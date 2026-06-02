ProduktiAtbalsts

10% atlaide pirmajam pasūtījumam

30 dienu atgriešana

Piegāde 3-4 darba dienu laikā

Interneta veikals

Visas sērijas

All-in-One Trimmer 7000 Series Trimmeris “piecpadsmit vienā”

Atbalsts

All-in-One Trimmer 7000 SeriesTrimmeris “piecpadsmit vienā”

MG7935/15

All-in-One Trimmer 7000 Series Trimmeris “piecpadsmit vienā”

Doties uz veikalu

Reģistrē savu produktu

Iegūstiet pagarināto garantiju

Reģistrējiet produktu 90 dienu laikā pēc iegādes un iegūstiet pagarināto garantiju (var tikt piemēroti īpaši noteikumi).

Reģistrēties tūlīt

Rokasgrāmatas un dokumentācija

Apvienotās Karalistes atbilstības deklarācija - English (US)

  • ZIP fails, 440.9 kB
  • 2 June 2026

Lietotāja rokasgrāmata

  • PDF fails, 3.8 MB
  • 3 September 2025

Problēmu novēršana

Garantija un apkalpošana

Pārbaudiet garantijas noteikumus un sāciet izstrādājuma maiņas vai remonta procesu

Atrast servisa centru

Atrodiet tuvākos servisa centrus, kuros veikt remontu, diagnostiku un iegādāties oriģinālās detaļas

Garantija

Mūsu izstrādājumu garantijas politikas

Sazinies ar mums

Mēs labprāt tev palīdzēsim