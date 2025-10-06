ProduktiAtbalsts

10% atlaide pirmajam pasūtījumam

30 dienu atgriešana

Piegāde 3-4 darba dienu laikā

Interneta veikals

Visas sērijas

  • Sabalansētas maltītes gatavošanai atbilstoši tavām vēlmēm
  • Sabalansētas maltītes gatavošanai atbilstoši tavām vēlmēm
  • Sabalansētas maltītes gatavošanai atbilstoši tavām vēlmēm
  • Sabalansētas maltītes gatavošanai atbilstoši tavām vēlmēm
  • Sabalansētas maltītes gatavošanai atbilstoši tavām vēlmēm
  • Sabalansētas maltītes gatavošanai atbilstoši tavām vēlmēm
  • Sabalansētas maltītes gatavošanai atbilstoši tavām vēlmēm
  • Sabalansētas maltītes gatavošanai atbilstoši tavām vēlmēm
  • Sabalansētas maltītes gatavošanai atbilstoši tavām vēlmēm
  • Sabalansētas maltītes gatavošanai atbilstoši tavām vēlmēm

3000. sērijaAirfryer ar diviem groziem

NA352/00

5
| (20) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu
Sabalansētas maltītes gatavošanai atbilstoši tavām vēlmēm
3000. sērijas Philips Airfryer ar diviem groziem nodrošina, lai vienlaikus būtu gatavi un silti divi ēdieni. Pagatavojiet gardu, veselīgu maltīti lielā atvilktnē, kas paredzēta pamatēdieniem visai ģimenei, bet mazāko atvilktni varat izmantot piedevām vai vienai porcijai.
Skatīt visas priekšrocības

Kraukšķīgs, mīksts un vienmērīgi pagatavots ēdiens katru reizi

Sabalansētas maltītes gatavošanai atbilstoši tavām vēlmēm

  • Sabalansētu maltīšu pagatavošanai

  • Divi dažāda izmēra grozi

  • Vienlaicīgi gatavi divi ēdieni

Kraukšķīgs, mīksts, vienmērīgi pagatavots ēdiens ar Rapid Air Plus tehnoloģiju

Kraukšķīgs, mīksts, vienmērīgi pagatavots ēdiens ar Rapid Air Plus tehnoloģiju

Aizmirsti piedegušu vai nepietiekami pagatavotu ēdienu. Mūsu patentētais dizains optimizē karstuma cirkulāciju ne tikai ap ēdienu, bet arī caur to, lai nodrošinātu vislabāko rezultātu: kraukšķīgu, mīkstu, vienmērīgi pagatavotu ēdienu katru reizi.

2 atvilktnes un 2 izmēri, lai pagatavotu jebkuru maltīti

2 atvilktnes un 2 izmēri, lai pagatavotu jebkuru maltīti

Airfryer ierīces ar divām atvilktnēm: lielā atvilktne ir ideāli piemērota otrajiem ēdieniem, fritētiem kartupeļiem un citiem taviem iecienītākajiem ēdieniem. Izmanto mazāko atvilktni piedevām, dārzeņiem un uzkodām.

Ieplāno laiku tā, lai abas puses tiktu pabeigtas vienlaikus.

Ieplāno laiku tā, lai abas puses tiktu pabeigtas vienlaikus.

Automātiski sinhronizē gatavošanas laikus abās atvilktnēs, lai viss ēdiens būtu gatavs pasniegšanai vienlaicīgi. Viena maltīte — svaiga un karsta!

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atrast rezerves daļas vai piederumus

Doties pie detaļām un piederumiem

Daļas un piederumi

Atsauksmes

Šīs atsauksmes pārvalda Bazaarvoice, un tās atbilst Bazaarvoice autentiskuma politikai, kuru atbalsta krāpšanas apkarošanas tehnoloģija un cilvēka veikta analīze. Sīkāka informācija ir pieejama
Klientu viedokļi produktu un zvaigžņu vērtējumu veidā ir noderīgi visiem. Tie palīdz uzzināt vairāk par produktu un pieņemt pirkuma lēmumu. Ikviens klients, kurš ir iegādājies produktu tiešsaistē vai veikalā, var iesniegt atsauksmi

5.0

no 5

20

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

06/10/2025

България

България

двете кошници са много голямо улеснение

харесвам възможноста да приготвяш две ястия едновременно

Plusi

може да готви двя неща едновременно

Mīnusi

не намирам

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серия 3000 NA352/00 Airfryer с двойна кошница

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серия 3000 NA352/00 Airfryer с двойна кошница

18/07/2025

България

България

Продукта е лесен за ползване

Уреда приготвя много вкусно храната очарован съм ще препоръчам на приятели

Plusi

може да готви двя неща едновременно

Mīnusi

не намирам

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серия 3000 NA352/00 Airfryer с двойна кошница

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серия 3000 NA352/00 Airfryer с двойна кошница

28/05/2025

България

България

Изключително удобен

Изключително удобен и лесен за използване уред! Загрява бързо и премахва гънките ефективно, дори при по-дебели тъкани. Компактният му размер го прави идеален за пътуване, а дизайнът е модерен и практичен. Радвам се, че го избрах — спестява време и усилия всеки ден. Препоръчвам го с две ръце!

Plusi

Удобен

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серия 3000 NA352/00 Airfryer с двойна кошница

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серия 3000 NA352/00 Airfryer с двойна кошница

Pieraksties Philips jaunumiem un saņem ekskluzīvus piedāvājumus

  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.

Vēlos saņemt reklāmas paziņojumus par Philips produktiem, pakalpojumiem, notikumiem un akcijām – balstoties uz manām izvēlēm un uzvedību. Varu jebkurā laikā viegli atteikties!

  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
Atrunas

  1. Salīdzinājumā ar mājās gatavotiem kartupeļiem frī, kas gatavoti parastā taukvāres katlā.

  2. Pārbaude veikta ar desiņām kreisajā grozā, salīdzinot ar tradicionālajām konvekcijas krāsnīm.

  3. Pārbaude veikta ar desiņām kreisajā grozā, salīdzinot ar tradicionālajām konvekcijas krāsnīm.