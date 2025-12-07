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15 vienā: seja, galva un ķermenis
Augstākās kvalitātes precīzās griešanas ķemme
Pašuzasinoši tērauda asmeņi
BeardSense tehnoloģija
Mūsu trimmera komplektācijā ir 15 piederumi, ar kuriem ērti kopt ķermeni — ne tikai apgriezt un veidot sejas apmatojumu, bet arī apgriezt matus un ķermeņa apmatojumu.
Mūsu augstākās kvalitātes precīzās griešanas ķemmei ir 11 garuma iestatījumi ar 0,2 mm regulēšanas soli, lai iestatītu garumu no 1 mm līdz 3 mm. Tā nodrošina maksimāli precīzu griezumu, lai jūs iegūtu perfektu izskatu tieši izvēlētajā matiņu garumā.
Pašuzasinošie tērauda asmeņi ir ļoti izturīgi un nodrošinās maksimāli precīzu griezumu, turklāt tie saglabājas tikpat asi kā pirmajā dienā (asmeņu eļļa nav nepieciešama).
4.6
no 5
1800
Atsauksmes
93%
ieteica šo produktu
Nuganjau
07/12/2025
Latvija
Verificēts pircējs
Labs un kvalitatīvs produkts!
Ļoti ērti ieguļ rokā un labi un gludi noskuj. Iesaku, var pirkt.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par All-in-One Trimmer MG7920/15 Series 7000
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par All-in-One Trimmer MG7920/15 Series 7000
Grantosini
26/12/2024
Latvija
Verificēts pircējs
Ja
Ļoti patīk. Ērts un parocīgs ar daudz iespējām. Rekomendēju
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par All-in-One Trimmer MG5920/15 Series 5000
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par All-in-One Trimmer MG5920/15 Series 5000
Jānis Gabriels
17/11/2023
Latvija
Instruments, kas atbilst cenai
Izvēlējos šo modeli, jo cena ir optimāla. Šis ir jau trešais Philips trimeris. Visi ir kalpojuši godam. Šomēnes tikai iegādājos, nevaru spriest par ilgspējību, taču, spriežot pēc tā, kā kalpojuši ir iepriekšējie modeļi, domāju, vilšanās nebūs. Viss serviss, ieskaitot pasūtīšanu, piegādi, ir izcils.
Plusi
Dizains, funlcionalitāte, serviss, piegāde
Mīnusi
Īpaši nav ko teikt. Adaptera trūkums no tīkla.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par All-in-One Trimmer MG5920/15 Series 5000
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par All-in-One Trimmer MG5920/15 Series 5000
Pamatojoties uz sejas matiņu apgriešanu 2,3 reizes nedēļā, katru sesija vid. 11,5 minūtes
Pēc ātrās uzlādes akumulators ļauj darbināt ierīci vienu reizi
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