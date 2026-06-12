30 dienu atgriešana
Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Aizņem par 45% mazāk vietas
Divi grozi viens virs otra, divreiz vairāk ēdienu
Kraukšķīgs un vienmērīgi pagatavots ēdiens ar RapidAir tehnoloģiju
Pagatavo divus ēdienus vienlaicīgi!
Mūsu kompaktā Airfryer ierīce ar diviem groziem ļauj vienkārši pagatavot gardus ēdienus un ietaupa 45% vietas uz darbvirsmas.*
Īpaši lielā 10 L Airfryer ierīce ar vienu virs otra novietotiem diviem 5 L groziem. Ģimenei paredzētā Airfryer viegli tiek galā ar 1,4 kg fritētu kartupeļu, 2 kg dārzeņu vai 24 cāļa stilbiņiem. Katrā 5 L grozā varat viegli ievietot nesagrieztu 1,2 kg smagu cāli.
Vertikālā RapidAir tehnoloģija nodrošina ideāli apceptus un maigi pagatavotus ēdienus. Karstais gaiss no augšas cirkulē ap ēdienu, vienmēr nodrošinot vienmērīgi pagatavotu maltīti.
5.0
no 5
21
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Brolis
12/06/2026
Lietuva
Pakeičia orkaitę
Pakeičia orkaitę, viskas iškepa žymiai greičiau, maistas neišsausėja.
Plusi
Maistas sultingas ir greičiau iškepa (vs orkaitė)
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4000 ser. „Airfryer“ su 2 krepšeliais NA462/80 Karšto oro gruzdintuvė
Date of Use 2026-05-30
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4000 ser. „Airfryer“ su 2 krepšeliais NA462/80 Karšto oro gruzdintuvė
Date of Use 2026-05-30
24/07/2026
Eesti
Lihtne aga asjalik
Kufi asendab kasutuse poolest ideaalselt eelmist laiemat mudelit kuid võtab oluliselt vähem ruumi. Kõik funktsioonid on lihtsalt arusaadavad, mõlemad sahtlid on hea mahutavusega. Vasakule küljele peab siiski ruumi jätma ventilatsiooniks, ei saa päris mööbli sisse integreerida või vastu seina panna vasaku küljega.
Plusi
Kompaktne, suured sahtlid
Mīnusi
ventilatsioon külje peal
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Airfryer 4000 Stacked Dual Basket NA462/80 Airfryer
Date of Use 2026-03-10
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Airfryer 4000 Stacked Dual Basket NA462/80 Airfryer
Date of Use 2026-03-10
Pätu123
16/07/2026
Eesti
Kompaktne, aga suur
Mahub meie köögis täpselt kööginurka, lihtne kasutada, sügavate sahtlitega. Eriti mugav nüüd terve pearoog lisanditega korraga valmis teha. Võtab vähem ruumi, kui eelmine fritüür, aga sahtlitesse mahub rohkem!
Plusi
kompaktne, mahutab palju
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Airfryer 4000 Stacked Dual Basket NA462/80 Airfryer
Date of Use 2026-05-01
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Airfryer 4000 Stacked Dual Basket NA462/80 Airfryer
Date of Use 2026-05-01
Salīdzinājumā ar citām Philips Airfryer ierīcēm
Salīdzinājumā ar mājās gatavotiem fritētiem kartupeļiem, kas gatavoti parastā taukvāres katlā
Iekšējās laboratorijas mērījums NA46x ar lasi un vistas krūtiņu salīdzinājumā ar A klases cepeškrāsni. Rezultāti katrai receptei var atšķirties