NA110/00
Izbaudi garšu bez lielas piepūles!
Kraukšķīga ārpuse, maiga iekšpuse. Unikālā RapidAir tehnoloģija ietaupa laiku un enerģiju, neietekmējot garšu. Vienkārši iestati laiku un temperatūru, lai baudītu gardas, veselīgas piedevas un uzkodas mazāk nekā 15 minūtēs.Skatīt visas priekšrocības
Ja jums pienākas PVN atvieglojumi par medicīnas precēm, varat to pieprasīt par šo preci. PVN summa tiks atskaitīta no iepriekš norādītās cenas. Skatīt precīzu informāciju savā pirkumu grozā.
Tagad var pagatavot garšīgus ēdienus bez vainas apziņas, jo nav nepieciešams pievienot gandrīz nemaz eļļas, lai pagatavotu veselīgas maltītes, neupurējot garšu.
Fritēšana, cepšana, grilēšana un citas iespējas. Vienkārši noregulē laiku un temperatūru 12 dažādiem pagatavošanas veidiem, tai skaitā ātrai uzsildīšanai, atkausēšanai un žāvēšanai.
Izpēti tūkstošiem bezmaksas recepšu un labākos iestatījumus savai Airfryer ierīcei! 93 % lietotāju apstiprina, ka lietotne HomeID padara ēdiena gatavošanu vienkāršāku.**
Ietaupi laiku tīrīšanai, izmantojot mūsu StarPlate un pannu ar nepiedegošo pārklājumu, ko var mazgāt trauku mazgājamajā mašīnā.
Kompaktais dizains ir ideāli piemērots jebkurai virtuvei – lielai vai mazai. 3,2 litru pannā var ievietot līdz 400 g frī kartupeļu, 4 vistas stilbiņus vai 400 g dārzeņu.
Pagatavo ēdienu par 50% ātrāk un ietaupi līdz pat 70% enerģijas, gatavojot ar Philips Airfryer, nevis cepeškrāsnī.***
Kraukšķīga ārpuse un maiga iekšpuse, pievienojot nelielu daudzumu eļļas vai to nepievienojot nemaz. RapidAir tehnoloģija kopā ar unikālo jūraszvaigznes dizainu rada ideāli piemērotu gaisa plūsmu ēdiena ātrai un gardai pagatavošanai.
Izcelsmes valsts
Tehniskā specifikācija
Vispārējas specifikācijas
Svars un izmēri
Izturība
