama).

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.6

no 5

1800

Atsauksmes

93%

ieteica šo produktu

07/12/2025

Latvija

Latvija

Verificēts pircējs

Labs un kvalitatīvs produkts!

Ļoti ērti ieguļ rokā un labi un gludi noskuj. Iesaku, var pirkt.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par All-in-One Trimmer MG7920/15 Series 7000

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par All-in-One Trimmer MG7920/15 Series 7000

26/12/2024

Latvija

Latvija

Verificēts pircējs

Ja

Ļoti patīk. Ērts un parocīgs ar daudz iespējām. Rekomendēju

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par All-in-One Trimmer MG5920/15 Series 5000

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par All-in-One Trimmer MG5920/15 Series 5000

17/11/2023

Latvija

Latvija

Instruments, kas atbilst cenai

Izvēlējos šo modeli, jo cena ir optimāla. Šis ir jau trešais Philips trimeris. Visi ir kalpojuši godam. Šomēnes tikai iegādājos, nevaru spriest par ilgspējību, taču, spriežot pēc tā, kā kalpojuši ir iepriekšējie modeļi, domāju, vilšanās nebūs. Viss serviss, ieskaitot pasūtīšanu, piegādi, ir izcils.

Plusi

Dizains, funlcionalitāte, serviss, piegāde

Mīnusi

Īpaši nav ko teikt. Adaptera trūkums no tīkla.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par All-in-One Trimmer MG5920/15 Series 5000

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par All-in-One Trimmer MG5920/15 Series 5000

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
Atrunas

  1. Pamatojoties uz sejas matiņu apgriešanu 2,3 reizes nedēļā, katru sesija vid. 11,5 minūtes

  2. Pēc ātrās uzlādes akumulators ļauj darbināt ierīci vienu reizi

  3. Reģistrējoties vietnē Philips.com 90 dienu laikā pēc iegādes