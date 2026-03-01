Meklējamie vārdi

    1000. sērija 1000. sērijas 3,2 L gaisa cepamkatls

    NA110/00

    Izbaudi garšu bez lielas piepūles!

    Kraukšķīga ārpuse, maiga iekšpuse. Unikālā RapidAir tehnoloģija ietaupa laiku un enerģiju, neietekmējot garšu. Vienkārši iestati laiku un temperatūru, lai baudītu gardas, veselīgas piedevas un uzkodas mazāk nekā 15 minūtēs.

    1000. sērija 1000. sērijas 3,2 L gaisa cepamkatls

    Izbaudi garšu bez lielas piepūles!

    • Vienkārša lietošana
    • Ātrs un energoefektīvs
    • Mazāk eļļas
    • Regulējams laiks un temperatūra
    Baudi veselīgu ēdienu ar līdz 90% mazāk tauku!*

    Baudi veselīgu ēdienu ar līdz 90% mazāk tauku!*

    Tagad var pagatavot garšīgus ēdienus bez vainas apziņas, jo nav nepieciešams pievienot gandrīz nemaz eļļas, lai pagatavotu veselīgas maltītes, neupurējot garšu.

    12 gatavošanas metodes vienā ērtā ierīcē

    12 gatavošanas metodes vienā ērtā ierīcē

    Fritēšana, cepšana, grilēšana un citas iespējas. Vienkārši noregulē laiku un temperatūru 12 dažādiem pagatavošanas veidiem, tai skaitā ātrai uzsildīšanai, atkausēšanai un žāvēšanai.

    Tavam Airfryer pielāgotas garšīgas receptes mūsu lietotnē HomeID

    Tavam Airfryer pielāgotas garšīgas receptes mūsu lietotnē HomeID

    Izpēti tūkstošiem bezmaksas recepšu un labākos iestatījumus savai Airfryer ierīcei! 93 % lietotāju apstiprina, ka lietotne HomeID padara ēdiena gatavošanu vienkāršāku.**

    Ātra un vienkārša tīrīšana

    Ātra un vienkārša tīrīšana

    Ietaupi laiku tīrīšanai, izmantojot mūsu StarPlate un pannu ar nepiedegošo pārklājumu, ko var mazgāt trauku mazgājamajā mašīnā.

    3,2 L ietilpība vieglai piedevu un uzkodu pagatavošanai

    3,2 L ietilpība vieglai piedevu un uzkodu pagatavošanai

    Kompaktais dizains ir ideāli piemērots jebkurai virtuvei – lielai vai mazai. 3,2 litru pannā var ievietot līdz 400 g frī kartupeļu, 4 vistas stilbiņus vai 400 g dārzeņu.

    Ietaupa laiku un elektroenerģiju

    Ietaupa laiku un elektroenerģiju

    Pagatavo ēdienu par 50% ātrāk un ietaupi līdz pat 70% enerģijas, gatavojot ar Philips Airfryer, nevis cepeškrāsnī.***

    Kraukšķīga ārpuse, pateicoties RapidAir tehnoloģijai

    Kraukšķīga ārpuse, pateicoties RapidAir tehnoloģijai

    Kraukšķīga ārpuse un maiga iekšpuse, pievienojot nelielu daudzumu eļļas vai to nepievienojot nemaz. RapidAir tehnoloģija kopā ar unikālo jūraszvaigznes dizainu rada ideāli piemērotu gaisa plūsmu ēdiena ātrai un gardai pagatavošanai.

    Tehniskā specifikācija

    • Izcelsmes valsts

      Ražots
      Ķīna

    • Tehniskā specifikācija

      Jauda
      1300 W
      Spriegums
      220–240 V
      Frekvence
      50-60 Hz
      Skaits iepakojumā
      1
      Akumulatora/bateriju produkts

    • Vispārējas specifikācijas

      Galvenais materiāls
      Plastmasa
      Sekundārais materiāls
      Metāls
      Tilpums
      3,2 L
      Karstumizturība
      Neslīdoša pamatne
      Caurspīdīgs vāks
      Saskarne
      Analogā
      Vada garums
      0,8 m
      Vada glabātuve
      Siltuma saglabāšanas funkcija
      Programmas
      12
      Grozu skaits
      1
      Izņemams grozs
      Taimeris
      Tālvadības pults
      Interneta savienojums
      Tehnoloģija
      Rapid Air tehnoloģija
      Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis
      Automātiska izslēgšanās
      Regulējams termostats
      Ieslēgšanas indikators
      Nesakarstoši rokturi
      Mazgājams trauku mazgājamajā mašīnā
      Temperatūras indikators
      Nesakarstošs korpuss
      Maksimālā temperatūra (°C)
      200
      Saistītie piederumi 1
      Komplekts gatavošanai 2 līmeņos
      Saistītie piederumi 2
      Cepšanas komplekts
      Saistītie piederumi 3
      Grila komplekts
      Nepiedegošs pārklājums
      Garantija
      2
      Viens vai divi grozi
      Viens grozs
      Savienojamība
      Nesavienojams

    • Svars un izmēri

      Produkta garums
      352 mm
      Produkta platums
      257 mm
      Produkta augstums
      273 mm
      Produkta svars
      2,85 kg
      Produkta izmēri
      352 x 257 x 273 mm
      Iepakojuma garums
      320 mm
      Iepakojuma platums
      320 mm
      Iepakojuma augstums
      305 mm
      Iepakojuma svars
      3,8 kg
      Iepakojuma izmēri
      320 x 320 x 305 mm

    • Izturība

      Korpuss
      > 90% pārstrādātu materiālu
      Rokasgrāmata
      100% pārstrādāts papīrs

    • *Salīdzinājumā ar mājās gatavotiem kartupeļiem frī, kas gatavoti parastā taukvāres katlā.
    • **HomeID lietotāju aptauja, 6000 respondentu, 2021. gads.
    • ***Vidējās procentuālās vērtības ir balstītas uz laboratorijā veiktiem mērījumiem ar Philips Airfryer, gatavojot vienu vistas fileju (AF iestatījums 160 C bez iepriekšējas uzkarsēšanas) vai laša fileju (AF iestatījums 200 C bez iepriekšējas uzkarsēšanas) un salīdzinātas ar A kategorijas cepeškrāsni.

