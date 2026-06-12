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  • Divreiz vairāk ēdienu, par 45% mazāk vietas
  • Divreiz vairāk ēdienu, par 45% mazāk vietas
  • Divreiz vairāk ēdienu, par 45% mazāk vietas
  • Divreiz vairāk ēdienu, par 45% mazāk vietas
  • Divreiz vairāk ēdienu, par 45% mazāk vietas
  • Divreiz vairāk ēdienu, par 45% mazāk vietas
  • Divreiz vairāk ēdienu, par 45% mazāk vietas
  • Divreiz vairāk ēdienu, par 45% mazāk vietas
  • Divreiz vairāk ēdienu, par 45% mazāk vietas
  • Divreiz vairāk ēdienu, par 45% mazāk vietas
  • Divreiz vairāk ēdienu, par 45% mazāk vietas
  • Divreiz vairāk ēdienu, par 45% mazāk vietas
  • Divreiz vairāk ēdienu, par 45% mazāk vietas
  • Divreiz vairāk ēdienu, par 45% mazāk vietas
  • Divreiz vairāk ēdienu, par 45% mazāk vietas
  • Divreiz vairāk ēdienu, par 45% mazāk vietas
  • Divreiz vairāk ēdienu, par 45% mazāk vietas
  • Divreiz vairāk ēdienu, par 45% mazāk vietas
  • Divreiz vairāk ēdienu, par 45% mazāk vietas
  • Divreiz vairāk ēdienu, par 45% mazāk vietas

4000. sēr. vert. Airfryer ar 2 groziem Airfryer

NA462/80

5
| (21) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu
Divreiz vairāk ēdienu, par 45% mazāk vietas
Mūsu Airfryer ierīce ar vienu virs otra novietotiem groziem pagatavo divus ēdienus vienlaicīgi, ietaupot vietu. Turklāt vertikālā RapidAir tehnoloģija nodrošina, ka ēdieni vienmēr ir gardi apcepti un maigi.
Skatīt visas priekšrocības

Abi ēdieni ir ideāli pagatavoti un gatavi vienlaicīgi

Divreiz vairāk ēdienu, par 45% mazāk vietas

  • Aizņem par 45% mazāk vietas

  • Divi grozi viens virs otra, divreiz vairāk ēdienu

  • Kraukšķīgs un vienmērīgi pagatavots ēdiens ar RapidAir tehnoloģiju

  • Pagatavo divus ēdienus vienlaicīgi!

Grozi atrodas viens virs otra, un ierīce aizņem uz pusi mazāk vietas

Grozi atrodas viens virs otra, un ierīce aizņem uz pusi mazāk vietas

Mūsu kompaktā Airfryer ierīce ar diviem groziem ļauj vienkārši pagatavot gardus ēdienus un ietaupa 45% vietas uz darbvirsmas.*

2 viens virs otra novietoti grozi, divtik liela ietilpība

2 viens virs otra novietoti grozi, divtik liela ietilpība

Īpaši lielā 10 L Airfryer ierīce ar vienu virs otra novietotiem diviem 5 L groziem. Ģimenei paredzētā Airfryer viegli tiek galā ar 1,4 kg fritētu kartupeļu, 2 kg dārzeņu vai 24 cāļa stilbiņiem. Katrā 5 L grozā varat viegli ievietot nesagrieztu 1,2 kg smagu cāli.

Labi apcepts un vienmērīgi pagatavots ēdiens, izmantojot par 90% mazāk tauku**

Labi apcepts un vienmērīgi pagatavots ēdiens, izmantojot par 90% mazāk tauku**

Vertikālā RapidAir tehnoloģija nodrošina ideāli apceptus un maigi pagatavotus ēdienus. Karstais gaiss no augšas cirkulē ap ēdienu, vienmēr nodrošinot vienmērīgi pagatavotu maltīti.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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5.0

no 5

21

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

12/06/2026

Lietuva

Lietuva

Pakeičia orkaitę

Pakeičia orkaitę, viskas iškepa žymiai greičiau, maistas neišsausėja.

Plusi

Maistas sultingas ir greičiau iškepa (vs orkaitė)

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4000 ser. „Airfryer“ su 2 krepšeliais NA462/80 Karšto oro gruzdintuvė

Date of Use 2026-05-30

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4000 ser. „Airfryer“ su 2 krepšeliais NA462/80 Karšto oro gruzdintuvė

Date of Use 2026-05-30

24/07/2026

Eesti

Eesti

Lihtne aga asjalik

Kufi asendab kasutuse poolest ideaalselt eelmist laiemat mudelit kuid võtab oluliselt vähem ruumi. Kõik funktsioonid on lihtsalt arusaadavad, mõlemad sahtlid on hea mahutavusega. Vasakule küljele peab siiski ruumi jätma ventilatsiooniks, ei saa päris mööbli sisse integreerida või vastu seina panna vasaku küljega.

Plusi

Kompaktne, suured sahtlid

Mīnusi

ventilatsioon külje peal

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Airfryer 4000 Stacked Dual Basket NA462/80 Airfryer

Date of Use 2026-03-10

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Airfryer 4000 Stacked Dual Basket NA462/80 Airfryer

Date of Use 2026-03-10

16/07/2026

Eesti

Eesti

Kompaktne, aga suur

Mahub meie köögis täpselt kööginurka, lihtne kasutada, sügavate sahtlitega. Eriti mugav nüüd terve pearoog lisanditega korraga valmis teha. Võtab vähem ruumi, kui eelmine fritüür, aga sahtlitesse mahub rohkem!

Plusi

kompaktne, mahutab palju

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Airfryer 4000 Stacked Dual Basket NA462/80 Airfryer

Date of Use 2026-05-01

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Airfryer 4000 Stacked Dual Basket NA462/80 Airfryer

Date of Use 2026-05-01

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Atrunas

  1. Salīdzinājumā ar citām Philips Airfryer ierīcēm

  2. Salīdzinājumā ar mājās gatavotiem fritētiem kartupeļiem, kas gatavoti parastā taukvāres katlā

  3. Iekšējās laboratorijas mērījums NA46x ar lasi un vistas krūtiņu salīdzinājumā ar A klases cepeškrāsni. Rezultāti katrai receptei var atšķirties