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Sabalansētu maltīšu pagatavošanai
Divi dažāda izmēra grozi
Vienlaicīgi gatavi divi ēdieni
Aizmirsti piedegušu vai nepietiekami pagatavotu ēdienu. Mūsu patentētais dizains optimizē karstuma cirkulāciju ne tikai ap ēdienu, bet arī caur to, lai nodrošinātu vislabāko rezultātu: kraukšķīgu, mīkstu, vienmērīgi pagatavotu ēdienu katru reizi.
Airfryer ierīces ar divām atvilktnēm: lielā atvilktne ir ideāli piemērota otrajiem ēdieniem, fritētiem kartupeļiem un citiem taviem iecienītākajiem ēdieniem. Izmanto mazāko atvilktni piedevām, dārzeņiem un uzkodām.
Automātiski sinhronizē gatavošanas laikus abās atvilktnēs, lai viss ēdiens būtu gatavs pasniegšanai vienlaicīgi. Viena maltīte — svaiga un karsta!
5.0
no 5
20
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Nad89
06/10/2025
България
двете кошници са много голямо улеснение
харесвам възможноста да приготвяш две ястия едновременно
Plusi
може да готви двя неща едновременно
Mīnusi
не намирам
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серия 3000 NA352/00 Airfryer с двойна кошница
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серия 3000 NA352/00 Airfryer с двойна кошница
Негованчев
18/07/2025
България
Продукта е лесен за ползване
Уреда приготвя много вкусно храната очарован съм ще препоръчам на приятели
Plusi
може да готви двя неща едновременно
Mīnusi
не намирам
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серия 3000 NA352/00 Airfryer с двойна кошница
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серия 3000 NA352/00 Airfryer с двойна кошница
28/05/2025
България
Akcijas daļa
Изключително удобен
Изключително удобен и лесен за използване уред! Загрява бързо и премахва гънките ефективно, дори при по-дебели тъкани. Компактният му размер го прави идеален за пътуване, а дизайнът е модерен и практичен. Радвам се, че го избрах — спестява време и усилия всеки ден. Препоръчвам го с две ръце!
Plusi
Удобен
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серия 3000 NA352/00 Airfryer с двойна кошница
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серия 3000 NA352/00 Airfryer с двойна кошница
Salīdzinājumā ar mājās gatavotiem kartupeļiem frī, kas gatavoti parastā taukvāres katlā.
Pārbaude veikta ar desiņām kreisajā grozā, salīdzinot ar tradicionālajām konvekcijas krāsnīm.
Pārbaude veikta ar desiņām kreisajā grozā, salīdzinot ar tradicionālajām konvekcijas krāsnīm.